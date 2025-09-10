💥Обзор новостей: бан за проигрыш в азартных играх, в РПЦ предложили ввести отчисления на нужды церкви — десятину, выдачу шенгена усложнят

Россиянам могут усложнить выдачу шенгенских виз. Полной отмены шенгенских виз для россиян не ожидается, но условия могут ужесточить. Уже сейчас, чтобы получить путевку в Европу, нужно записываться за несколько месяцев. Новые меры в Еврокомиссии могут представить 12 сентября.

С 1 октября кредитные каникулы смогут взять самозанятые и МСП. Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон № 276-ФЗ, согласно которому самозанятые и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) смогут оформить кредитные каникулы. Каникулы можно будет взять раз в пять лет сроком на шесть месяцев по каждому из кредитов, если у предпринимателя их несколько. Принятие закона не ограничивает право банков предоставлять субъектам МСП реструктуризацию и каникулы по собственным программам, пояснили в ЦБ.

В Госдуме предложили блокировать за проигрыш от 100 тыс. рублей в букмек. играх. В Госдуме предложили новую инициативу, направленную на жесткое регулирование рынка азартных игр. Депутаты предлагают ввести систему автоматического и пожизненного блокирования аккаунтов игроков, чей совокупный проигрыш достигнет 100 тысяч рублей. Согласно предложению, контроль за соблюдением лимита будет возложен на сами букмекерские конторы. Их обяжут внедрить автоматическую систему мониторинга, которая будет отслеживать сумму проигрыша каждого клиента. При достижении 70–80% от установленного лимита (то есть 70–80 тысяч рублей) система должна будет направлять игроку предупреждение о приближении к критической отметке.

В РПЦ предложили ввести для россиян обязательные отчисления на нужды церкви — десятину. Настоятель иркутского храма Казанской иконы Божией Матери Сергей Кульпинов предложил ввести десятину для россиян, чтобы собирать средства на содержание храмов и настоятелей. «Когда нам надо к Богу прийти, нам должно быть уютно, красиво, светло — чтобы цветы росли, свечи горели. А вы не задаетесь вопросом, откуда все это берется?» — заявил Кульпинов.

Coca-Cola подала иск к южноосетинской «Кока-кола компании». Американский производитель в 2022 году ушел из России, но товарные знаки продолжают действовать. В марте этого года южноосетинская компания начала предлагать российским ретейлерам напитки под брендом Coca-Cola Американская Coca-Cola Company подала иск к ООО «Кока-кола компания». 8 сентября заявление зарегистрировал Арбитражный суд Москвы.

Почта России и Почта Индии обсуждают возможность доставки товаров индийского e-commerce. На первом этапе стороны рассматривают возможность запуска экспресс-доставки образцов специй, продуктов питания, косметики и сувениров из Индии.

Российским педагогам предложили модели адаптации детей мигрантов в школах. Предлагается провести курс занятий «Если мы живем в России», направленный на изучение языка и культуры. Как один из вариантов педагогам рекомендовали интенсивное обучение детей русскому языку в течение учебного года в отдельной возрастной группе. Второй вариант – сочетание занятий в классе с возможностью обучения по индивидуальным планам. Третья модель – дополнительные занятия вне уроков.

Военные суды будут рассматривать дела в отношении апатридов. Такие поправки Минюста одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму.

«Победа» изменила правила провоза ручной клади. Суд заставил «Победу» изменить правила провоза ручной клади. Теперь ручная кладь не ограничена по весу, а габариты одного места для нее увеличены с 4х36х30 до 15х36х30 см. С собой в салон разрешили также брать ноутбук или планшет и зонт-трость.

«Озон банк» намерен нарастить сеть банкоматов до 1000 к середине 2026 года, сообщил руководитель управления сети банкоматов финансовой организации Максим Дарёшин. В июле банк сообщил об установке 12 первых банкоматов - в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Apple представила новые наушники AirPods Pro 3. Теперь они могут синхронно переводить иностранную речь на язык пользователя. 249 долларов, и можешь передать привет своей учительнице английского, которая поставила на тебе крест еще в 3-м классе.

Зумеры полностью уничтожили правительственный дворец в Непале. Он был построен более 100 лет назад и являлся крупнейшим дворцом в Азии. В Непале уже несколько дней продолжаются протесты против коррупции и ограничения работы социальных сетей. Акции получили название «Революция поколения Z», так как участвуют в них в основном молодежь и студенты. Премьер Непала Шарма Оли на этом фоне подал в отставку.

Официальные цены на все iPhone 17 объявили ритейлеры в России: iPhone 17 — от 110 тысяч рублей, самый тонкий в истории iPhone Air — от 135 тысяч рублей, iPhone 17 Pro — от 143 тысяч рублей, iPhone 17 Pro Max — от 152 тысяч рублей.

Корабль «Прогресс МС-30» затоплен в Тихом океане Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-30», отстыковавшийся ранее от Международной космической станции (МКС), затоплен в Тихом океане, сообщили в «Роскосмосе».