💥Обзор новостей: механизм материнского капитала изменится, за эмодзи с клоуном не штрафуют, аэропорт Краснодара открылся

Минтруд разрабатывает изменения в механизме материнского капитала. Минтруд совместно с Советом Федерации прорабатывает изменения в механизме материнского капитала, чтобы больше поддержать рождения вторых и последующих детей. «Мы понимаем, что нужна и модернизация материнского капитала. Сегодня эта мера востребована, но ее эффект слабеет. Нам нужна более существенная поддержка при рождении второго ребенка. Мы сейчас прорабатываем с коллегами при участии Совета Федерации возможные подходы с учетом поддержки вторых и последующих рождений», – сказал Котяков. Отдельно он указал на повышение пособий для малообеспеченных матерей и значимость вклада работодателей в рост числа рождений.

ФТС предупредила о мошеннической схеме с рассылкой от ее имени. Мошенники начали рассылать документы с требованием повторно задекларироввть международное почтовое отправление (МПО) и внести платежи от имени федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом сообщает Telegram-канал ведомства. В ФТС призвали граждан быть бдительными, а также ознакомиться с информацией о порядке уплаты таможенных платежей в отношении МПО и экспресс-грузов.

Суд в Красноярске отменил штраф за эмодзи с клоуном в Telegram-чате. Советский районный суд Красноярска отменил ранее назначенный мировой инстанцией штраф в размере 5000 руб. для местной жительницы. В марте 2025 г. женщина была оштрафована за использование слова «хабалка» и эмодзи в виде клоуна в чате дачного товарищества в Telegram. Как отмечалось в позиции прокуратуры, истица восприняла изображение клоуна как личное оскорбление, он суд высшей инстанции не нашел оснований для подтверждения этого факта.

Уже сегодня ключевая ставка в России может снизиться до 16%. Совет директоров Банка России сегодня, 12 сентября, примет решение по ключевой ставке, большинство экспертов ожидают ее снижения до 16% годовых.

Аэропорт Краснодара возобновил работу. Аэропорт Краснодара снова открыт для рейсов после более чем трехлетнего перерыва. Первый регулярный рейс воздушная гавань примет 17 сентября. Ранее на юге России заработал аэропорт Геленджика.

Писателя Дмитрия Быкова1 внесли в перечень террористов и экстремистов. Писателя и журналиста Дмитрия Быкова1 (признан иноагентом в РФ) внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из информации на сайте ведомства.

Глава Бурятии призвал «нести жен в спальни», чтобы заполнить детсады. По случаю открытия нового детского сада в Северобайкальске глава Бурятии Алексей Цыденов предложил мужчинам сделать так, чтобы в детсаду всегда были дети. «Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и... Ну вы меня поняли. Работаем», — написал Цыденов.

Матвиенко предложила открыть в России мужские консультации. Председатель Совфеда заявила, что в России необходимо контролировать репродуктивное здоровье не только женщин — для этого стоит создать мужские консультации по аналогии с женскими. «Вот заставьте мужчину проверить репродуктивное здоровье там, где написано «женская консультация»! Да он никогда в жизни не пойдет!» — сказала Матвиенко. По ее словам, кабинеты для мужчин, подобные женским консультациям», уже есть и в столице, и в других регионах. Глава Совфеда подчеркнула, что своевременная диагностика обоих полов может сохранить семьи.

Правительство повысило оклады военнослужащим на 7,6%. Оклады военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти повысят на 7,6% с 1 октября. Постановление правительства доступно на сайте опубликования нормативно-правовых актов.

В Госдуму внесен проект о повышении штрафа до 500 тысяч рублей за продажу алкоголя возле школ и медучреждений. Заксобрание Амурской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить до 500 тысяч рублей штрафы за продажу алкоголя возле мест, где это запрещено — школ, спортивных и медицинских учреждений.

Власти Бали объявили чрезвычайное положение, россиянам рекомендуют оставаться дома и никуда не ездить. На острове начались крупные потопы.

Европейский центр контроля заболеваний заявил о распространении опасного грибка Candidozyma auris (C. auris). Уровень смертности от заражения им может достигать 60%. Candidozyma auris легко распространяется и трудно поддается лечению, он устойчив к противогрибковым препаратам. Отмечается, что заражением им особенно опасно для ослабленных болезнью людей. По данным Bloomberg, в Греции, Италии, Румынии и Испании передача грибка настолько распространена, что уже невозможно отличить отдельные вспышки. Также случаи заражения зарегистрированы на Кипре, во Франции и Германии.

Исследование показало, что комары чаще нападают на любителей пива и активной сексуальной жизни. Эти привычки оставляют на коже уникальный запах, привлекающий насекомых.