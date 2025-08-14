💥Обзор новостей: звонки в Telegram и WhatsApp ограничили, хотят ввести 13-ю пенсию, работодатели смогут направлять сотрудников в дурдом

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

На «Клерке» создадут курсы по жизненным ситуациям. В жизни каждый сталкивается с разными ситуациями: от покупки машины, квартиры, конфликта с магазином до развода и алиментов. И так как с этим сталкиваемся не каждый день, возникают вопросы. Именно поэтому решили сделать курсы по стандартным жизненным ситуациям, чтобы можно было воспользоваться курсом как пошаговой инструкцией. Проголосовать, какие ситуации стоит разобрать в первую очередь, можно тут.

В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию для россиян. В конце текущего года российские пенсионеры должны получить 13-ю пенсию. Об этом 14 августа сообщил Сергей Миронов. «Мы выступаем за 13-ю пенсию, считаем, что это было бы справедливо и абсолютно правильно», — приводит ТАСС слова депутата. Кроме того, он отметил, что пенсионерам сейчас тяжело, и благодаря дополнительным выплатам они смогли бы сделать подарки на Новый год для своих близких, а также накрыть праздничный стол, потому что некоторым не хватает на это средств.

Роскомнадзор признался в блокировке звонков через Telegram и WhatsApp*. Ведомство объяснило ограничения тем, что мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

В Госдуме обвинили WhatsApp* и Telegram в полном нежелании соблюдать российские законы. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин («Единая Россия») заявил, что мессенджеры Telegram и WhatsApp* много лет демонстрировали нежелание соблюдать российские законы. «Они не удаляют противоправные материалы, <...> не выполняют требований по защите персональных данных»,— рассказал депутат ТАСС. По его словам, ограничение этих платформ — необходимая мера для защиты граждан, так как именно они используются для телефонного мошенничества.

Доступ к звонкам в мессенджерах восстановят, если они выполнят требования по соблюдению российского законодательства — Минцифры. В ведомстве добавили, что «частичное ограничение касается только голосовых вызовов, речи о блокировке других функций не идет».

Telegram ответил на ограничение доступа к звонкам в России. Telegram активно борется с вредоносным контентом, мошенничеством, призывами к диверсиям и насилию, каждый день удаляются миллионы подобных материалов, сообщили РБК в пресс-службе сервиса, комментируя решение Роскомнадзора ограничить доступ к звонкам в мессенджере. «Кроме того, Telegram впервые применил детализированные настройки конфиденциальности для звонков, поэтому каждый пользователь Telegram может выбирать, от кого принимать звонки, или полностью отключать их», — отмечает сервис.

WhatsApp* и Telegram самые популярные мобильные приложения у россиян. В июле 2025 года охват WhatsApp* составил 96,2 млн человек старше 12 лет, что делает этот мессенджер самым популярным мобильным приложением в стране, следует из данных компании Mediascope. На втором месте, согласно исследованию компании, находится Telegram с месячным охватом 89,8 млн человек.

Минздрав разрешил работодателям отправлять сотрудников в дурдом. Минздрав дал работодателям больше полномочий для проверки адекватности сотрудников. В следующем году в России начнут действовать новые правила обязательного психиатрического освидетельствования учителей, водителей, полицейских и работников ряда других профессий. Их начальники смогут отправить сотрудников в психиатрический стационар на длительное освидетельствование. Сейчас для этого нужно заключение врача, а в будущем будет достаточно «выявления признаков психиатрического расстройства» при медосмотре в организации. Поправка вступит в силу 1 марта 2026 года.

Минкульт пересмотрит каждый уже вышедший фильм на соответствие традиционным ценностям, рассказала председатель Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. По ее словам, после вступления в силу с 1 марта 2026 года закона против дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей в кино нагрузка на таких экспертов возрастет. Штат экспертов увеличат, потому что они уже и так целыми днями смотрят фильмы. Депутат призвала «не воспринимать с иронией» такую работу, так как она требует «серьезного подхода». Эксперты, занимающиеся просмотром и анализом фильмов в Министерстве культуры, имеют профильное образование.

В России готовят штрафы до 500 тысяч рублей за травлю в интернете. Борьба с травлей в школах и интернете выходит на новый уровень: в России хотят начать за это штрафовать. Законопроект ЛДПР должен добавить в КоАП новую статью «травля». Депутаты разработали законопроект, по которому за буллинг и кибербуллинг могут ввести взыскания до 500 тыс. рублей. Если нарушителю нет 16 лет, платить штраф будут его родители.

В России предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку». Национальный автомобильный союз (НАС) предложил инициативу по введению штрафов до 15 тыс. рублей за использование «иранской тонировки» — съемных шторок на стеклах автомобилей, имитирующих тонировку. Инициатива направлена в МВД, сообщил ТАСС вице-президент НАС Антон Шапарин.

Ожирение могут включить в список социально значимых заболеваний. Депутаты Госдумы рекомендовали правительству включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний. Среди прочих мер, депутаты рекомендовали Минздраву установить диспансерное наблюдение за пациентами с диагнозом ожирение, а также вести их учет. Кроме того, было предложено создать межведомственную рабочую группу по выработке актуального меню школьных буфетов. В документе указано, что распространение ожирения в России и мире усугубила самоизоляция во время пандемии коронавирусной инфекции.

Jaguar Land Rover направит в сервис 121,5 тыс. машин. Причиной отзывной кампании стала трещина в шарнирах передней подвески. Под отзыв попали автомобили Range Rover и Range Rover Sport, однако годы выпуска не уточняются.

В китайских гибридных авто обнаружили опасный уровень излучения. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета провели замеры в одном из популярных китайских гибридных автомобилей и выяснили, что уровни электромагнитного излучения в салоне могут превышать санитарные нормы в восемь раз. Результаты опубликованы в журнале «Транспорт. Транспортные сооружения. Экология».