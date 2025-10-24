💥Обзор новостей: вопросы о детях женщинам на собеседованиях — дискриминация, в России появится регистр беременных, ЕС запретил привозить в РФ мох и унитазы

Сайт Клерк.ру – № 1 в разделе «Бухгалтерия» рейтинга Liveinternet. Аудитория сайта Клерк.ру составила более 7 млн уникальных посетителей в месяц (данные за 31 день, все страны). В сентябре мы писали (https://www.klerk.ru/buh/news/660286/), что «Клерк» вошел в ТОП-100 сайтов Рунета, тогда мы занимали 96 строчку, а сейчас уже на 76 месте LiveInternet (рейтинг сайтов, данные за 31 день, все страны). В III квартале сайт Клерк.ру переместился на 15 строчку рейтинга ТОП-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли (данные Медиалогии, III квартал 2025г.). Во II квартале сайт занимал 17 строчку (+2 пункта роста).

Семейная налоговая выплата начнет действовать с 2026 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе первого заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Напомним, что эта мера распространяется на семьи с невысокими доходами, где растут двое и более детей. «Подоходный налог (НДФЛ) по факту снизится до 6%», — заявил глава государства.

Власти склоняются к отказу от введения налога на российский софт. НДС на российское программное обеспечение с 2026 года с высокой вероятностью введен не будет — в правительстве близки к отзыву этой нормы из находящегося в Госдуме законопроекта «в связи с системной важностью IT-отрасли», рассказали «Ъ» высокопоставленные источники в Белом доме. Ранее с просьбой отказаться от введения НДС на российское ПО к властям обратились ассоциации IT-сектора. Она была поддержана «цифровым» вице-премьером Дмитрием Григоренко, попросившим Михаила Мишустина о пересмотре решения. Глава правительства может поддержать исключение спорной нормы, говорят собеседники «Ъ»: проработка Минфином этого решения признана «недостаточной», детали еще будут обсуждаться.

Минфин предложил утвердить электронные документы для легального ввоза алкоголя вместо товарно-транспортной накладной. Решение было принято, чтобы сделать подтверждение надежнее и сократить расходы предпринимателям на аналоговые документы. Для подтверждения легальности пива, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой продукции Минфин предложил универсальные передаточные документы, которые представляются в системе мониторинга товаров. Они подлежат обязательной маркировке средствами идентификации – Государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ). Для остальной спиртосодержащей продукции и самого этилового спирта предлагается использовать заявку о фиксации информации в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).

Операторам связи позволят блокировать сим-карты. С ноября операторы связи в России получат право блокировать лишние сим-карты, если выяснится, что на одного человека зарегистрировано более 20 номеров. Соответствующие положения содержатся в поправках к законодательству, принятым в прошлом году, пишет «РИА Новости».

Матвиенко предложила стимулировать многодетность реформой маткапитала. Программу материнского капитала нужно реформировать, чтобы она поддерживала рождения третьего и последующих детей, заявила Матвиенко. Она подчеркнула, что маткапитал на второго и третьего ребенка ниже, чем на первого, «причем существенно». «Мы считаем, что настало время совершенствования программы материнского капитала. Следует переориентировать ее на поддержку многодетности и рождение третьего и последующих детей», – сказала Валентина Ивановна. Она считает, что обновленный подход к реформе стоит применять и при выплатах регионального маткапитала. С 1 февраля 2025 г. размер маткапитала был проиндексирован на 9,5%. Теперь он составляет 690 200 руб. на первого ребенка и 912 100 руб. на второго ребенка.

Мигрант должен немедленно покидать страну, когда его задачи выполнены, заявил Дмитрий Медведев. «Необходимо, чтобы мигрант находился в нашей стране строго в соответствии с условиями своего трудового договора и немедленно покидал ее территорию, когда его задачи выполнены», — написал он в Мах. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что «это позволит предотвращать конфликты и снимать напряженность в обществе, которая достаточно серьезная по этому поводу», пишет Интерфакс.

Матвиенко: вопросы о детях женщинам на собеседованиях — дискриминация. Вопросы о планах завести детей, которые часто задают женщинам на собеседованиях, являются дискриминацией. Работодателей необходимо наказывать за такие действия. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации демографической и семейной политики. «Нужно разработать этические нормы и озвучить их», – пояснила она. Матвиенко также подчеркнула важность создания условий, при которых женщины смогут «и работать, и рожать», пишут «Ведомости».

В России появится регистр беременных. Регистр с отдельными заболеваниями в России запустят в России с 1 марта 2026 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по демографической политике. По ее словам, в него, кроме данных о пациентах с сахарным диабетом, злокачественными новообразованиями и расстройствами поведения, будут внесены сведения о всех беременных женщинах. Кроме того, туда внесут данные о состоянии новорожденных детей.

Российские спортсмены не примут участия в Паралимпийских играх 2026 г. из-за отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного паралимпийского комитета (МПК).

Президент РФ Владимир Путин предложил объявить 2027 г. Годом географии. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании съезда Русского географического общества (РГО), передает Кремль.

ЕС запретил привозить в Россию мох, унитазы и трехколесные велосипеды. В рамках 19-го пакета антироссийских санкций Европейский союз запретил экспортировать в Россию листву, стебли, ветки деревьев, траву, мох и лишайники, розы, азалии и рододендроны. ЕС также запретил поставлять в Россию трехколесные велосипеды, самокаты, игрушечные педальные автомобили, коляски для кукол, сами куклы, головоломки, унитазы, биде и раковины.

Прокуратура запросила 8 лет колонии для Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве. Блогер признал свою вину.