Уголовное дело на бухгалтера. Ошибки в защите

Случай из практики. Недавно мы консультировали доверительницу по уголовному делу по ст.160 УК РФ. Это дело было публичным и освещалось в СМИ.

Так, по факту присвоения и растраты бюджетных средств по ст.160 Уголовного кодекса РФ было возбуждено уголовное дело. К уголовной ответственности привлекли директоров компаний и госзаказчика.

Когда по делу проверяющие допрашивали бухгалтера, она сообщила, что работала только с документами и о наличии преступного умысла на присвоении бюджетных денег не имела представления и не знала.

В дальнейшем правоохранители настойчиво просят бухгалтера помочь и представить список возможных сомнительных контрагентов из всех компаний, с которыми работала компания. Мотив чтобы облегчить работу проверяющим и после от бухгалтера «отстанут».

И бухгалтер, не долго, думая, с облегчением и радостью предоставляет проверяющим такой “чёрный“ список.

После чего бухгалтеру, спустя время, предъявляют обвинение, т.е. она становится обвиняемой. А дальше бухгалтера включат «в преступную группу лиц по предварительному сговору».

А уголовная ответственность за такую группу более суровая и грозит уже тюремным заключением.

Как правило, такое происходит, когда бухгалтер действует без адвоката, с некомпетентным защитником или с защитником, которого рекомендовали проверяющие, но возможно и другие причины.

Как результат, бухгалтеру грозит реальный уголовный срок, гражданский иск на многомиллионную сумму ущерба, нанесенному госбюджету.

В нашей практике мы неоднократно встречались с подобными ошибками в защите, которые далеко не всегда можно исправить.

Поэтому лучше изначально просчитывать все риски, обдумывать все действия и доверять защиту квалифицированным юристам.

Вместе мы победим!