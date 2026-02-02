Требования о несоответствии ОКТМО в налоговой декларации по НДС
В соответствии со статьей 88 Налогового кодекса Российской Федерации от ИФНС полетели требования о несоответствии ОКТМО в налоговой декларации по НДС (если указан ОКТМО действующий до 31.12.2025г). Необходимо в течение 5 рабочих дней со дня получения такого требования представить пояснения или в течение 5 рабочих дней внести соответствующие исправления в НД НДС.
Так как ОКТМО не влияет на сумму налога в бюджет, пересдача декларации не требуется, достаточно ответить на требование письмом в свободной форме по системе электронного документооборота. Например:
“В ответ на требование о представлении пояснений №ХХХ от 26.01.2026г., полученное мной 02 февраля 2026г. сообщаю следующее: в налоговой декларации по НДС (КНД 115001) за 4 квартал 2025г., в связи со сменой кодов в общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований с 01.01.2026г., был неверно указан код ОКТМО. Просьба считать верным код ОКТМО - (такой то).
Неверный код ОКТМО не поименован среди критичных недочетов, из-за которых могут отказать в приеме декларации (п.28 Административного регламента, утвержденного приказом Минфина России от 2 июля 2012 г. № 99н). Ошибка, не повлекла за собой занижение налоговой базы и неполную уплату налога в бюджет
Предприятие территориально местоположение не меняло.”
