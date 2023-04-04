Что говорят бухгалтеры. Отзывы с VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего»

В Москве второй день идет «VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Бухгалтер будущего»! Если вы не смогли приехать, то подключайтесь к онлайн-трансляции! Получите сертификат участия в электронном виде, видеозапись всех выступлений, презентации и доклады спикеров. Купить онлайн-билет. Нас ждут потрясающие выступления!
Отзывы с первого дня VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» читайте здесь.
Сегодня, 6 декабря выступают:
Мария Антонова — 10:00-11:00.
Спикер затронет тему изменений в налоговой отчетности с 2025 года.
Светлана Беляева — 11:00-12:00.
Спикер объяснит, как рассчитать налоговую нагрузку и законно оптимизировать налогообложение с учетом налоговой реформы 2025 года.
Ольга Попова — 12:30-13:30. Объяснит, что изменится в работе с маркетплейсами в 2025 году.
Никита Константинов — 14:30-15:00. Продолжит тему маркетплейсов и расскажет про АУСН: какие есть лимиты и условия ее применения.
Максим Иванов — 15:00-15:30.
Поговорит про блокировку и 115-ФЗ.
Алексей Киселев — 15:30-16:00. Эксперт объяснит, как хранить персональные данные в безопасности и не получить штрафы.
Дмитрий Ряховский — 17:00-18:00. Расскажет, что делать бизнесу в свете объявленной амнистии. Как попасть под амнистию и избежать доначислений, пеней и штрафов за незаконное дробление.
Начинаем второй день!
Первой выступает Мария Антонова, аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.
А вот и первый сегодня отзыв от бухгалтеров. Первой нам сегодня дала комментарий Светлана из подмосковья:
«На всех конференциях «Клерка» прекрасные спикеры! Вчера мне очень понравились все выступления. Особо хочу отметить Надежду Самкову и Михаила Мухина, он под вечер просто «взорвал» зал. Абсолютно все выступающие делились примерами из своей личной практики — это всегда ценно», — рассказала Светлана.
А у нас второй день полный зал🤩
Фанаты Светланы Беляевой
Пока все слушают выступление Марии Антоновой, я «поймала» Светлану Беляеву, консультанта, налогового аудитора, аккредитованного преподавателя ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing, члена Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики.
Светлану очень любят бухгалтеры, даже не так — у Светланы очень-очень много настоящих фанатов среди бухгалтеров.
Бухгалтер Екатерина обратилась напрямую к спикеру через Трибуну:
«Светлана, выражаю вам благодарность за ваши выступления, за ваши консультации и ваши советы. Вы мотивируете становиться лучше, придаете уверенности в себе. Ваши выступления всегда прекрасно структурированы, понятны и никогда не содержат сухого языка чиновников. А еще я очень люблю ваши презентации, в них есть мои любимые таблички, которые удобно сохранять в телефоне»
А вот отзыв Елены из Санкт-Петербурга:
«Спасибо «Клерку» за то, что решили проводить конференцию два дня! Так у всех спикеров есть возможность без спешки выступить. Я очень жду выступление Светланы Беляевой, очень ее люблю слушать. Прекрасный специалист и великолепный спикер!»
Откроем вам тайну, Светлана очень волнуется пред выступлением. Но, мы не сомневаемся, что выступление пройдет на «ура!».
Фотографии посетителей VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего»
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