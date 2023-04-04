Что говорят бухгалтеры. Отзывы с VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего»

Дмитрий Ряховский — 17:00-18:00. Расскажет, что делать бизнесу в свете объявленной амнистии . Как попасть под амнистию и избежать доначислений, пеней и штрафов за незаконное дробление.

Алексей Киселев — 15:30-16:00. Эксперт объяснит, как хранить персональные данные в безопасности и не получить штрафы.

Никита Константинов — 14:30-15:00 . Продолжит тему маркетплейсов и расскажет про АУСН: какие есть лимиты и условия ее применения.

Ольга Попова — 12:30-13:30. Объяснит, что изменится в работе с маркетплейсами в 2025 году.

Спикер объяснит, как рассчитать налоговую нагрузку и законно оптимизировать налогообложение с учетом налоговой реформы 2025 года.

Спикер затронет тему изменений в налоговой отчетности с 2025 года.

В Москве второй день идет « VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Бухгалтер будущего »! Если вы не смогли приехать, то подключайтесь к онлайн-трансляции ! Получите сертификат участия в электронном виде, видеозапись всех выступлений, презентации и доклады спикеров. Купить онлайн-билет . Нас ждут потрясающие выступления!

Первой выступает Мария Антонова, аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.

Мария Антонова и Елена Ярушкина

А вот и первый сегодня отзыв от бухгалтеров. Первой нам сегодня дала комментарий Светлана из подмосковья:

«На всех конференциях «Клерка» прекрасные спикеры! Вчера мне очень понравились все выступления. Особо хочу отметить Надежду Самкову и Михаила Мухина, он под вечер просто «взорвал» зал. Абсолютно все выступающие делились примерами из своей личной практики — это всегда ценно», — рассказала Светлана.

А у нас второй день полный зал🤩