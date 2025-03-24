Наша команда хочет понять, что какие темы сейчас важны бухгалтерам. Создали красивую весеннюю страничку с новыми курсами, которые стартуют в апреле, и открыли предзапись. Переходите на страничку, оформляйте заявку, так мы поймем, какие вопросы в топе у бухгалтеров.
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Особенности бухгалтерского и налогового учета в торговых организациях
Курс для бухгалтеров-практиков, которые хотят разобраться с особенностями учета в торговле и найти ответы на свои вопросы. Бухгалтерский учет в торговле имеет свою специфику и особенности, на курсе «Особенности бухгалтерского и налогового учета в торговых организациях» будем разбирать особенности учета и специфику для оптовой и розничной торговли, а также торговли через интернет-магазины.
🔥Старт обучения: 15 апреля. Всего на курсе 12 мест.
Особенности учета в сфере общественного питания
Курс для бухгалтеров-практиков, которые хотят разобраться с особенностями учета в общественном питании, улучшить управление затратами и повысить эффективность бизнеса. В 2025 году вступили в силу изменения в правилах применения контрольно-кассовой техники в сфере общепита. С 1 марта 2025 года заведения общепита должны принимать оплату после выдачи чека посетителю. Также есть нововведения, которые заработают с 1 сентября 2025 года. На курсе «Особенности учета в сфере общественного питания» разберем вопросы:
Закупка и учет продуктов питания.
Калькуляции себестоимости блюд и напитков.
Учет основных средств и амортизация оборудования.
🔥Старт обучения: 15 апреля. На крусе всего 12 мест.
Особенности учета на производственном предприятии
Бухучет в производстве позволяет определить себестоимость продукции и своевременно провести все расчеты. А также помогает обеспечить сохранность имущества и дает сведения для управления компанией. На производстве особенные требования к учету издержек, контролю за припасами и учету выпуска продукции. На курсе «Особенности учета на производственном предприятии» объясняет специфику:
Учета сырья и материалов.
Калькуляцию себестоимости.
Учета незавершенного производства.
Амортизации и учета основных средств.
Распределения косвенных затрат.
🔥Старт обучения: 15 апреля. На крусе всего 15 мест.
Как бухгалтеру запустить продажи и продвижение своих услуг
Главная валюта любого бизнеса — это доверие. В интернете эту валюту можно как легко заработать, так ее и потерять. Ваш профиль в соцсетях, блог или канал — это площадки для создания личного бренда, как его монетизировать и привлекать новых клиентов, расскажем на нашем курсе. Курс «Как бухгалтеру запустить продажи и продвижение своих услуг» для бухгалтеров-предпринимателей, которые хотят избавиться от хаоса в заказах, научиться продвигать свои услуги, повысить средний чек, а также выстроить процессы продаж и автоматизировать процесс работы с клиентами.
На курсе разберемся, где брать заказчиков на бухгалтерское обслуживание, как себя продвигать, покачаем навыки продаж и маркетинга, а также научим пользоваться аналитическими инструментами.
🔥Старт обучения: 15 апреля. На крусе всего 15 мест.
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Комментарии4
Прикольно)
Интересно😉
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Как-то пассивно народ ведет себя. Не помогает!
А патамушта Оплачивать сейчас не надо! надо было в шапку ставить!
Согласна, даже в заголовок надо было вынести))