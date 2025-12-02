ТОП-5 московских налоговых инспекций по количеству споров в Арбитражном суде г. Москвы
И так, лидеры списка налоговых инспекций г.Москвы за 6 месяцев 2025 года:
ИФНС № 14 (Северный АО) — 14 дел;
ИФНС № 25 (Южный АО) — 11 дел;
ИФНС № 27 (Юго-Западный АО) — 10 дел;
ИФНС № 24 (Южный АО) — 9 дел.
Полагаем, информация даёт частичное понимание рисков возможных налоговых претензий и проверок в г.Москве.
При этом, несомненно, нужно понимать, что многие налоговые претензии и споры не доходят до суда и разрешают добровольно-принудительно (налогоплательщики уточняются и платят).
Полагаем, компаниям (ИП) это поможет для оценки, налоговых рисков в связи с повышенной активностью налоговиков.
Вместе мы победим!
