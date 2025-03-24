Главная валюта любого бизнеса — это доверие. В интернете эту валюту можно как легко заработать, так ее и потерять. Ваш профиль в соцсетях, блог или канал — это площадки для создания личного бренда, как его монетизировать и привлекать новых клиентов, расскажем на нашем курсе. Курс «Как бухгалтеру запустить продажи и продвижение своих услуг» для бухгалтеров-предпринимателей, которые хотят избавиться от хаоса в заказах, научиться продвигать свои услуги, повысить средний чек, а также выстроить процессы продаж и автоматизировать процесс работы с клиентами.

На курсе разберемся, где брать заказчиков на бухгалтерское обслуживание, как себя продвигать, покачаем навыки продаж и маркетинга, а также научим пользоваться аналитическими инструментами.

🔥Старт обучения: 15 апреля. На крусе всего 15 мест.

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