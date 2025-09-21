Воскресный НейроДайджест: Apple без ИИ, новые роботы, нейрофотошоп для всех и Chrome на ИИ-стероидах

Новости и события мира ИИ, нейросетей, науки и техники за прошедшую неделю

Не бойтесь пропустить важные события — прорывы, апдейты, галлюцинации, новые стартапы и неожиданные баги — я собираю для вас всё в этом дайджесте!

🔘 ИИ-сервис Reve обновил генератор изображений. Я уже писал о нём вот здесь. Теперь всё стало ещё лучше — можно редактировать сгенерированные здесь же картинки или свои изображения, используя текстовые промпты, и объединять несколько картинок в одну. В общем, ещё одна Nano Banana, только не настолько зацензурированная.

🔘 OpenAI выкатила новую модель — GPT-5-Codex. Это спецверсия GPT-5, обученная для программирования и способную работать автономно до семи часов — прямо как настоящий кожаный программист, только на кофе и соцсети не отвлекается.

🔘 Apple плохеет: главного топ-менеджера по нейросетям увольняют после грандиозных провалов. Роберт Уокер — старший директор по ИИ. Уже, в общем-то, бывший. Сей товарищ отвечал за Siri и новый поисковый сервис на базе ИИ, который Apple пока не запустила. Одной из главных причин увольнения называют провальный запуск Apple Intellingence в 2024 году, когда на старте не было и половины заявленных функций, а другая половина работала лишь в нескольких странах мира, и то со сбоями. Ну что сказать: «Роберт, зря ты так, дверь вон там». Apple всё ещё не дружит с ИИ, прямо остров невезения какой-то.

🔘 И снова OpenAI: ChatGPT сможет запрашивать удостоверение личности, если посчитает пользователя несовершеннолетним! Не у всех и не везде, во всяком случае, пока. Компания оправдывает это развитием мер, помогающих повысить безопасность работы с чат-ботом для детей. По словам разработчиков, система будет предсказывать возраст пользователя на основе того, как он «взаимодействует» с ChatGPT, и в случае общения с ребёнком включать «безопасный» режим.

В общем, не задавайте совсем уж глупых вопросов — не получите режим 5+ 🙂.

🔘 Самая браузерная новость недели: Chrome получил крупнейшее обновление — в браузер встроили ИИ Gemini.

Теперь «общаться» с ИИ можно прямо в адресной строке, а на страницах сайтов появляется боковая панель, в которой можно задавать вопросы по содержимому, получать саммари, упрощать сложные тексты и так далее. Уже есть интеграции с сервисами Google: события добавляются в Календарь, места открываются в Картах, а на YouTube можно переходить к нужному моменту по запросу. Круто? Круто!

🔘 Самая классная новость: OpenAI набирает команду для работы над гуманоидными роботами!

Двести тысяч единиц уже готовы, еще миллион на подходе⁠⁠ 🙂.

Набирают ребята специалистов со знаниями в области робототехники и уже начали обучение ИИ-алгоритмов, которые помогут роботам ориентироваться в пространстве. «Слава роботам!» — теперь будем говорить чаще 😉

