Осенние и зимние каникулы 2025: учебный календарь по четвертям и по триместрам

Важное уточнение: российские школы самостоятельно утверждают время начала и окончания каникул, поэтому даты отдыха в школах даже одного города могут отличаться. Уточняйте начало каникул в своих учебных заведениях!
Когда каникулы у школьников в 2025?
Четвертная система делит учебный год на четыре части:
Четверть
Месяцы
Учебные недели
I
2 сентября – 25 октября
8 учебных недель
II
5 ноября – 30 декабря
8 учебных недель
III
12 января – 20 марта
11 учебных недель (10 учебных недель для первоклассников)
IV
30 марта – 26 мая
7 учебных недель
При системе обучения по четвертям школьники будут отдыхать осенью и этой зимой:
с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учетом праздничных дней, 3 и 4 ноября);
с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
Каникулы
Дата
Количество дней
Начало
Окончание
Осенние каникулы
25.10.2025
02.11.2025
9 дней
Зимние каникулы
31.12.2025
11.01.2026
12 дней
Триместровая система — относительно новая для российских школ. Например, ее практикуют в Московской области. При триместровой системе учебный год делится на три равных периода обучения, каждый из них продолжается примерно 10–11 недель. Согласно рекомендациям департамента образования и науки Москвы, для каникул по триместрам выделены следующие даты:
первые каникулы — с 4 по 12 октября 2025 года;
вторые каникулы — с 15 по 23 ноября 2025 года;
третьи каникулы — с 31 декабря по 11 января 2026 года;
Каникулы
Дата
Количество дней
Начало
Окончание
первые каникулы
4 октября
12 октября
9 дней
вторые каникулы
15 ноября
23 ноября
9 дней
третьи каникулы
31 декабря
11 января
12 дней
Когда еще не учатся школьники в 2025/26 году
Помимо каникул школьники не будут учиться во во время государственных праздников. Официальные выходные в 2025-2026 году:
новогодние каникулы продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года;
майские праздники — шесть дней по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая;
в честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля;
по случаю 8 Марта — с 7 по 9 марта;
в честь Дня России — с 12 по 14 июня;
по случаю Дня народного единства — 4 ноября;
31 декабря 2026-го — выходной.
Заканчивается учебный год во всех школах в один день — 26 мая. Официальный срок летних каникул — с 27 мая по 31 августа 2026 года.
Как состыковать свой отпуск с каникулами
На сайте «Клерка» есть производственный календарь, по которому вы можете сверить свой рабочий график с каникулами ваших детей. Еще не запланировали отпуск на 2026 год? Читайте статью «Когда выгоднее брать отпуск в 2026 году?».
Производственный календарь на «Клерке» на 2025 год здесь, а на 2026 год тут.
