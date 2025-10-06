ЦОК КПП МП 03.10 Мобильный в1
Осенние и зимние каникулы 2025: учебный календарь по четвертям и по триместрам

Учебный год начался 1 сентября и закончится 26 мая 2026 года. Рассказываем, когда дети будут учиться и отдыхать осенью и зимой в 2025-2026 году. Забирайте в закладки, чтобы не потерять.

Важное уточнение: российские школы самостоятельно утверждают время начала и окончания каникул, поэтому даты отдыха в школах даже одного города могут отличаться. Уточняйте начало каникул в своих учебных заведениях!

Когда каникулы у школьников в 2025?

Четвертная система делит учебный год на четыре части:

Четверть

Месяцы

Учебные недели

I

2 сентября – 25 октября

8 учебных недель

II

5 ноября – 30 декабря

8 учебных недель

III

12 января – 20 марта

11 учебных недель (10 учебных недель для первоклассников)

IV

30 марта – 26 мая

7 учебных недель

При системе обучения по четвертям школьники будут отдыхать осенью и этой зимой:

  • с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учетом праздничных дней, 3 и 4 ноября);

  • с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Каникулы

Дата

Количество дней

Начало

Окончание

Осенние каникулы

25.10.2025

02.11.2025

9 дней

Зимние каникулы

31.12.2025

11.01.2026

12 дней

Триместровая система — относительно новая для российских школ. Например, ее практикуют в Московской области. При триместровой системе учебный год делится на три равных периода обучения, каждый из них продолжается примерно 10–11 недель. Согласно рекомендациям департамента образования и науки Москвы, для каникул по триместрам выделены следующие даты:

  • первые каникулы — с 4 по 12 октября 2025 года;

  • вторые каникулы — с 15 по 23 ноября 2025 года;

  • третьи каникулы — с 31 декабря по 11 января 2026 года;

Каникулы

Дата

Количество дней

Начало

Окончание

первые каникулы

4 октября

12 октября

9 дней

вторые каникулы

15 ноября

23 ноября

9 дней

третьи каникулы

31 декабря

11 января

12 дней

Когда еще не учатся школьники в 2025/26 году

Помимо каникул школьники не будут учиться во во время государственных праздников. Официальные выходные в 2025-2026 году:

  • новогодние каникулы продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года;

  • майские праздники — шесть дней по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая;

  • в честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля;

  • по случаю 8 Марта — с 7 по 9 марта;

  • в честь Дня России — с 12 по 14 июня;

  • по случаю Дня народного единства — 4 ноября;

  • 31 декабря 2026-го — выходной.

Заканчивается учебный год во всех школах в один день — 26 мая. Официальный срок летних каникул — с 27 мая по 31 августа 2026 года.

Как состыковать свой отпуск с каникулами

На сайте «Клерка» есть производственный календарь, по которому вы можете сверить свой рабочий график с каникулами ваших детей. Еще не запланировали отпуск на 2026 год? Читайте статью «Когда выгоднее брать отпуск в 2026 году?».

Скриншот производственного календаря от Клерк

Производственный календарь на «Клерке» на 2025 год здесь, а на 2026 год тут.

