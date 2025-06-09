🔥«Антиотмывочный» 115-ФЗ. Что вызывает подозрение у банков в 2025 году

Федеральный закон № 115-ФЗ постоянно дополняется. Вместе с ним обновляется и перечень операций, по которым банки могут запрашивать разъяснения у компаний. Расскажем, какие действия компаний и физиков вызовут подозрения у банков в 2025 году.

115-ФЗ — это закон, направленный на противодействие отмыванию денег. По нему финансовые организации обязаны следить за добросовестностью действий клиентов и не давать проводить сомнительные операции, сообщая об этом в уполномоченные органы. Норма затрагивает всех, кто участвует в операциях с деньгами: и компании, и ИП, и физиков.

Операции, подлежащие обязательному контролю

✅Операция на сумму более 1 миллиона рублей, либо эквиваленту в иностранной валюте.

✅Операции в случае, если хотя бы одной из сторон является лицо, которое не выполняет рекомендации отмыванием денег (ФАТФ).

✅Операции в наличной форме.

✅Операции по счету/вкладу юридического лица, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня регистрации, либо операции по счету/вкладу, в случае если операции по указанному счету/вкладу не производились с момента его открытия.

Что вызывает подозрения у банков. Физические лица

✅Большое количество контрагентов – физ.лиц (более 10 в день).

✅Большое количество операций с физическими лицами (более 30 в день).

✅Операции на сумму свыше 100 000 руб./день.

✅Промежуток времени между зачислением и списание ДС менее 1 минуты.

Что вызывает подозрения у банков. Риски бизнеса

Подозрения возникнут, если клиент банка продолжительное время (в среднем 3 месяца):

✅Не проводил операций по счету либо проводил их в незначительных объемах.

✅Использует счет для операций, не имеющих очевидного экономического смысла.

✅Списание до активного периода не превышало 3 млн. в месяц (включая аренду и коммун. платежи и т.д.).

✅Не осуществлял уплату налогов, либо она составила не более 0,5% от дебетового оборота.

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Какие операции попадают под банковский контроль у физлиц и юрлиц. Признаки сомнительных операций. Виды блокировки счетов. Практика оспаривания решений по 115-ФЗ. Что ФНС запрашивает у банков.

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