НейроДайджест — приложения на изи, ИИ-браузер, позор OpenAI и нейростахановцы

🔘 В Manus добавили возможность разработки «полноценных» веб-приложений и функцию совместной работы. Тенденция модная, давно пора, считаю.

Заодно, говорят разработчики, и производительность повысили в четыре раза.

Обновлённую версию ИИ-агента назвали незатейливо → Manus 1.5. Теперь пользователи могут создавать и запускать готовые сервисы — без необходимости настраивать хостинг, базы данных и другие элементы. Хотели вкатиться в IT? Теперь можно прямо с разбегу влететь 😂

🔘 OpenAI представила ИИ-браузер ChatGPT Atlas. Пока он доступен строго для macOS, но всё впереди. Если кому-то всё ещё мало ИИ-браузеров — ваш выход!

Среди особенностей — возможность открыть боковую панель с чат-ботом ChatGPT в любом окне. Что, в общем-то, мы и без специального браузера умеем. В остальном новинка повторяет тот же Comet от Perplexity: можно делать саммари страницы, сравнивать продукты или анализировать данные. Есть режим агента: в нём ChatGPT взаимодействует с сайтами без участия пользователя, но под его контролем: например, он может забронировать билеты. В общем, уже банальщина, даже Microsoft в своём Edge запустили ИИ-режим.

🔘 Исследователи OpenAI удалили посты о том, что GPT-5 «решила» математические задачи, которые «не могли решить десятилетиями». На место ребят поставил математик Томас Блум, который ведёт сайт с перечнем доказательств гипотез Эрдёша (есть и такой сайт, а на этих доказательствах и хотели прокатиться нейрошустрики): пристыдил и сказал, что GPT-5 нашла ссылки на уже существующие решения задач, просто на его сайте их не было. Неловко вышло 😏

🔘 Suno выпустила бесплатную модель для генерации музыки v4.5-all. Очень круто и довольно щедро со стороны команды — это немного облегчённая версия самой продвинутой модели, которую предоставляют строго по подписке, причём в народе поговаривают, что в некоторых жанрах эта бесплатная новинка работает лучше пятой версии. Но даже четвёртая версия была ну очень неплоха, так что тестируем, генерируем — десять композиций в день даром!

🔘 Самая трудоголичная новость: ИИ, конечно. у всех-всех отнимет работу, но чуть позже. А пока инженеры и исследователи ИИ вкалывают по 100 часов в неделю. Ребята OpenAI, Anthropic, Google DeepMind и Microsoft работают по 80–100 часов в неделю. Причина — гонка за лидерство в искусственном интеллекте: лаборатории пытаются первыми сделать следующий прорыв, а квалифицированных специалистов катастрофически не хватает. Платят им, разумеется, весьма и весьма неплохо, но в какой-то момент даже очень большие деньги станут не нужны.

Люди признаются, что не видят семьи, постоянно вымотаны и рискуют выгоранием. Особенно иронично это выглядит на фоне обещаний самих компаний, что ИИ разгрузит людей и снимет рутину. Но всё как ы старой песне: а пока наоборот...

🔘 Самая студийная новость: Google обновила AI Studio, «максимально упростив» вайб-кодинг приложений. Вот здесь подпишусь под каждым словом — навайбкодил за пару часов небольшое приложение. Если коротко: генератор имени и легенды для чего угодно. Ладно, в общем, я собрал себе первую в жизни кастомную механическую клавиатуру в металлическом корпусе. Настолько круто, что решил я её ради смеха как-то назвать, ну и пока прикидывал промпт для генерации, решил потестить обновление от Google. И за пару часов собрал обалденное приложение, которое планирую скоро развернуть на своём сервере, прикуплю домен и будет целый сайт с прикольным генератором. Вас обязательно позову.

