В связи со сменой кодов в общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований от ИФНС полетели требования о несоответствии ОКТМО в налоговой декларации по НДС.

В соответствии со статьей 88 Налогового кодекса Российской Федерации от ИФНС полетели требования о несоответствии ОКТМО в налоговой декларации по НДС (если указан ОКТМО действующий до 31.12.2025г). Необходимо в течение 5 рабочих дней со дня получения такого требования представить пояснения или в течение 5 рабочих дней внести соответствующие исправления в НД НДС.

Так как ОКТМО не влияет на сумму налога в бюджет, пересдача декларации не требуется, достаточно ответить на требование письмом в свободной форме по системе электронного документооборота. Например: