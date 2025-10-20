НейроДайджест: новые модели, суперкомп Nvidia, лечение рака, AI-режим Google доступен в России и недоверие ученых к ИИ

Представьте: просыпаетесь вы в понедельник, а за ночь в мире ИИ произошло больше событий, чем у вас за весь прошлый месяц. Не бойтесь пропустить важные события — прорывы, апдейты, галлюцинации, новые стартапы и неожиданные баги — я собираю для вас все в этом дайджесте! Воскресенье — идеальное время для него.

🔘 Anthropic представила модель Claude Haiku 4.5. В работе с кодом новинка на уровне Sonnet 4, но дело в другом: Haiku втрое дешевле, а работает вдвое быстрее. Это ли не чудо?

В общем, на данный момент Haiku 4.5 — самая шустрая и выгодная модель компании. По заявлению разработчиков, модель не уступает Sonnet 4 и в агентских задачах вроде использования компьютера вместо пользователя.

🔘 Google выпустила генератор видео Veo 3.1. Не успели утихнуть восторги от Sora 2 и обновления Grok, тут как тут обновление одной из лучших моделей для генерации видео подоспело.

Новая версия генерирует более качественный звук и реалистичные детали, а также лучше следует промптам. Максимальная длина роликов — восемь секунд, разрешение — 720р. Есть и горизонтальные, и вертикальные форматы.

🔘 Самая «железная» новость: Nvidia начала мировые поставки «компактного суперкомпьютера» DGX Spark — он предназначен для локальной работы с ИИ-моделями.

Стоит девайс $3999, выдаёт один петафлопс производительности при энергопотреблении в 240 ватт. Объём общей памяти — 128 ГБ. Для сравнения: предыдущая модель (DGX-1) могла похвастаться «всего лишь» 170 терафлопс при 3200 ватт.

🔘 Чем больше учёные работают с ИИ, тем меньше они ему доверяют. Ожидаемо, но неприятно.

Академический издатель Wiley обнародовал первые данные за 2025 год об отношении к ИИ. Один из выводов: учёные выразили меньше доверия к ИИ, чем в 2024 году, когда он был явно менее развит.

Беспокойство по поводу безопасности и конфиденциальности выросло на 11% по сравнению с прошлым годом, а также увеличились опасения, связанные с этичностью ИИ и его прозрачностью.

🔘 Microsoft собрались с духом и таки выкатили свою собственную модель MAI-Image-1 — генеративная модель для создания изображений. Пока новинка доступна только на платформе LMArena.

Сейчас модель занимает девятое место, причём обошла Flux Kontext, но уступает моделям от OpenAI и Google.

А нам хорошо — пусть развивают новые инструменты!

🔘 Самая целительная новость: открытая модель Google DeepMind Cell2Sentence-Scale совершила прорыв в терапии рака. Причём это подтверждено учёными!

В ходе сотрудничества подразделения DeepMind и Йельского университета открытая модель ИИ была адаптирована для анализа поведения раковых клеток, что привело к прорыву в лечении онкологии.

Виртуальный скрининг более 4 000 потенциальных препаратов, проведённый моделью, выявил кандидатов, способных выборочно усиливать иммунный сигнал в таких опухолях, делая их «горячими» и уязвимыми для иммунотерапии.

Одна из предложенных комбинаций препаратов на 50% повысила количество белков, делающих опухоли «видимыми» для иммунитета.

🔘 Самая поисковая новость: в России стал доступен ИИ-режим в Google. Дождались. Без всяческих ухищрений.

Россия и Беларусь официально добавлены в список стран с поддержкой AI Mode в начале октября 2025 года.

Режим открывает чат с Gemini 2.5 Pro. Модель даёт развернутые ответы со ссылками на источники, изображениями и видео.

Что ж теперь, с Perplexity обратно в Google? 😂

💬 Неделя весьма богата на новинки! Неделя явно за Google и даже доступность нейропоиска здесь ни при чём. Пусть модели приблизят нахождение эффективного и доступного излечения разных видом рака!

А вы пользуйтесь нейросервисами, будьте продуктивнее! Через неделю будет новая подборка интересного из мира ИИ, науки и техники.

Оставайтесь с «Нейрочеловеком» 🤘🏻