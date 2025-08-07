ЦОК ОК БСН 04.08 Мобильный
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: МСП и самозанятым дали кредитные каникулы, взрослые ждут от работодателя ДМС, молодежь — допотпуск, пенсионеров 41 миллион

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Самозанятым и малому бизнесу разрешили брать кредитные каникулы. С 1 октября самозанятые и предприниматели смогут взять отсрочку по кредиту. Каникулы можно будет взять раз в пять лет сроком на шесть месяцев по каждому из кредитов, если у предпринимателя их несколько. Каникулы будут распространяться на суммы кредита или займа в пределах: до ₽10 млн — для самозанятых, до ₽60 млн — для микропредприятий, до ₽400 млн — для малых компаний, до ₽1 млрд — для средних компаний.

  • Взрослые сотрудники ждут от работодателя ДМС, а молодежь — дополнительного отпуска.

    Хотя все поколения российских работников ценят одни и те же базовые характеристики занятости, они отличаются друг от друга предпочтениями бонусов, формата работы и организации рабочего места. Так, ДМС входит в топ-3 у всех, однако интерес к нему максимален у поколения Y (1981–1996 года рождения, 81%). Молодым же в разы интереснее возможность получить дополнительный отпуск. Главными приоритетами для работников любого поколения ожидаемо стали уровень оплаты труда (83%) и официальное трудоустройство (65%): сотрудники любого поколения ценят стабильность и защищенность. На третьем месте оказалось наличие гибкого или удаленного формата работы (47%). Для 39% опрошенных важен социальный пакет, а еще 30% — репутация компании, в которой они работают.

  • Число пенсионеров в России достигло 41 млн. Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 июля 2025 года составило почти 41 миллион, следует из данных системы Социального фонда. Среди них более 7,6 миллиона россиян продолжают работать.

  • Минэкономразвития определило критические пороги курса доллара. Нежелательным курс назвали ниже 75 и выше 110 рублей, средним риском — ниже 85 и выше 100 рублей.

  • Михаил Мишустин предложил проводить тренировочные ЕГЭ в формате настоящего экзамена.

    Выпускники 9-х и 11-х классов смогут потренироваться сдавать ОГЭ и ЕГЭ в условиях, «максимально приближенных» к настоящему экзамену. Рособрнадзор совместно с регионами должен проработать такую возможность по инициативе премьер-министра Михаила Мишустина. Сейчас тестовые экзамены (или пробники, как называют их в школах) проводят только по избранным предметам, поэтому популярностью пользуются частные курсы, предоставляющие возможность написать такой экзамен.

  • Мошенники стали обманывать россиян при помощи поддельных писем от ГИБДД.

    В самом письме размещена кнопка «оплатить сейчас». Либо жертва попадает на фальшивый сайт, где запрашивают данные карты. Либо ссылка ведет на зараженный ресурс, который автоматически загружает вредоносное ПО на устройство.

  • Изменились правила приема в вузы на платной основе. С 1 сентября в России начнет действовать закон, позволяющий государству контролировать прием студентов в вузы на платной основе. Власти смогут устанавливать стоимость обучения, количество коммерческих мест и направления подготовки.

  • Тектонический разлом Тинтина, который находится в Канаде и бездействовал 40 млн лет, пробуждается. Ученые обнаружили, что на тектоническом разломе, который считался спящим, в недавнем геологическом прошлом (от 2,6 млн лет до настоящего времени) произошли многочисленные крупные землетрясения. «Разлом продолжает накапливать деформацию со средней скоростью от 0,2 до 0,8 мм в год и, следовательно, представляет угрозу будущих землетрясений», — сообщили исследователи.

  • Россияне назвали страны, которые мечтают посетить, чтобы вкусно поесть: в лидерах Италия, Грузия и Таиланд.

    Чаще всего россияне ассоциируют со вкусной едой Италию — 39% опрошенных отправились бы в эту страну за гастрономическими впечатлениями.

    Второй в рейтинге стран для гастрономического туризма оказалась Грузия — четверть респондентов отправились бы за гастрономическими впечатлениями на Южный Кавказ. Пятая часть респондентов предпочитает азиатскую кухню и выбирает Таиланд.

    Еще 19% опрошенных хотели бы отправиться в Японию. Кроме того в рейтинг попали Испания и Турция — их выбрали для гастротуризма 15% и 9% соответственно.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

⚡️ Мы сделали новый глобальный практический курс «Профессия главный бухгалтер». Если вы бухгалтер — вам это точно надо! В курсе вы найдете ответы на все рабочие вопросы в 2025—2026 году. Все полученные знания вы будете прорабатывать на уникальном симуляторе главного бухгалтера. После прохождения курса вы получите диплом о профпереподготовке с регистрацией в ФИС ФРДО.

Этот курс — настольная книга для любого бухгалтера. Переходите в программу курса «Профессия главный бухгалтер» и записывайтесь!

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

222 подписчика1 060 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

5
Главная Главбух PRO Премиум