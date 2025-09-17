Навайбкодил каталог на 340 ИИ-сервисов, платформ, моделей — делюсь с вами

Как-то в канале я обещал читателям создать в Notion базу знаний на 100 ИИ и нейросервисов. И таки сделал! Правда не в Notion, а страничку на GitHub запилил, и не на 100, а на 340 😂 Зато всё остальное на месте!

Разумеется, собирать основную информацию я отправил нейропомощников. Как ни странно — лучше всех с задачей справился Qwen, модель Qwen3-235B-A22B-2507. Собрал по одному запросу 250 штук, но я посмотрел — в некоторых категориях совсем мало продуктов. Давай, говорю ему, расширим. Ну и расширили до 340 единиц.

А раз он такой молодец, другой его модели (Qwen3-Coder) доверил и оформить всё это дело в формате веб-страницы–каталога. Просто, но довольно удобно. Параллельно делаю версию в Manus, как закончу — расскажу подробно и поделюсь результатом.

Что вообще есть в каталоге:

тёмная тема;

поиск;

корректные ссылки на сайты сервисов;

категории;

кому больше всего могут помочь и пригодиться инструменты;

особенности и доступные платформы;

рейтинг и разработчик.

Косяки первой версии:

некоторые проблемы с фильтрацией, пофиксим на днях в новой версии;

странные определения в блоке «Для кого»;

странные определения в блоке «Особенности»;

неточности в определении доступных платформ, хотя в основном всё верно;

«дизайн» сырой и корявенький.

Доработка и исправление ошибок

Исправление и доработку в этот раз решил доверить свежей модели DeepSeek-V3.1, раз уж так разработчики её хвалили. И знаете — пусть задача не особо сложная, но не думал, что она справится с ней настолько легко и непринуждённо.

Скормил ей весь код проекта, описал задачи, пошагово, было пять последовательных промптов с тестированием и проверкой результатов. Ошибка была всего одна — некорректная вёрстка карточек сервисов в представлении Список, но после уточняющего промпта всё было сделано точно по ТЗ.

Итак, что принесло обновление:

тёмная тема включена по умолчанию;

запоминается выбор темы, при следующем открытии страницы будет включен последний выбранный вариант;

добавлены две категории, потерянные в первой версии;

каждый из 340 сервисов привязан к соответствующей категории, фильтрация по категориям работает корректно;

перевёрстаны карточки в представлении Сетка;

шапка при скролле становится стеклянно-полупрозрачной, симпатично;

немного исправлена вёрстка для мобильных.

В планах:

добить количество сервисов до 500;

доработать вид карточек в мобильной версии.

Вывод

💬 Я это всё вообще к чему: для первой версии и примерно шести часов работы, вместе с доработкой и исправлениями, довольно неплохо, да и то — больше времени на изучение творения, корректировок и следующей итерации. Так что какие-то вещи, особенно персональные или те, которые не требуют колоссальной экспертизы и длительного сопровождения и поддержки, вайбкодинг — очень себе хорошая практика.

И я всё ещё планирую запилить каталог в Notion!

А потом и на свой сайт добавлю, но уже с более детально проработкой и персональными страницами. Да, кстати, ChatGPT провалил задание, Gemini — более-менее, но с количеством сервисов не справился. Большие надежды возлагаю на Manus, он неплох.

Найдёте вопиющие и критичные ошибки и неточности — напишите пожалуйста, буду очень благодарен!

🔗 Ссылка на каталог ИИ: neuro-man.github.io/ai-catalog. Бесплатно, без регистрации, СМС и прочего.