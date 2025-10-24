📢Что почитать в Трибуне? Топ-5 самых бодрых текстов недели

Вот и рабочая неделя пролетела! Ловите пятничный обзор самых-самых интересных постов от экспертов, которые залетели в топ на этой неделе. Пишите в «Трибуну» и становитесь популярным!

Всем привет! Вот вам небольшой статистический отчет за рабочую неделю. С 20 октября по 24 октября в Трибуне опубликовали 122 постов и написали 601 комментариев. К понедельнику эти цифры вырастут. При составлении рейтинга редакция руководствовалась количеством открытий статей и отобрала самые популярные посты «Трибуны» за эту рабочую неделю.

1. Ключевые показатели бизнеса: как измерить успех и определить точки роста? Автор: Юлия Вячеславовна Безрутченко Открытий: 5,100 О чем текст: бизнес должен развиваться. Если он не развивается, то деградирует. Но как понять идем мы в перед или стоим на месте? А может ситуация ухудшается? Такую ситуацию можно понять имея перед собой определенные показатели бизнеса. Автор рассказала про ключевые показатели бизнеса — KPI.

2. ⚡️В Госдуме начали обсуждать налоговую реформу-2026: налоговые льготы — самая неэффективная мера поддержки Автор: Наталия Лукина Открытий: 3,800 О чем текст: обсуждали трансляцию из Госдумы, где 22 октября принимали бюджет на 2026-2028 г. и первое чтение законопроекта № 1026190-8.

3. Налоговая реформа–2025: что изменится по спецрежимам Автор: Коммерческая Тайна Открытий: 3,700 О чем текст: законопроект № 1026190-8, внесенный в Госдуму 29 сентября 2025 года, меняет правила применения специальных налоговых режимов — ПСН, УСН, ЕСХН и НПД. Автор посвятил статью поправкам, которые напрямую затронут малый и средний бизнес.

4. Новые правила взыскания долгов с физических лиц Автор: Елена Марченко Открытий: 2,300 О чем текст: С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу новые правила внесудебного взыскания долгов с граждан, как они будут работать, читайте в статье.

5. 22 октября: решающий день для налоговой реформы Автор: Коммерческая Тайна Открытий: 2,200 О чем текст: еще одна статья о Госдуме и законопроекте о налогах. Депутаты признали: переход на новые правила слишком резкий, бизнес не успевает адаптироваться. Комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять проект в первом чтении и подготовил предложения для доработки ко второму.

Аудитория сайта Клерк.ру составила более 7 млн уникальных посетителей в месяц (данные за 31 день, все страны). В сентябре мы писали, что «Клерк» вошел в ТОП-100 сайтов Рунета, тогда мы занимали 96 строчку, а сейчас уже на 76 месте LiveInternet (рейтинг сайтов, данные за 31 день, все страны). В III квартале сайт Клерк.ру переместился на 15 строчку рейтинга ТОП-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли (данные Медиалогии, III квартал 2025г.). Во II квартале сайт занимал 17 строчку (+2 пункта роста).

