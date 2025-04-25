Как бухгалтеру оставаться востребованным, успешным и эмоционально стабильным: советы психолога

Если человек нарушает ваши границы, вам необходимо научиться останавливать такие проявления

— Мы стремимся к людям, похожим на нас самих, подсознательно избегая конфликтов. Но что делать, если в коллективе появился ценный специалист высокого уровня, но с противоположным характером. Как с ним ужиться и не дать начаться конфликту?

Тут помогут следующие рекомендации. Держитесь в рамках профессионального поля. На работу вы приходите работать. Нужно выполнять свои обязанности, не взваливая на себя чужие. Общаться со сложными сотрудниками в рамках работы, спокойно, не опускаясь до хамства, не переходить на личности. В общении избегать личных тем. Минимизировать контакты, общаться только по рабочим вопросам. Четко разделить профессиональные обязанности. Если круг ваших обязанностей размыт и нечеток — обратитесь за разъяснением к начальству. Но это не должны быть ябедничество и жалобы. Сосредоточьтесь на объективных предложениях по работе.

Если человек нарушает ваши границы, вам необходимо научиться останавливать такие проявления. Нужно спокойно обозначать свои границы, что для вас приемлемо, а что нет. И сообщить, что бы вы хотели от коллеги.

Можно сообщить об этом по примерно такой схеме: ты делаешь то-то. Для меня это так-то. Потому и потому (ваши причины, ценности). Я бы хотел от тебя … (краткий рассказ о том как для вас подходит и приемлемо).

— Если конфликта избежать не удалось, как быть?

Если конфликт зашел слишком далеко, а поддержки от начальства нет – задуматься о смене работы. Ваше психическое состояние и здоровье дороже! Также не стоит забывать о себе. Вам может помочь работа со своим состоянием, мышлением. Например, существуют такие защитные механизмы психики, как проекция и интроекция.

Проекция. Если мы что-то видим в человеке, и нас это очень раздражает, можно задуматься, а что именно за качество, которое вызывает у меня такую острую реакцию? Присуще ли это качество мне самому? В каких ситуациях я сам проявлял (проявляла) это качество? Помогло ли мне это? То есть, нужно присвоить себе свою проекцию. Или, возможно, человек своим поведением демонстрирует то, что вы себе не позволяете, а хотели бы. То есть, это есть и в вас, но вы себе в этом не признаетесь и не разрешаете проявляться таким образом.

Интроекция. «Интроекты» — это наши убеждения, которые мы впитали из среды и окружения, не осмысливая критически. Если вам кажется, что человек ведет себя неприемлемо, можно задуматься, а как звучит это мое убеждение? Откуда я об этом узнал, кто мне сказал об этом? Во всех ситуациях это уместно? Актуально ли это сейчас в данной ситуации?

— Что еще можно предпринять?

Можно посмотреть на ситуацию глазами «той стороны», глазами вашего оппонента, «встать в его тапки». Постараться услышать и выделить рациональное зерно, что-то взять для себя. В диалоге это могло бы звучать примерно так: «Я слышу тебя. Я слышу, что для тебя это важно. С тем-то и тем-то я могу согласиться. А с этим и этим не могу».

Также важно придерживаться безоценочности. Например, можно вести диалог по примерно такой схеме:

вот что произошло (факты) вот какой был результат (факты) вот что я по этому поводу чувствую и думаю («я-сообщения») вот что я бы хотел от тебя.