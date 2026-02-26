Когда продажу недвижимости признают доходом от предпринимательской деятельности

Арбитражный суд Уральского округа вынес Постановление по делу № А50-6729/2025, оставив в силе решения нижестоящих судов в пользу налогового органа.

Суть дела: налоговая инспекция провела камеральную проверку декларации ИП на УСН. Инспекторы установили, что предприниматель не включил в налоговую базу доход от продажи квартиры.

Основные доводы:

1. Использование в бизнесе доказано. Квартира непрерывно сдавалась в аренду юрлицу в течение почти 3 лет. Виды деятельности ИП (ОКВЭДы) предусматривают аренду недвижимости.

2. Системность. Ранее ИП сам включал доходы от аренды этой квартиры в декларации по УСН.

3. Цель — извлечение прибыли. Через 6 дней после продажи квартиры ИП приобрел нежилое помещение, которое тоже сразу начал сдавать в аренду.

4. Доводы о личном использовании опровергнуты. Договор аренды не содержал никаких условий о проживании родственников, а у членов семьи данного ИП имеется собственное жилье.

Делаем выводы. Жилое помещение тоже может стать часть дохода ИП.