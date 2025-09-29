Календарь вебинаров для бухгалтера на «Клерке» в октябре 2025. Выбирайте и изучайте
Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
Мастер-класс — возможность не только разобраться с нюансами заполнения отчетных форм, но и пройти пошагово каждую строку вместе с экспертом и сразу получить ответы по конкретным рабочим ситуациям.
Анонс мастер-классов и вебинаров октября 2025
Не пропустите полезные материалы. Переходите по ссылкам и регистрируйтесь.
Тема мастер-класса
Дата
Время (мск)
1
Мастер класс. Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок
15 октября
15:00
2
Мастер-класс. Заполняем декларацию по НДС за 3 квартал в 1С: Предприятие 8.3
20 октября
11:00
3
22 октября
11:00
пп
Ежемесячно на вебинарах мы разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.
