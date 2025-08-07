💥Обзор новостей: МСП и самозанятым дали кредитные каникулы, взрослые ждут от работодателя ДМС, молодежь — допотпуск, пенсионеров 41 миллион

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Самозанятым и малому бизнесу разрешили брать кредитные каникулы. С 1 октября самозанятые и предприниматели смогут взять отсрочку по кредиту. Каникулы можно будет взять раз в пять лет сроком на шесть месяцев по каждому из кредитов, если у предпринимателя их несколько. Каникулы будут распространяться на суммы кредита или займа в пределах: до ₽10 млн — для самозанятых, до ₽60 млн — для микропредприятий, до ₽400 млн — для малых компаний, до ₽1 млрд — для средних компаний.

Взрослые сотрудники ждут от работодателя ДМС, а молодежь — дополнительного отпуска. Хотя все поколения российских работников ценят одни и те же базовые характеристики занятости, они отличаются друг от друга предпочтениями бонусов, формата работы и организации рабочего места. Так, ДМС входит в топ-3 у всех, однако интерес к нему максимален у поколения Y (1981–1996 года рождения, 81%). Молодым же в разы интереснее возможность получить дополнительный отпуск. Главными приоритетами для работников любого поколения ожидаемо стали уровень оплаты труда (83%) и официальное трудоустройство (65%): сотрудники любого поколения ценят стабильность и защищенность. На третьем месте оказалось наличие гибкого или удаленного формата работы (47%). Для 39% опрошенных важен социальный пакет, а еще 30% — репутация компании, в которой они работают.

Число пенсионеров в России достигло 41 млн. Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 июля 2025 года составило почти 41 миллион, следует из данных системы Социального фонда. Среди них более 7,6 миллиона россиян продолжают работать.

Минэкономразвития определило критические пороги курса доллара. Нежелательным курс назвали ниже 75 и выше 110 рублей, средним риском — ниже 85 и выше 100 рублей.

Михаил Мишустин предложил проводить тренировочные ЕГЭ в формате настоящего экзамена. Выпускники 9-х и 11-х классов смогут потренироваться сдавать ОГЭ и ЕГЭ в условиях, «максимально приближенных» к настоящему экзамену. Рособрнадзор совместно с регионами должен проработать такую возможность по инициативе премьер-министра Михаила Мишустина. Сейчас тестовые экзамены (или пробники, как называют их в школах) проводят только по избранным предметам, поэтому популярностью пользуются частные курсы, предоставляющие возможность написать такой экзамен.

Мошенники стали обманывать россиян при помощи поддельных писем от ГИБДД. В самом письме размещена кнопка «оплатить сейчас». Либо жертва попадает на фальшивый сайт, где запрашивают данные карты. Либо ссылка ведет на зараженный ресурс, который автоматически загружает вредоносное ПО на устройство.

Изменились правила приема в вузы на платной основе. С 1 сентября в России начнет действовать закон, позволяющий государству контролировать прием студентов в вузы на платной основе. Власти смогут устанавливать стоимость обучения, количество коммерческих мест и направления подготовки.

Тектонический разлом Тинтина, который находится в Канаде и бездействовал 40 млн лет, пробуждается. Ученые обнаружили, что на тектоническом разломе, который считался спящим, в недавнем геологическом прошлом (от 2,6 млн лет до настоящего времени) произошли многочисленные крупные землетрясения. «Разлом продолжает накапливать деформацию со средней скоростью от 0,2 до 0,8 мм в год и, следовательно, представляет угрозу будущих землетрясений», — сообщили исследователи.