Налоговая реформа 2026: переход на АУСН, введут ли лимит 10 млн руб?
На прошлой неделе Минфин озвучил изменения, которые могут появиться в НК уже в 2026 году. Правительство внесло в Госдуму законопроект. Для бухгалтеров и предпринимателей этот проект оказался настоящим шоком. Слишком резкие изменения, слишком быстро необходимо перестроиться, слишком много поправок.
Ставки НДС поднимают с 20 до 22 процентов. При этом с целью пресечения схем дробления предусматривается сокращение предельного размера доходов с 60 млн руб. до 10 млн. Упрощенцы будут платить НДС, начиная с выручки 10 млн руб. Лимит по ПСН также 10 млн рублей. Кроме этого, с 2026 года ПСН не смогут применять компании, занимающиеся грузоперевозками, и розница, имеющая торговые залы.
Многие задумались, о переходе на АУСН (автоматизированную систему налогообложения), как варианте, который поможет избежать НДС. В бухгалтерских чатах последние дни только и спрашивают про переход на этот спецрежим:
Если сейчас на УСН доходы и патент (совокупный доход больше 10 млн за 2025), можно ли на АУСН перейти?
Если доход в 2025 году до 60 млн, то стоит ли на АУСН переходить?
Если розница патент + совмещение УСН в 2025 доход свыше 10 млн уже, можно ли перейти в 2026 на АУСН или все равно уже попадаем на НДС?
А что с АУСН будет в 2026 году? Там тоже будет лимит в 10 миллионов?
Давайте разбираться вместе.
В чем преимущество АУСН
АУСН во многом похожа на УСН, но есть отличия: нулевые тарифы взносов, в том числе для ИП за себя, и минимальное количество отчетности.
Налоговая ставка выше, чем на УСН. Налогоплательщик может выбрать один из двух объектов налогообложения: «Доходы» — 8% от совокупного объема доходов. Или «Доходы минус расходы» — 20% от доходов после вычета расходов, но не менее 3% от годовой выручки.
Региональных льгот нет.
ИП на АУСН не платят фиксированные и дополнительные взносы.
ИП и компании на АУСН не должны платить за них взносы на пенсионное, социальное и медицинское страхование.
Есть один вид взносов к уплате — на травматизм.
Не нужно считать НДФЛ за сотрудников.
Рассчитывает налог ФНС, формирует платежку банк. Бизнес сможет контролировать эти платежи в личном кабинете. Уплатить налог надо не позже 25-го числа платежкой на ЕНП.
На АУСН не надо вести КУДиР.
Какую отчетность надо и не надо сдавать на АУСН?
Не надо сдавать
Надо сдавать
Кто и когда может начать работать на АУСН
Для начала проверьте, есть ли в вашем регионе АУСН. Сделать это можно на сайте ФНС. Если вы в списке, то пройдитесь по чек-листу с требованиями по спецрежиму. Порядок перехода на автоматизированную упрощенку зависит от даты регистрации бизнеса. Могут перейти на АУСН:
вновь зарегистрированные компании и ИП. Для работу на спецрежиме необходимо подать через ЛК или банк-партнер уведомление о переходе на АУСН в течение 30 дней после регистрации в ФНС
действующие организации и ИП на УСН, а также самозанятые ИП с первого числа любого месяца в течение года. Отказаться от текущей системы нужно до последнего числа месяца, предшествующего месяцу начала применения АУСН.
действующие компании и ИП на общей системе могут перейти только с 1 января следующего года, подав уведомление до 31 декабря предшествующего года.
Какие ограничения существуют для перехода на АУСН
На автоматизированную упрощенку могут перейти ИП и компании, которые подходят под такие условия:
Численность персонала не более 5 человек, включая работников по договорам ГПХ.
Годовой доход не превышает 60 млн рублей.
Остаточная стоимость основных средств не выше 150 млн рублей.
Нет филиалов и обособленных подразделений.
Есть расчетный счет в одном из банков, которые участвуют в эксперименте
Доля сторонних организаций в уставном капитале не превышает 25%.
Все работники — налоговые резиденты РФ, зарплата начисляется на банковские карты.
Нельзя на АУСН:
применять одновременно другие налоговые режимы;
открывать счета в других банках, кроме уполномоченных банков из реестра ФНС;
выдавать зарплату наличными;
рассчитываться наличными с физлицами по договорам ГПХ;
АУСН не могут применять принципалы и комитенты, например, торгующие на маркетплейсах по посредническим договорам;
нанимать нерезидентов РФ.
Что с АУСН будет в 2026 году: будет лимит в 10 млн?
Этот вопрос очень волнует многих ИП на УСН и ПСН. Ответить на него мы попросили экспертов и собрал для вас их ответы.
Наталья Горячая, предприниматель, автор просветительского проекта для малого бизнеса #мспживи:
Люди взбудоражены этими новостями. Еще подогревают СМИ и телеграм-каналы, журналисты и авторы которых мало что понимают в налогах, зато хорошо разбираются в подходах к написанию заголовков. Лимит для АУСН , установленный ранее в размере 60 000 000 руб, проектом внесенного 29 сентября в Думу закона не меняется. Посмотрим, что будет ко второму чтению законопроекта. Ждать около месяца или чуть больше.
Полина Гавричкина, налоговый консультант и основатель центра бухгалтерских услуг для онлайн бизнеса, автор блога:
Полагаю, что кардинальных изменений в АУСН вноситься не будет, а именно в части лимита работы без НДС (сейчас — 60млн/год). Это экспериментальный режим, введенный специально для малого бизнеса в 2022 г. и действующий до конца 2027 г., поэтому сокращать лимиты было бы неразумно. Для бюджета выгодно «перевести» часть бизнеса на эту систему, так как налоговая нагрузка все равно вырастет (вместо стандартных 6% будет 8%).
В добавок, данные для расчета будет передавать в большей степени банк, ККТ, интернет платформы и частично сам налогоплательщик. Но вариаций сокрытия дохода становится значительно меньше. Кроме того, налог на этом режиме необходимо платить каждый месяц, что обеспечит более частое и регулярное пополнение бюджета.
Однако, рассматривать этот режим стоит не как волшебную таблетку, спасающую от НДС и освобождающую от бухгалтера. Этот режим имеет множество тонкостей и нюансов, нужно тщательно контролировать налоговую базу, чтобы не переплатить с лишних операций и возможных задвоений в расчетах банка. Здесь предприниматель должен или стать бухгалтером сам для себя, либо же все-таки обратиться к бухгалтеру для корректных начислений и контроля.
Тем более, что для селлеров маркетплейсов остается необходимым вручную рассчитать сумму взаимозачета агента (комиссий и прочих удержаний), а так же компенсаций и декомпенсаций и внести в личный кабинет вручную.
Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для «Клерка» и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности:
Действительно, существует мнение, что по АУСН лимит тоже опустят до 10 000 000 рублей. Давайте посмотрим 17-ФЗ, именно им регулируется спецрежим, а не НК РФ. Там в самой первой статье черным по белому написано, что «В течение срока проведения эксперимента не могут вноситься изменения в настоящий Федеральный закон в части увеличения налоговых ставок и (или) уменьшения предельного размера доходов, установленного пунктом 23 части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона.
АУСН — режим экспериментальный, и его вводили для тестирования, справится ли государство с автоматизацией процесса по расчету налогов. И в целях массового перехода на АУСН и прописали плюшки про НДС и, что тоже очень важно в новых реалиях, страховые взносы. Но налогоплательщики не ринулись автоматизировать передачу информации о своих доходах государству. А вот с 2026 года ситуация может измениться. И тут вот можно задуматься, что не повышать лимиты обещали. А вот не забирать «плюшки» — нет. Но будем надеяться, что до конца жизни эксперимента — 31.12.2027 — никто 17-ФЗ трогать не будет.
