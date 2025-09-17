Навайбкодил каталог на 340 ИИ-сервисов, платформ, моделей — делюсь с вами
Разумеется, собирать основную информацию я отправил нейропомощников. Как ни странно — лучше всех с задачей справился Qwen, модель Qwen3-235B-A22B-2507. Собрал по одному запросу 250 штук, но я посмотрел — в некоторых категориях совсем мало продуктов. Давай, говорю ему, расширим. Ну и расширили до 340 единиц.
А раз он такой молодец, другой его модели (Qwen3-Coder) доверил и оформить всё это дело в формате веб-страницы–каталога. Просто, но довольно удобно. Параллельно делаю версию в Manus, как закончу — расскажу подробно и поделюсь результатом.
Что вообще есть в каталоге:
тёмная тема;
поиск;
корректные ссылки на сайты сервисов;
категории;
кому больше всего могут помочь и пригодиться инструменты;
особенности и доступные платформы;
рейтинг и разработчик.
Косяки первой версии:
некоторые проблемы с фильтрацией, пофиксим на днях в новой версии;
странные определения в блоке «Для кого»;
странные определения в блоке «Особенности»;
неточности в определении доступных платформ, хотя в основном всё верно;
«дизайн» сырой и корявенький.
Доработка и исправление ошибок
Исправление и доработку в этот раз решил доверить свежей модели DeepSeek-V3.1, раз уж так разработчики её хвалили. И знаете — пусть задача не особо сложная, но не думал, что она справится с ней настолько легко и непринуждённо.
Скормил ей весь код проекта, описал задачи, пошагово, было пять последовательных промптов с тестированием и проверкой результатов. Ошибка была всего одна — некорректная вёрстка карточек сервисов в представлении Список, но после уточняющего промпта всё было сделано точно по ТЗ.
Итак, что принесло обновление:
тёмная тема включена по умолчанию;
запоминается выбор темы, при следующем открытии страницы будет включен последний выбранный вариант;
добавлены две категории, потерянные в первой версии;
каждый из 340 сервисов привязан к соответствующей категории, фильтрация по категориям работает корректно;
перевёрстаны карточки в представлении Сетка;
шапка при скролле становится стеклянно-полупрозрачной, симпатично;
немного исправлена вёрстка для мобильных.
В планах:
добить количество сервисов до 500;
доработать вид карточек в мобильной версии.
Вывод
💬 Я это всё вообще к чему: для первой версии и примерно шести часов работы, вместе с доработкой и исправлениями, довольно неплохо, да и то — больше времени на изучение творения, корректировок и следующей итерации. Так что какие-то вещи, особенно персональные или те, которые не требуют колоссальной экспертизы и длительного сопровождения и поддержки, вайбкодинг — очень себе хорошая практика.
И я всё ещё планирую запилить каталог в Notion!
А потом и на свой сайт добавлю, но уже с более детально проработкой и персональными страницами. Да, кстати, ChatGPT провалил задание, Gemini — более-менее, но с количеством сервисов не справился. Большие надежды возлагаю на Manus, он неплох.
Найдёте вопиющие и критичные ошибки и неточности — напишите пожалуйста, буду очень благодарен!
🔗 Ссылка на каталог ИИ: neuro-man.github.io/ai-catalog. Бесплатно, без регистрации, СМС и прочего.
Поддержать меня можно, подписавшись на телеграм-канал «Нейрочеловек».
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию