💥Обзор новостей: систему пенсионных баллов предложили заменить, откладывать деньги стали чаще, на ChatGPT подали иск за причинение смерти

В Госдуме предложили изменить систему пенсионных баллов. Сергей Миронов предложил изменить систему пенсионных баллов. Вместо них он рекомендует ввести «прозрачные критерии». К таким критериям Миронов предложил отнести стаж, заработок и условия труда. Также он посоветовал ввести значительные льготы медикам, педагогам и членам многодетных семей. Сейчас для получения пенсии требуется не менее 30 единиц индивидуального пенсионного коэффициента, а также не менее 15 лет трудового стажа. Для того чтобы набрать 10 баллов за год, требуется получать 230 тыс. руб. в месяц. Если баллов не хватает, то их можно купить. «Цена на этот год — «всего» 60 тыс. руб. за балл. Есть эти деньги — покупай полноценную пенсию, нет — довольствуйся малым. Это циничный подход», — отметил Миронов.

Доля россиян, предпочитающих откладывать деньги, выросла до 52,2%. Доля россиян, предпочитающих сберегать, а не тратить свободные деньги на покупку дорогостоящих товаров, в августе выросла на 1,2 процентного пункта (п.п.), до 52,2%, подсчитали в ЦБ. В информационно-аналитическом отчете отмечается, что доля тех, кто предпочитает тратить, снизилась до 30,5% (-0,3 п.п. в месячном выражении; -0,1 п.п. — в годовом).

С сентября россияне не смогут моментально получать кредитные деньги. С 1 сентября граждане при оформлении необеспеченного потребительского кредита или займа на сумму от 50 000 руб. не смогут получить деньги сразу – законом вводится период охлаждения, чтобы защитить людей от оформления ссуд под воздействием мошенников. Банки и микрофинансовые организации (МФО) будут выдавать заемные средства (при оформлении как онлайн, так и в офисе) на сумму от 50 000 до 200 000 руб. только через 4 часа после подписания договора, свыше 200 000 руб. – через 48 часов.

В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО) для защиты национальных интересов РФ.

Алиев назвал «оккупацией» вход Азербайджана в состав СССР. Вхождение Азербайджана в состав СССР произошло в результате «вторжения» и «оккупации». Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью Al Arabiya.

В Госдуме предложили ввести единое удостоверение школьника по всей России. Предполагается, что удостоверение будет служить официальным документом, подтверждающим статус ученика. По мнению авторов проекта введение подобного удостоверения упростило бы жизнь семьям, уменьшило бы бюрократическую нагрузку на школы и предоставило бы детям удобный инструмент для взаимодействия с организациями, предоставляющими льготы.

Правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина до 30 сентября 2025 года, для непроизводителей — до 31 октября.

В Подмосковье предложили переводить на бюджет студенток с детьми. Студенток с детьми нужно переводить на бюджетное отделение. С таким предложением выступила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишоновой: «Понимаете, если мама родит, я предлагаю переводить ее на бесплатное обучение. Мне кажется, это очень правильная мера», — сказала она.

Lego заработала рекордные 431 млрд рублей за первую половину 2025 года. Чистая прибыль увеличилась на 10% — до 81 млрд рублей. Гендиректор компании Кристиансен уже объявил, что это лучшие показатели первого полугодия за всю историю компании. В числе бестселлеров в компании назвали серии City, Technic, Botanicals, Star Wars. В Lego отметили, в частности, успех наборов с цветами и гоночными машинами «Формулы-1».

На ChatGPT подали первый иск за причинение смерти по неосторожности. Машина поспособствовала подростку покончить с собой. За несколько месяцев до суицида мальчик начал делиться с ИИ своими переживаниями и подростковыми проблемами. ChatGPT настоятельно рекомендовал ему обратиться к специалистам, но при этом эмпатично отвечал и одобрял поведение мальчика. Потом подросток смог отключить призывы к реальной психологической помощи. Сказал, что ищет сюжета для книги, после чего ChatGPT начал рассказывать ему про разные способы суицида. В итоге у парня все получилось😥