Налоговая реформа 2026: переход на АУСН, введут ли лимит 10 млн руб?

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому лимит для УСН и патента снизили до 10 млн рублей. А что с АУСН будет в 2026 году, там тоже будет лимит в 10 миллионов? Разберемся вместе с экспертами: в чем преимущество АУСН, как перейти на спецрежим и что с АУСН будет в 2026 году.

На прошлой неделе Минфин озвучил изменения, которые могут появиться в НК уже в 2026 году. Правительство внесло в Госдуму законопроект. Для бухгалтеров и предпринимателей этот проект оказался настоящим шоком. Слишком резкие изменения, слишком быстро необходимо перестроиться, слишком много поправок.

Ставки НДС поднимают с 20 до 22 процентов. При этом с целью пресечения схем дробления предусматривается сокращение предельного размера доходов с 60 млн руб. до 10 млн. Упрощенцы будут платить НДС, начиная с выручки 10 млн руб. Лимит по ПСН также 10 млн рублей. Кроме этого, с 2026 года ПСН не смогут применять компании, занимающиеся грузоперевозками, и розница, имеющая торговые залы.

Многие задумались, о переходе на АУСН (автоматизированную систему налогообложения), как варианте, который поможет избежать НДС. В бухгалтерских чатах последние дни только и спрашивают про переход на этот спецрежим:

Если сейчас на УСН доходы и патент (совокупный доход больше 10 млн за 2025), можно ли на АУСН перейти? Если доход в 2025 году до 60 млн, то стоит ли на АУСН переходить? Если розница патент + совмещение УСН в 2025 доход свыше 10 млн уже, можно ли перейти в 2026 на АУСН или все равно уже попадаем на НДС? А что с АУСН будет в 2026 году? Там тоже будет лимит в 10 миллионов?

Давайте разбираться вместе.

В чем преимущество АУСН

АУСН во многом похожа на УСН, но есть отличия: нулевые тарифы взносов, в том числе для ИП за себя, и минимальное количество отчетности.

Налоговая ставка выше, чем на УСН . Налогоплательщик может выбрать один из двух объектов налогообложения: «Доходы» — 8% от совокупного объема доходов. Или «Доходы минус расходы» — 20% от доходов после вычета расходов, но не менее 3% от годовой выручки.

Региональных льгот нет .

ИП на АУСН не платят фиксированные и дополнительные взносы.

ИП и компании на АУСН не должны платить за них взносы на пенсионное, социальное и медицинское страхование. Есть один вид взносов к уплате — на травматизм .

Не нужно считать НДФЛ за сотрудников.

Рассчитывает налог ФНС, формирует платежку банк. Бизнес сможет контролировать эти платежи в личном кабинете. Уплатить налог надо не позже 25-го числа платежкой на ЕНП.

На АУСН не надо вести КУДиР.

Какую отчетность надо и не надо сдавать на АУСН? Не надо сдавать Надо сдавать налоговую декларацию декларацию по НДС, если стали налоговым агентом 6-НДФЛ декларацию по косвенным налогам — при импорте товаров из стран ЕАЭС отчетность за сотрудников подраздел 1.1 ЕФС-1 РСВ — расчет по страховым взносам в налоговую подраздел 1.2 ЕФС-1 раздел 2 ЕФC-1 бухгалтерскую отчетность

Кто и когда может начать работать на АУСН

Для начала проверьте, есть ли в вашем регионе АУСН. Сделать это можно на сайте ФНС. Если вы в списке, то пройдитесь по чек-листу с требованиями по спецрежиму. Порядок перехода на автоматизированную упрощенку зависит от даты регистрации бизнеса. Могут перейти на АУСН:

вновь зарегистрированные компании и ИП. Для работу на спецрежиме необходимо подать через ЛК или банк-партнер уведомление о переходе на АУСН в течение 30 дней после регистрации в ФНС

действующие организации и ИП на УСН, а также самозанятые ИП с первого числа любого месяца в течение года. Отказаться от текущей системы нужно до последнего числа месяца, предшествующего месяцу начала применения АУСН.

действующие компании и ИП на общей системе могут перейти только с 1 января следующего года, подав уведомление до 31 декабря предшествующего года.

Какие ограничения существуют для перехода на АУСН

На автоматизированную упрощенку могут перейти ИП и компании, которые подходят под такие условия:

Численность персонала не более 5 человек, включая работников по договорам ГПХ.

Годовой доход не превышает 60 млн рублей.

Остаточная стоимость основных средств не выше 150 млн рублей.

Нет филиалов и обособленных подразделений.

Есть расчетный счет в одном из банков, которые участвуют в эксперименте

Доля сторонних организаций в уставном капитале не превышает 25%.

Все работники — налоговые резиденты РФ, зарплата начисляется на банковские карты.

Нельзя на АУСН:

применять одновременно другие налоговые режимы;

открывать счета в других банках, кроме уполномоченных банков из реестра ФНС;

выдавать зарплату наличными;

рассчитываться наличными с физлицами по договорам ГПХ;

АУСН не могут применять принципалы и комитенты, например, торгующие на маркетплейсах по посредническим договорам;

нанимать нерезидентов РФ.

Что с АУСН будет в 2026 году: будет лимит в 10 млн?

Этот вопрос очень волнует многих ИП на УСН и ПСН. Ответить на него мы попросили экспертов и собрал для вас их ответы.

Наталья Горячая, предприниматель, автор просветительского проекта для малого бизнеса #мспживи:

Люди взбудоражены этими новостями. Еще подогревают СМИ и телеграм-каналы, журналисты и авторы которых мало что понимают в налогах, зато хорошо разбираются в подходах к написанию заголовков. Лимит для АУСН , установленный ранее в размере 60 000 000 руб, проектом внесенного 29 сентября в Думу закона не меняется. Посмотрим, что будет ко второму чтению законопроекта. Ждать около месяца или чуть больше.

Полина Гавричкина, налоговый консультант и основатель центра бухгалтерских услуг для онлайн бизнеса, автор блога:

Полагаю, что кардинальных изменений в АУСН вноситься не будет, а именно в части лимита работы без НДС (сейчас — 60млн/год). Это экспериментальный режим, введенный специально для малого бизнеса в 2022 г. и действующий до конца 2027 г., поэтому сокращать лимиты было бы неразумно. Для бюджета выгодно «перевести» часть бизнеса на эту систему, так как налоговая нагрузка все равно вырастет (вместо стандартных 6% будет 8%). В добавок, данные для расчета будет передавать в большей степени банк, ККТ, интернет платформы и частично сам налогоплательщик. Но вариаций сокрытия дохода становится значительно меньше. Кроме того, налог на этом режиме необходимо платить каждый месяц, что обеспечит более частое и регулярное пополнение бюджета. Однако, рассматривать этот режим стоит не как волшебную таблетку, спасающую от НДС и освобождающую от бухгалтера. Этот режим имеет множество тонкостей и нюансов, нужно тщательно контролировать налоговую базу, чтобы не переплатить с лишних операций и возможных задвоений в расчетах банка. Здесь предприниматель должен или стать бухгалтером сам для себя, либо же все-таки обратиться к бухгалтеру для корректных начислений и контроля. Тем более, что для селлеров маркетплейсов остается необходимым вручную рассчитать сумму взаимозачета агента (комиссий и прочих удержаний), а так же компенсаций и декомпенсаций и внести в личный кабинет вручную.

Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для «Клерка» и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности:

Действительно, существует мнение, что по АУСН лимит тоже опустят до 10 000 000 рублей. Давайте посмотрим 17-ФЗ, именно им регулируется спецрежим, а не НК РФ. Там в самой первой статье черным по белому написано, что «В течение срока проведения эксперимента не могут вноситься изменения в настоящий Федеральный закон в части увеличения налоговых ставок и (или) уменьшения предельного размера доходов, установленного пунктом 23 части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона. АУСН — режим экспериментальный, и его вводили для тестирования, справится ли государство с автоматизацией процесса по расчету налогов. И в целях массового перехода на АУСН и прописали плюшки про НДС и, что тоже очень важно в новых реалиях, страховые взносы. Но налогоплательщики не ринулись автоматизировать передачу информации о своих доходах государству. А вот с 2026 года ситуация может измениться. И тут вот можно задуматься, что не повышать лимиты обещали. А вот не забирать «плюшки» — нет. Но будем надеяться, что до конца жизни эксперимента — 31.12.2027 — никто 17-ФЗ трогать не будет.