ТОП-5 московских налоговых инспекций по количеству споров в Арбитражном суде г. Москвы

Аналитика налоговых споров в суде г. Москвы.

И так, лидеры списка налоговых инспекций г.Москвы за 6 месяцев 2025 года:

ИФНС № 14 (Северный АО) — 14 дел;

ИФНС № 25 (Южный АО) — 11 дел;

ИФНС № 27 (Юго-Западный АО) — 10 дел;

ИФНС № 24 (Южный АО) — 9 дел.

Полагаем, информация даёт частичное понимание рисков возможных налоговых претензий и проверок в г.Москве.

При этом, несомненно, нужно понимать, что многие налоговые претензии и споры не доходят до суда и разрешают добровольно-принудительно (налогоплательщики уточняются и платят).

Полагаем, компаниям (ИП) это поможет для оценки, налоговых рисков в связи с повышенной активностью налоговиков.

Вместе мы победим!