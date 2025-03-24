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Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

💐Весна — время расти и меняться! Помогите «Клерку» выбрать самый востребованный курс

Мы решили изучить актуальные потребности нашей аудитории, узнать подробнее, какие вопросы бухгалтерам необходимо закрыть в апреле. Приходите на нашу новую красивую страничку, оставляйте заявку на новые курсы по самой «болезненной» теме, которую вам нужно проработать. Оплачивать сейчас не надо! Мы хотим понять, какие вопросы самые востребованные этой весной.

Наша команда хочет понять, что какие темы сейчас важны бухгалтерам. Создали красивую весеннюю страничку с новыми курсами, которые стартуют в апреле, и открыли предзапись. Переходите на страничку, оформляйте заявку, так мы поймем, какие вопросы в топе у бухгалтеров.

Оплачивать сейчас не надо! Мы вышлем персональные ссылки на оплату по спеццене тем, кто успеет забронировать место в первом потоке. Для вас будет действовать скидка — 40% и бонусный онлайн-разбор вопросов с экспертом отрасли.

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Первому потоку — скидка 40% и бонусный онлайн-разбор вопросов с экспертом курса в отрасли!

Особенности бухгалтерского и налогового учета в торговых организациях

Курс для бухгалтеров-практиков, которые хотят разобраться с особенностями учета в торговле и найти ответы на свои вопросы. Бухгалтерский учет в торговле имеет свою специфику и особенности, на курсе «Особенности бухгалтерского и налогового учета в торговых организациях» будем разбирать особенности учета и специфику для оптовой и розничной торговли, а также торговли через интернет-магазины.

🔥Старт обучения: 15 апреля. Всего на курсе 12 мест.

Особенности учета в сфере общественного питания

Курс для бухгалтеров-практиков, которые хотят разобраться с особенностями учета в общественном питании, улучшить управление затратами и повысить эффективность бизнеса. В 2025 году вступили в силу изменения в правилах применения контрольно-кассовой техники в сфере общепита. С 1 марта 2025 года заведения общепита должны принимать оплату после выдачи чека посетителю. Также есть нововведения, которые заработают с 1 сентября 2025 года. На курсе «Особенности учета в сфере общественного питания» разберем вопросы:

  • Закупка и учет продуктов питания.

  • Калькуляции себестоимости блюд и напитков.

  • Учет основных средств и амортизация оборудования.

🔥Старт обучения: 15 апреля. На крусе всего 12 мест.

Особенности учета на производственном предприятии

Бухучет в производстве позволяет определить себестоимость продукции и своевременно провести все расчеты. А также помогает обеспечить сохранность имущества и дает сведения для управления компанией. На производстве особенные требования к учету издержек, контролю за припасами и учету выпуска продукции. На курсе «Особенности учета на производственном предприятии» объясняет специфику:

  • Учета сырья и материалов.

  • Калькуляцию себестоимости.

  • Учета незавершенного производства.

  • Амортизации и учета основных средств.

  • Распределения косвенных затрат.

🔥Старт обучения: 15 апреля. На крусе всего 15 мест.

Как бухгалтеру запустить продажи и продвижение своих услуг

Главная валюта любого бизнеса — это доверие. В интернете эту валюту можно как легко заработать, так ее и потерять. Ваш профиль в соцсетях, блог или канал — это площадки для создания личного бренда, как его монетизировать и привлекать новых клиентов, расскажем на нашем курсе. Курс «Как бухгалтеру запустить продажи и продвижение своих услуг» для бухгалтеров-предпринимателей, которые хотят избавиться от хаоса в заказах, научиться продвигать свои услуги, повысить средний чек, а также выстроить процессы продаж и автоматизировать процесс работы с клиентами.

На курсе разберемся, где брать заказчиков на бухгалтерское обслуживание, как себя продвигать, покачаем навыки продаж и маркетинга, а также научим пользоваться аналитическими инструментами.

🔥Старт обучения: 15 апреля. На крусе всего 15 мест.

Помогите, пожалуйста, «Клерку» выбрать самый востребованный курс, переходите по ссылочке и оформляйте заявку. Для вас мы заморозим цену и сделаем скидку 40% + бонусный онлайн-разбор вопросов с экспертом, выбранной вами отрасли.

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

202 подписчика 916 постов

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