Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: механизм материнского капитала изменится, за эмодзи с клоуном не штрафуют, аэропорт Краснодара открылся

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • Минтруд разрабатывает изменения в механизме материнского капитала. Минтруд совместно с Советом Федерации прорабатывает изменения в механизме материнского капитала, чтобы больше поддержать рождения вторых и последующих детей. «Мы понимаем, что нужна и модернизация материнского капитала. Сегодня эта мера востребована, но ее эффект слабеет. Нам нужна более существенная поддержка при рождении второго ребенка. Мы сейчас прорабатываем с коллегами при участии Совета Федерации возможные подходы с учетом поддержки вторых и последующих рождений», – сказал Котяков. Отдельно он указал на повышение пособий для малообеспеченных матерей и значимость вклада работодателей в рост числа рождений.

  • ФТС предупредила о мошеннической схеме с рассылкой от ее имени. Мошенники начали рассылать документы с требованием повторно задекларироввть международное почтовое отправление (МПО) и внести платежи от имени федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом сообщает Telegram-канал ведомства. В ФТС призвали граждан быть бдительными, а также ознакомиться с информацией о порядке уплаты таможенных платежей в отношении МПО и экспресс-грузов.

  • Суд в Красноярске отменил штраф за эмодзи с клоуном в Telegram-чате. Советский районный суд Красноярска отменил ранее назначенный мировой инстанцией штраф в размере 5000 руб. для местной жительницы.

    В марте 2025 г. женщина была оштрафована за использование слова «хабалка» и эмодзи в виде клоуна в чате дачного товарищества в Telegram. Как отмечалось в позиции прокуратуры, истица восприняла изображение клоуна как личное оскорбление, он суд высшей инстанции не нашел оснований для подтверждения этого факта.

  • Уже сегодня ключевая ставка в России может снизиться до 16%. Совет директоров Банка России сегодня, 12 сентября, примет решение по ключевой ставке, большинство экспертов ожидают ее снижения до 16% годовых.

  • Аэропорт Краснодара возобновил работу. Аэропорт Краснодара снова открыт для рейсов после более чем трехлетнего перерыва. Первый регулярный рейс воздушная гавань примет 17 сентября. Ранее на юге России заработал аэропорт Геленджика.

  • Писателя Дмитрия Быкова1 внесли в перечень террористов и экстремистов. Писателя и журналиста Дмитрия Быкова1 (признан иноагентом в РФ) внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из информации на сайте ведомства.

  • Глава Бурятии призвал «нести жен в спальни», чтобы заполнить детсады. По случаю открытия нового детского сада в Северобайкальске глава Бурятии Алексей Цыденов предложил мужчинам сделать так, чтобы в детсаду всегда были дети.

    «Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и... Ну вы меня поняли. Работаем», — написал Цыденов.

  • Матвиенко предложила открыть в России мужские консультации. Председатель Совфеда заявила, что в России необходимо контролировать репродуктивное здоровье не только женщин — для этого стоит создать мужские консультации по аналогии с женскими. «Вот заставьте мужчину проверить репродуктивное здоровье там, где написано «женская консультация»! Да он никогда в жизни не пойдет!» — сказала Матвиенко.

    По ее словам, кабинеты для мужчин, подобные женским консультациям», уже есть и в столице, и в других регионах. Глава Совфеда подчеркнула, что своевременная диагностика обоих полов может сохранить семьи.

  • Правительство повысило оклады военнослужащим на 7,6%. Оклады военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти повысят на 7,6% с 1 октября. Постановление правительства доступно на сайте опубликования нормативно-правовых актов.

  • В Госдуму внесен проект о повышении штрафа до 500 тысяч рублей за продажу алкоголя возле школ и медучреждений. Заксобрание Амурской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить до 500 тысяч рублей штрафы за продажу алкоголя возле мест, где это запрещено — школ, спортивных и медицинских учреждений.

  • Власти Бали объявили чрезвычайное положение, россиянам рекомендуют оставаться дома и никуда не ездить. На острове начались крупные потопы.

  • Европейский центр контроля заболеваний заявил о распространении опасного грибка Candidozyma auris (C. auris). Уровень смертности от заражения им может достигать 60%.

    Candidozyma auris легко распространяется и трудно поддается лечению, он устойчив к противогрибковым препаратам. Отмечается, что заражением им особенно опасно для ослабленных болезнью людей.

    По данным Bloomberg, в Греции, Италии, Румынии и Испании передача грибка настолько распространена, что уже невозможно отличить отдельные вспышки.

    Также случаи заражения зарегистрированы на Кипре, во Франции и Германии. 

  • Исследование показало, что комары чаще нападают на любителей пива и активной сексуальной жизни.

    Эти привычки оставляют на коже уникальный запах, привлекающий насекомых.

  • Пятница!

Пишите в комментариях, какие новости вас заинтересовали больше всего.

Информации об авторе

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

