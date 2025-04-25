Как бухгалтеру оставаться востребованным, успешным и эмоционально стабильным: советы психолога

Ольга Джафарова — клинический психолог, гештальт-консультант, EMDR-терапевт, арт-терапевт, системный расстановщик, специалист по терапии травмы и ПТСР, специалист по работе со сновидениями
Тип личности бухгалтера: зпилептоидный, параноидальный, шизоидный и эмотивный
— Психологи выделяют несколько десятков типов и подтипов личности, присваивая каждому те или другие характеристики. Можете ли вы назвать психотипы под которые будут попадать большинство бухгалтеров?
С большой долей вероятности бухгалтер может принадлежать к четырем типам личности.
К Эпилептоидному. Таких людей отличает аккуратность – все по полочкам, пунктуальность, внимание к деталям, ответственность, высокая способность к концентрации на задаче. На них можно положиться и быть уверенным, что все будет сделано в превосходной степени. Другой стороной характера людей с эпилептоидным типом личности является их вспыльчивость и склонность к контролю, что создает напряжения в отношениях с коллегами.
К Параноидальному. Качествами таких людей являются целеустремленность, настойчивость, умение трудиться, принимать решения и отвечать за них, принципиальность, креативность. Но так как люди с параноидальным типом личности склонны к подозрительности и недоверию, их сложностью в коллективе может стать конфликтность с коллегами и руководством.
К Шизоидному. Работать бухгалтером человеку с шизоидным типом личности помогает его острый ум, готовность «копать» темы, которые для многих скучны, способность глубоко вникать в суть вещей. Обратная сторона шизоидной личности и одновременно ее сложность – трудность нахождения в контакте с другими людьми, склонность к уединенности. Поэтому в коллективе они могут быть капризными и даже конфликтными.
«Просто дайте мне делать мою работу! (и отстаньте от меня)» — девиз шизоидной личности.
Также, если говорить о работе главным бухгалтером, то, помимо усидчивости, способности работать в условиях многозадачности, повышенного напряжения и внимания, аккуратности, логики мышления, важна гибкость личности и высокий уровень коммуникации. Поэтому мы можем включить в наш список вероятных типов личности, к которым можно отнести бухгалтеров, также и эмотивный тип личности. Они ответственны и прилежны, тактичны. Ценность для них – это когда они могут применить свои способности на благо других. Такой человек умеет найти к людям подход и сгладить острые углы.
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«Болезни от нервов» — реально существующее явление
— Как вы верно отметили, бухгалтерам свойственны повышенное чувство ответственности и перфекционизм. Влияют ли эти качества на подверженность специалиста стрессу?
Должность бухгалтера не самая стрессовая, тем не менее, повышенное чувство ответственности и перфекционизм могут создавать постоянное фоновое напряжение, что естественным образом будет влиять на подверженность специалиста стрессу. Также немаловажным фактором будет личность самого сотрудника – насколько он лоялен к своим ошибкам, насколько испытывает стресс от общения с руководством и коллегами. Так что можно заключить, что здесь решающим будет скорее человеческий фактор, а не сама профессия.
— Как вы думаете, верно ли выражение «все болезни от нервов»?
На этот счет существуют различные психологические теории и гипотезы. В классическом понимании психосоматика – это связь психических и соматических процессов. Многие авторы психологических теорий рассматривают болезни как соматическое проявление внутреннего напряжения, психического конфликта, который человек не осознает. Если это напряжение нарастает, но не находит выхода, разрядки, то тогда невыраженная эмоция приводит к болезни. Тогда симптом, возникающий в теле человека, является попыткой разрядить это психическое напряжение.
Я думаю, что безусловно, состояние тела связано с состоянием психики. Психика и тело не являются чем-то отдельным друг от друга. Психические процессы опираются на телесность, и наоборот, телесное состояние зависит от психического. Поэтому «болезни от нервов» — безусловно, реально существующее явление. Но хочу отметить, что, вероятно, не все можно объяснить «нервами». Я думаю, что каждый случай индивидуален. И иногда грипп – это просто грипп.
Чтобы избежать стресса, разделяйте работу и личную жизнь
— Можно ли научиться избегать стресса?
Избегать стресса вам поможет хороший контакт с собой и со своими телесными и психологическими потребностями, умение их удовлетворять, забота о себе.Что конкретно это могло бы быть: смена деятельности в течение дня, телесная активность и движение. Это может быть то, что нравится и подходит именно вам: фитнес, ходьба, пилатес, йога, танцы или прогулки на свежем воздухе. Важно соблюдать режим сна и бодрствования, не забывать про отпуск несколько раз в год и разделять работу и личную жизнь: не берите работу на дом. Не думайте о рабочих делах после работы. Здесь может помочь составление в конце рабочего дня списка дел, планов на завтра. Это помогает освободить мысли от рабочих дел.
— Что делать если избежать стресса все-таки не удалось?
Если вы чувствуете, что уже в стрессе, все вышеперечисленные рекомендации также будут уместны и своевременны. Нужно позаботиться о себе и организовать себе паузу и отдых, дать себе время восстановиться. Поможет «выгрузка» своего эмоциональное состояния психологу. Медитация, пребывание в тишине или отдых под успокаивающую музыку. Применение мягких успокаивающих средств. Общение с ресурсными, приятными вам людьми. Удовольствия для тела, которые вам нравятся: массаж, сауна, стоунтерапия. Поддержание других важных для вас сфер жизни в том состоянии, которое вам нравится и вас удовлетворяет.
Если вы находитесь в хронической стрессовой ситуации, и эти средства и методы вам уже не помогают, нужно обратиться к специалисту – психологу, психиатру. Вопреки расхожему мнению, «подсесть» на них на всю жизнь нельзя, а из воронки хронического стресса они вытащить способны.
Если человек нарушает ваши границы, вам необходимо научиться останавливать такие проявления
— Мы стремимся к людям, похожим на нас самих, подсознательно избегая конфликтов. Но что делать, если в коллективе появился ценный специалист высокого уровня, но с противоположным характером. Как с ним ужиться и не дать начаться конфликту?
Тут помогут следующие рекомендации. Держитесь в рамках профессионального поля. На работу вы приходите работать. Нужно выполнять свои обязанности, не взваливая на себя чужие. Общаться со сложными сотрудниками в рамках работы, спокойно, не опускаясь до хамства, не переходить на личности. В общении избегать личных тем. Минимизировать контакты, общаться только по рабочим вопросам. Четко разделить профессиональные обязанности. Если круг ваших обязанностей размыт и нечеток — обратитесь за разъяснением к начальству. Но это не должны быть ябедничество и жалобы. Сосредоточьтесь на объективных предложениях по работе.
Если человек нарушает ваши границы, вам необходимо научиться останавливать такие проявления. Нужно спокойно обозначать свои границы, что для вас приемлемо, а что нет. И сообщить, что бы вы хотели от коллеги.
Можно сообщить об этом по примерно такой схеме: ты делаешь то-то. Для меня это так-то. Потому и потому (ваши причины, ценности). Я бы хотел от тебя … (краткий рассказ о том как для вас подходит и приемлемо).
— Если конфликта избежать не удалось, как быть?
Если конфликт зашел слишком далеко, а поддержки от начальства нет – задуматься о смене работы. Ваше психическое состояние и здоровье дороже! Также не стоит забывать о себе. Вам может помочь работа со своим состоянием, мышлением. Например, существуют такие защитные механизмы психики, как проекция и интроекция.
Проекция. Если мы что-то видим в человеке, и нас это очень раздражает, можно задуматься, а что именно за качество, которое вызывает у меня такую острую реакцию? Присуще ли это качество мне самому? В каких ситуациях я сам проявлял (проявляла) это качество? Помогло ли мне это? То есть, нужно присвоить себе свою проекцию. Или, возможно, человек своим поведением демонстрирует то, что вы себе не позволяете, а хотели бы. То есть, это есть и в вас, но вы себе в этом не признаетесь и не разрешаете проявляться таким образом.
Интроекция. «Интроекты» — это наши убеждения, которые мы впитали из среды и окружения, не осмысливая критически. Если вам кажется, что человек ведет себя неприемлемо, можно задуматься, а как звучит это мое убеждение? Откуда я об этом узнал, кто мне сказал об этом? Во всех ситуациях это уместно? Актуально ли это сейчас в данной ситуации?
— Что еще можно предпринять?
Можно посмотреть на ситуацию глазами «той стороны», глазами вашего оппонента, «встать в его тапки». Постараться услышать и выделить рациональное зерно, что-то взять для себя. В диалоге это могло бы звучать примерно так: «Я слышу тебя. Я слышу, что для тебя это важно. С тем-то и тем-то я могу согласиться. А с этим и этим не могу».
Также важно придерживаться безоценочности. Например, можно вести диалог по примерно такой схеме:
вот что произошло (факты)
вот какой был результат (факты)
вот что я по этому поводу чувствую и думаю («я-сообщения»)
вот что я бы хотел от тебя.
Помните, что для погашения конфликта необходимо желание двух сторон. Односторонне разрешить конфликт не получится. Все, что зависит от вас — это искреннее желание найти решение и контакт с другой стороной, и делать шаги навстречу. Если же вам на встречу шаги не делают, то признать свое бессилие.
При вытеснении событие не было осмыслено и прожито, значит при похожей ситуации может «бомбануть»
— У многих в жизни происходили такие события, о которых нам не хочется вспоминать. У некоторых это даже получается. Недавно прочитала, что способность «забывать» — это активный процесс, в котором участвуют наш мозг, он управляет потоками информации и оптимизирует ее. Хорошо ли это для нас?
Действительно, наше тело управляет процессом забывания на уровне нейронных связей. Информация, которая больше не используется, постепенно забывается, нейронные связи не поддерживаются и через какое-то время разрушаются, создаются новые. Это позволяет оптимизировать количество нейронов головного мозга. Если бы все нейроны сохранялись, наша голова была бы больше в несколько раз и весила бы слишком много. Требовалось бы больше крови, чтобы питать огромный мозг. Природа экономит ресурсы, экономит энергию. Поэтому с одной стороны, забывание для нас хорошо.
С другой стороны, здесь вопрос о таких событиях, о которых нам не хочется вспоминать. Тут уместно будет рассказать о психических защитах. В моменты слишком интенсивных переживаний человек, чтобы сохраниться психически, использует различные защитные механизмы. Защитные механизмы на то и защитные, что они помогают сохранить нашу психику, помогают уцелеть и не разрушиться, не сойти с ума. Это для нас, конечно, хорошо.
Есть защитный механизм психики, который называется вытеснение. Это и есть забывание. Вытеснение, как и другие защитные механизмы, происходит бессознательно. Если событие было вытеснено, значит, оно не было обработано, осмыслено, прожито. Оно остается в бессознательном как бомба замедленного действия. При каком-либо случайном триггере — стрессе или похожей ситуации, реакция может быть сверх острой, может «бомбануть».
— Почему нам не хочется вспоминать некоторые события?
Из-за боли. Если есть боль, есть острота, то не самым лучшим способом будет их забыть. В этом случае поможет проработка этого случая с психологом. После работы в терапии это станет просто воспоминанием, просто опытом. Уйдет негативный заряд, уйдет острота, и вопрос «как мне это забыть» исчезнет сам собой.
Про развитие ПТСР и флэшбеки
— Если говорить о неприятных или даже травмирующих событиях в нашей жизни, то многие люди зацикливаются на них. Почему так происходит?
При чрезмерном воздействии на психику в результате развивается ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. Оно уже содержит в себе расшифровку себя же. Пост — происходит после события. Травматическое — в результате травмы. Стрессовое — это реакция на стресс. Расстройство — страдает качество жизни, способность к адаптации, психическое состояние, телесное состояние.
Если говорить о зацикливании, ПТСР характеризуется определенными симптомами, одним из которых является интрузия. Интрузия может проявляться в виде вторжения травматичного опыта в сегодняшнюю реальность (флэшбеки), в виде навязчивых мыслей, страха. Многие военные и те, кто переживал аварии, насилие, рассказывают, как время от времени им кажется, что они сейчас в бою, или что человек прямо сейчас переживает аварию или ситуацию насилия. Человек не может этим управлять. Поэтому не совсем корректно называть это зацикливанием.
Также при ПТСР может развиться депрессия, суицидальность, агрессия, панические атаки, избегающее поведение (когда человек не может ходить в те места, которые напоминают ему о событии).
— Читала, что существует навязчивое повторение травматического опыта. Что это такое?
Если событие не было обработано психически и телесно — не были разряжены реакции выживания бегство и борьба, — это остается как незавершенная ситуация. Наша психика устроена таким образом, что стремится завершить все незавершенное. Феноменом травмы может стать явление повторяющихся похожих событий. Человек, вернувшийся с войны, раз за разом попадает в ситуации драк, поножовщины. Если не было завершено горевание, может возникнуть явление, которое нам известно из мифов и сказок как «черная вдова» и «синяя борода». Человек раз за разом бессознательно выбирает в супруги человека, который скоро должен умереть, раз за разом его теряет и начинает думать, что это с ним что-то не то, что он проклят. Но дело в незавершенном горе.
Наша психика устроена таким образом, что стремится завершить незавершенное
— ПТСР может развиться у любого человека?
Нет, надо отметить, что ПТСР развивается не у всех людей. Многое зависит от внутренних и внешних ресурсов, чувствительности психики и многих других факторов.
Наверное, уже все слышали про незавершенный гештальт. Когда в ситуации осталась неудовлетворенная важная потребность, для психики она остается незавершенной. И наша психика устроена таким образом, что стремится завершить незавершенное. И это причина зацикливания.
Именно поэтому у людей возникает зацикленность на событии и когнитивные искажения. Травмирующий опыт изменяет представление человека о реальности. Ситуация может давно измениться, но человек живет как будто в «той» версии реальности и видит все в черном свете, ведет и чувствует себя соответственно.
— Как это завершить, как закрыть гештальт?
Изменить и завершить все это можно при поддержке терапевта. Если речь идет о неприятных событиях, достаточно будет осознать незакрытую потребность и перепрожить ситуацию, чтобы потребность была удовлетворена. Или найти другие способы удовлетворения потребности здесь и сейчас. Получить новый опыт и спокойно жить дальше, «закрыв гештальт».
Если говорить о терапии серьезной травмы, то это длительная работа в терапии, которая включает в себя телесную работу и эмоциональное отреагирование. Также тут уместно рассказать о направлении, точнее методе терапии, который кратко называется ДПДГ (EMDR) и расшифровывается как «десенсибилизация и переработка при помощи движений глаз». Это эффективный и краткосрочный метод работы с психотравмой. Метод рекомендован ВОЗ, и используется в том числе для терапии ПТСР. Психологи служб спасения применяют его в числе первых методов быстрого оказания психологической помощи жертвам наводнений, землетрясений, катастроф. ДПДГ помогает переработать и завершить негативный опыт.
Усталость отличается от выгорания тем, что проходит после хорошего отдыха
— Выгорание называют болезнью XXI века. Какие симптомы сигнализируют о начале выгорания? Как отличить выгорание от усталости?
Яркий симптом, говорящий о начале выгорания, — это когда обязанность идти на работу вызывает у вас стойкое отвращение. Также нужно обратить внимание и задуматься о выгорании, когда после выходных у вас нет сил. Если вы испытываете раздражение на коллег, которым «вечно что-то нужно». Каждый звонок «бьет по нервам». Вы срываетесь. Чувствуете апатию. У вас снижается работоспособность, для вас становится трудно концентрироваться на задачах.
Усталость отличается от выгорания тем, что проходит после хорошего отдыха. Ваши силы восстанавливаются. При выгорании, даже если дать себе хорошо отдохнуть, ваша энергия не восстанавливается, а также сохраняется отторжение, отвращение к работе.
— Можете дать советы нашим читателям – бухгалтерам, как избежать выгорания?
Первое, научиться быть с собой в хорошем контакте, научиться заботе о себе. Одной из причин выгорания является длительное пренебрежение собственными потребностями, в том числе в качественном отдыхе и сне, игнорирование сигналов своего тела об усталости и отсутствии движения. Ни одно живое существо не может существовать в условиях депривации, ограничения движения. И мы, наши тела эволюционно не предназначены для сидения в течение трети дня. А бухгалтер — работа сидячая. Поэтому важно организовать себе условия для движения и активности; в течение дня делать небольшие перерывы.
Честно ответить себе, что вызывает стресс? Может быть, начальство или сотрудники? Некомфортные условия работы, дедлайны, переработки? Несколько лет однообразной работы? Не обязательно менять работу при первых симптомах выгорания. У каждого свои жизненные обстоятельства. Но посмотреть в эту сторону, изучив рынок труда, никогда не помешает.
Спросить себя, интересна ли мне моя работа? Если давно не интересна, пора задуматься о смене деятельности, или хотя бы о том, как ее разнообразить.
Также немаловажным будет продумать вопрос границ: вовремя делегировать обязанности, если перегруз, не работать во время отпуска, быть вне зоны доступа сети. Соблюдать временные границы: рабочие вопросы и деятельность в рамках рабочих часов. Составляйте перечень операций, задач, которые вы делаете и указать сколько на каждую задачу уходит времени. Перед уходом с работы составляйте список дел на завтра, тем самым освобождая мысли от работы.
— Как найти баланс между работой и личной жизнью?
Нарисуйте колесо баланса, и честно отметьте, в каком состоянии находятся важные для вас сферы жизни, кроме работы.
Колесо баланса представляет собой круг, разделенный на несколько секторов/сфер, каждый из которых отражает определенную сферу жизни. Эти сферы могут включать физическое и психическое здоровье, карьеру, отношения, финансы, личностное развитие.
Сколько таких сфер вы выделяете для себя, как важные? На сколько от 0 до 10 вы оцениваете свое удовлетворение в каждой сфере? Если кроме работы в вашей жизни ничего нет, если остальные сферы вы оцениваете не выше 3-4, это тоже может вести к выгоранию.
— Что делать, если выгорание началось?
Выгорание – это крайняя степень психического истощения. Тут важно восстановить ресурс. Дать себе время отдохнуть и восстановиться. Устроить «информационный детокс» — период без телефона и компьютера. Вести активную деятельность на свежем воздухе. Заниматься тем, что доставляет вам удовольствие. Сменить обстановку и получить новые впечатления.
Сны — очень личный, очень интимный материал
— Ольга, вы специалист по работе со сновидениями. Что это значит? Как работать со снами?
Сны – это послания нашего бессознательного. Сновидения — это материал, который дает нам доступ напрямую к подсознанию. В терапии из-за психических защит бывает сложно добраться до некоторого опыта. А сновидения дают нам туда доступ напрямую. Сны — очень личный, очень интимный материал.
В гештальт-подходе мы рассматриваем любую часть сна как свою собственную часть, как часть моего «Я». В терапии при исследовании снов мы опираемся на чувства, ощущения от сна. Чувства указывают на потребности. Мы помогаем человеку осознать свои потребности, принять свои отщепленные части. В каждом сне чувства разные, и потребности разные. Также очень важно, в каком контексте, в какой жизненной ситуации возник сон. Как говорят психологи, на каком фоне. Что у человека происходит в жизни? Не существует двух одинаковых людей, двух одинаковых дней, двух одинаковых ситуаций. Даже если двум людям приснится примерно одинаковый сюжет, для каждого из них это будет о чем-то своем, о разном.
— Как можно интерпретировать сны и стоит ли делать это по сонникам?
Сны символичны. Наше бессознательное говорит с нами на языке символов. Можно пробовать интерпретировать сон с уровня символов, архетипов. Архетипы — изначальные прообразы, лежащие в основе человеческой символики. Символы уходят корнями в коллективное бессознательное. Например, во многих культурах дерево — это символ плодородия, жизни, роста, продолжения рода. Лев — символ могущества, власти и успеха, а также воинственности, агрессии.
Есть феномен вещих снов – когда перед каким-то событием многим людям снятся похожие сны. Например, перед второй мировой войной многие видели во снах реки крови. Таким образом коллективное бессознательное находит выражение через личное бессознательное. Такие послания несли в себе охранную, защитную функцию, призывая к бегству, спасению.
Поэтому вопрос доверия к сонникам я бы поставила под сомнение. Важно все же учитывать индивидуальный аспект, индивидуальное измерение человека и его индивидуальную текущую ситуацию. Важно обратить внимание на чувства, которые сопровождают сон. Если сон кошмарный, если он повторяется, это точно сигнал вашего бессознательного, на который стоит обратить внимание.
— Если всю неделю снится налоговая отчетность, что это может значить?
Возможно, вы сейчас сдаете отчетность, или вам это в скором времени предстоит, и больше ничего:)
А если посмотреть более глубоко, то важно отметить для себя, каким чувством эти сны сопровождаются? Если это для вас кошмар, если сны об отчетности содержат тревогу, напряжение — стоит задуматься, на какой мой опыт, на какую потребность указывают мне эти сны? Возможно, послание прямое и указывает на потребность в отдыхе и расслаблении. Может, на то, что вы позволяете использовать себя, ваши границы нарушаются. А может, отчетность — это непрямое послание бессознательного, скрытая тропинка куда-то, и смысл послания совсем в другом. Сны – очень интересная тема в терапии, и я очень люблю с ними работать!
— Ольга, большое спасибо вам за такую интересную беседу!
— И вам спасибо, была рада пообщаться.
Комментарии37
Коллеги, читайте и делитесь впечатлениями!)
ой нет: я столько не прочту!
Постарайтесь)))
И мозги, и глаза еще напрягать))))
Конечно! Как иначе?))
А меня из всей статьи больше всего впечатлила девушка с картинки. Жаль, что скорее всего не пенсионерка-миллионерша(
Не повезло, Алексей)))
Как сейчас пишут "плаки-плаки"((
Даже не знаю, но мысль уловила)
Мне цвет ее помады нравится ))
мне не понравилось разделение на личности
Сомневаетесь, что они существуют?
так это не выгорание, это профессия такая
отвращение регулярно возникает после сдачи отчетности
А у меня обычно с нового года, после вступления в силу очередной порции бредятины
Тогда может имеет смысл сменить профессию?
а есть лучше?
У меня и с нынешней проблем и отвращения нет.
Мне вообще странно рассуждать про профессии лучше/хуже. Это же зависит от того у кого к чему душа лежит
моя душа лежит на Бали, на пляже, с просекой в стакане