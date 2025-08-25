Про возрастную дискриминацию: прочему не хотят брать на работу бухгалтера в возрасте?
Так вы замечали, что ваши коллеги стремительно молодеют? Очень мало секретарей за пятьдесят, про менеджеров и говорить не стоит и в последнее время помолодел состав бухгалтерии. Если раньше в нашем любимом отделе работали чаще всего только люди с приличным багажом знаний, то теперь распространенная история — это бухгалтер, которому едва исполнилось двадцать пять лет.
Если раньше бизнес ценил знания, то теперь ценят «гибкость», умение пользоваться современными технологиями (включая ИИ) и отсутствие частых больничных «из-за возраста». Все эти цитаты я не выдумала, мне их выдал знакомый предприниматель, который работает в сфере IT-технологий.
На мой вопрос, а как же профессионализм, который у бухгалтера со временем только растет, бизнесмен ответил, что он, конечно, важен, но он скорее возьмет молодого бойца и отправит его на курсы, чем наймет «Шурочку» или «Людмилу Прокофьевну».
Неужели компаниям сейчас выгоднее взять молодого специалиста, которого нужно всему учить, чем взять опытного бухгалтера? Зачем спрашивать возраст бухгалтера на собеседовании, когда это не имеет отношения к работе? Или уже имеет? Эти вопросы мы задали в нашем сообществе в ВКонтакте. И получили вот такие комментарии.
Но не все так грустно, многие написали, что не боятся новых технологий, развиваются и никогда не испытывали сложностей с поиском работы.
Некоторые написали, что бухгалтеру в возрасте сейчас найти работу проще, потому что многие на удаленке. Но не все с этим согласны.
Вы когда-нибудь сталкивались с дискриминацией по возрасту? Участвуйте в опросе, пишете в комментариях.
Вы когда-нибудь сталкивались на работе с дискриминацией по возрасту?
Анонимный опрос
