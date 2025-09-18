Нейрокалендарь — выпуск #2: Октоберфест, Куликовская битва, радиоконцерт, смайлик и кругосветка Дрейка

Регулярная совместная рубрика, создаваемая с ребятами из Gerwin. Я решил что праздники одного дня — слишком узко, поэтому буду собирать самые любопытные праздники и памятные даты на пару недель вперед, пусть их будет больше. Итак, свежий выпуск!

Суть рубрики — генерирую и публикую классные картинки, а потом и нейровидосы будут и даже музыка, приуроченные к различным историческим событиям и праздникам. Если нравится — шумите в комментариях или огнями-сердцами дайте знать 😉

Разные стили и пропорции — на любой вкус!

В этом выпуске сразу пять праздников и дат.

Октоберфест — крупнейший в мире фестиваль пива. В этом году выпадает на 20 сентября. Всё началось с бракосочетания кронпринца Людвига I и принцессы Терезы Саксонской. 12 октября 1810 года на праздничные гуляния были приглашены все жители города. Для мюнхенцев в тот день были устроены гуляния с бесплатным пивом и конными скачками. Всё прошло настолько живо и весело, что Людвиг отдал распоряжение праздновать Октоберфест ежегодно.

Победа русских войск в Куликовской битве. Сражение состоялось (8) 16 сентября 1380 года на Куликовом поле, и началось поединком русского воина инока Пересвета с монгольским богатырём Челубеем, в котором погибли оба.

В Москве состоялся первый радиоконцерт. 17 сентября 1922 года в Москве состоялся первый радиоконцерт. В этот день впервые прозвучали слова: «Слушайте! Говорит Москва!». Открывала первый в России радиоконцерт певица Надежда Обухова исполнением романса «Не искушай меня без нужды». В концерте приняли участие артисты Большого академического театра Антонина Нежданова, Ксения Держинская, Василий Качалов и другие.

День рождения «Смайлика». 19 сентября 1982 года профессор американского Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд, — двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере.

Мореплаватель и пират Фрэнсис Дрейк вернулся из кругосветного путешествия. В 1577 году Дрейк был отправлен Елизаветой I в экспедицию к тихоокеанскому побережью Америки. Официальной целью путешествия было открытие новых земель. Но дополнительно Дрейк должен был добыть как можно больше испанского золота для Англии. Вернулся бравый корсар в Англию в порт Плимут 26 сентября 1580 года, привезя сокровищ на 600 000 фунтов стерлингов.

Вот так — красиво и познавательно 🤘🏻

