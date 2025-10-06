Осенние и зимние каникулы 2025: учебный календарь по четвертям и по триместрам

Когда каникулы у школьников в 2025?

Четвертная система делит учебный год на четыре части:

Четверть Месяцы Учебные недели I 2 сентября – 25 октября 8 учебных недель II 5 ноября – 30 декабря 8 учебных недель III 12 января – 20 марта 11 учебных недель (10 учебных недель для первоклассников) IV 30 марта – 26 мая 7 учебных недель

При системе обучения по четвертям школьники будут отдыхать осенью и этой зимой:

с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учетом праздничных дней, 3 и 4 ноября);

с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Каникулы Дата Количество дней Начало Окончание Осенние каникулы 25.10.2025 02.11.2025 9 дней Зимние каникулы 31.12.2025 11.01.2026 12 дней

Триместровая система — относительно новая для российских школ. Например, ее практикуют в Московской области. При триместровой системе учебный год делится на три равных периода обучения, каждый из них продолжается примерно 10–11 недель. Согласно рекомендациям департамента образования и науки Москвы, для каникул по триместрам выделены следующие даты:

первые каникулы — с 4 по 12 октября 2025 года;

вторые каникулы — с 15 по 23 ноября 2025 года;

третьи каникулы — с 31 декабря по 11 января 2026 года;