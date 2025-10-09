⚡️Эксперимент с самозанятыми Совфед предлагает завершить в 2026 году. Что будет с самозанятыми?

Министр экономического развития РФ Максим Решетников рекомендовал правительству прекратить эксперимент с самозанятостью на два года раньше запланированного срока — в 2026 году. Ранее правительство обещало не трогать самозанятых до конца 2028 года. Закроют ли режим в 2026 году и что будет с самозанятыми, разбирались вместе с экспертами.

Совфед предложил проработать завершение эксперимента с самозанятыми в 2026 году

Совет Федерации рекомендовал правительству проанализировать эксперимент с самозанятостью и рассмотреть вопрос о его завершении в 2026 году — на два года раньше срока. Такое предложение содержится в постановлении Совфеда по итогам заседания с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

«Рекомендовать правительству Российской Федерации проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников», — говорится в документе.

На заседании 23 сентября Решетников заявил, что сохранение до 2028 года текущего налогового режима для самозанятых является принципиальной позицией правительства. При этом он подчеркнул, что эксперимент с НПД постепенно близится к завершению, и обсуждение новой конструкции надо начинать уже сейчас

ФНС уже попросила самозанятых назвать справедливую ставку налога на профдоход

По данным на конец августа 2025 года, количество самозанятых в России — 14,34 миллиона человек. 7 октября ФНС решила узнать у них, какими они хотели бы видеть параметры режима налога на профдоход (НПД). Опрос ведомства появился в их личных кабинетах «Мой налог».

ФНС, в частности, предложила самозанятым назвать «справедливый» процент от полученных доходов, который они готовы заплатить в качестве налога. Диапазон ставок разбит на 11 вариантов ответов и охватывает значения от 0% до «свыше 20%».

Также налоговики предложили плательщикам НПД ответить на вопрос, что они планируют предпринять, в случае если условия режима станут для них неприемлемыми. Среди ответов, например, уход в тень, переход в наем или на другой налоговый режим, а также прекращение деятельности, пишут Ведомости.

Дефицит бюджета Соцфонда в этом году составит 779,8 млрд руб

Минфин скорректировал прогноз основных характеристик Фонда пенсионного и социального страхования на 2025 г. Дефицит составит 779,8 млрд руб. по сравнению с 369,5 млрд руб., которые заложены в закон о бюджете Соцфонда на 2025 г., следует из Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2026–2028 гг.

Доходы Соцфонда составят в этом году 16,2 трлн руб., это примерно на 400 млрд руб. меньше, чем заложено в действующий бюджет Соцфонда. Прогноз по расходам увеличен примерно на 100 млрд руб. – до 17 трлн руб.

Видимо, власти пополнить бюджет за счет ликвидации самозанятости и перевода плательщиков НПД на трудовые договоры, с вытекающей уплатой НДФЛ и страховыми взносами.

Что будет с самозанятыми в 2026 году

Этот вопрос сегодня волнует очень многих самозанятых. Ответить на него мы попросили экспертов и собрал для вас их ответы.

Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, Консалтинговая компания «ПономаревКонсалт»:

НПД был введен в качестве эксперимента, который планировался до 2028 года. Удобством специального налогового режима была простота регистрации и отсутствие отчетности, а также низкий размер налога. Из недостатков стоит отметить отсутствие страховых отчислений и, следовательно, отсутствие страхового стажа и злоупотребление некоторых организаций сотрудничеством с самозанятыми. То есть, сотрудничество с самозанятыми некоторые организации использовали как способ занижения налогового бремени. Это послужила основанием для постановки вопроса о досрочном прекращении эксперимента в 2026 году. Мнение по вопросу сроков эксперимента разошлись. Минэкономразвития против его досрочного прекращения. Но 7 октября Федеральная налоговая служба обратилась к самозанятым с вопросом, какой размер налога они считают справедливым. Возможно, что самозанятость как вид деятельности в законодательстве останется, но будет пересмотрен вопрос с размером налога на профессиональный доход, а также обяжут самозанятых уплачивать за себя страховые взносы.

Наталья Горячая, предприниматель, автор просветительского проекта для малого бизнеса #мспживи:

С уверенность сказать, что с самозанятыми — все, мы ни теперь, ни последние лет 6-7, не можем. Есть множество примеров, когда кто-то что-то говорил, но до реализации дело не доходило. Одновременно с этим считаю важным отметить, что то, что попадает в официальные документы, согласовывается заинтересованными сторонами. Поэтому будем наблюдать. Пока есть статус индивидуального предпринимателя, упрощенная система налогообложения и патент. Здесь лимит по выручке хоть и не понятно какой будет (в свете планируемых изменений в НК РФ), но выше ,чем 2,4 млн .руб. в год. Да, налог выше (для работы с физлицами у самозанятых 4%), но не 25%, как налог на прибыль у организаций. Обернется отмена НПД уходом в теневую занятость бывших самозанятых? Я не верю в эти прогнозы. Возможен постепенный и незначительный уход в серую зону, но для этого нет технических возможностей: граждане получают зарплату на карту, юрлица получают доходы безналом. Откуда брать наличные? Я уже забыла, как выглядит пятитысячная купюра.

Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса:

Тема, которая давно витала в воздухе, наконец получила официальный импульс. Для сотен тысяч «самозанятых» это может стать серьезным вызовом. Что делать самозанятым? Паниковать точно не стоит. У нас с вами, есть время, чтобы грамотно подготовить клиентов. А у них — чтобы выбрать новый вектор. Это переход на Индивидуального Предпринимателя (ИП). Это самый очевидный и вероятный путь. Здесь есть два основных выбора: патентная система налогообложения (ПСН) и упрощенная система налогообложения (УСН). Для многих регионов стоимость патента может оказаться даже выгоднее, чем 4-6% налога у самозанятых, особенно при стабильном, но невысоком доходе. Ваша задача — просчитать это для клиента.



Во всех крупных городах давно работают центры поддержки предпринимательства («Мой бизнес»). Там можно бесплатно получить подробную консультацию по переходу с одного режима на другой. В глубине души, конечно, очень хочется верить, что самозанятость как режим все-таки сохранится в том или ином виде. В конце концов, надежда, как известно, умирает последней. Но готовиться надо уже сегодня.

