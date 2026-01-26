Статистика налоговых споров в г. Москве за 2025 год

За первые 6 месяцев сложилась следующая ситуация по судебным спорам:

Центральный Округ: 40 дел, т.к. большая концентрация офисов компаний, поэтому, вероятно, крупные споры.

Специфика: услуги и внутригрупповые отношения.

Привлекает внимание инспекторов деловая цель, экономический эффект, сопоставимые цены, разграничение функций в группе.

Южный Округ: 21 дело, т.к. много компаний малого-среднего бизнеса. Специфика: стройка и подряд.

Привлекает внимание инспекторов: оформление документов Акты, КС-2/КС-3, технадзор, фото-видео, непротиворечивость дат подписания и несоответствия подписи лиц, авторский надзор.

Юго-Западный Округ: 14 дел, т.к. много IT-компаний, компаний нефтегазового комплекса и компаний в области образования.

Специфика: стройка и подряд.

Привлекает внимание инспекторов: оформление документов Акты, КС-2/КС-3, технадзор, фото-видео, непротиворечивость дат подписания и несоответствия подписи лиц, авторский надзор.

Северный Округ: 18 дел, т.к. в том, числе одна из самых активных налоговых инспекций №14.

Специфика: развитая торговля, логистика, сервис.

Привлекает внимание инспекторов: активный контроль по «однодневкам» и «маркетинговым» услугам; высокая плотность налогоплательщиков и «сквозные» проверки по цепочкам поставок. контрагенты и НДС: углублённый Due Diligence, проверка кадровых/материальных ресурсов партнёров, верификация транзита средств.

Восточный Округ: 19 дел, т.к. в том, числе активная налоговая инспекция №18.

Специфика: споры по «разрывам» по НДС, реальности работ, субподрядам, разделение работ (услуг) между подрядчиками и технадзором, корректности смет и первичных документов.

Западный и Северо-Западный Округ: по 10–12 дел. Умеренная активность, в основном малый и средний бизнес.

Специфика: стройка и подряд, логистика, девелопмент, маркетинговые услуги.

Привлекает внимание инспекторов: оформление документов Акты, КС-2/КС-3, технадзор, фото-видео, непротиворечивость дат подписания и несоответствия подписи лиц, авторский надзор. Внимание к досудебному урегулированию налоговой задолженности, добровольно-принудительные уточнения по уплате налогов, паспорта рисков налоговых деклараций.

Северо-Восточный Округ. Небольшое количество дел в суде, т.к. возможно активно-агрессивные налоговые инспекция №15 и 17 оперативно отправляют материалы проверок в Следственный Комитет для возбуждения уголовных дел. Внимание к досудебному урегулированию налоговой задолженности, добровольно-принудительные уточнения по уплате налогов, паспорта рисков налоговых деклараций.

Зеленоград и ТиНАО: единичные дела, минимальная нагрузка.Низкая деловая активность. Вероятно, такое распределение дел указывает на то, что судебная активность наиболее выражена в округах с наибольшей концентрацией бизнеса. Необходимо также учитывать, внимание к досудебному урегулированию налоговой задолженности, добровольно-принудительные уточнения по уплате налогов, т.е.дела которые не доходят до арбитражного суда и не обжалуются.