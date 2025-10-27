💥Обзор новостей: началась шестидневная рабочая неделя, пенсионеры со стажем до 1997 года могут получить перерасчет, повысятся таможенные ставки на импортные товары

Началась шестидневная рабочая неделя. С 27 октября по 1 ноября россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Такой график связан с переносом выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, из-за Дня народного единства. Суббота будет сокращенным днем. Затем россияне будут отдыхать три дня — с воскресенья по вторник, а рабочая неделя, на которую выпал праздник, будет трехдневной. Она продлится с 5 по 7 ноября.

С 1 ноября сможет взыскивать долги с физических лиц без обращения в суд. Если должник проигнорирует уведомление от ФНС в личном кабинете, деньги спишут с его счета напрямую. Нововведение касается только неоспариваемых задолженностей. Если гражданин не согласен с суммой, он вправе подать возражение в течение 30 дней с момента получения уведомления от налоговой.

С 24 ноября нотариусы должны уведомлять наследников о долгах умерших. Банки и МФО смогут взыскивать задолженности в ускоренном порядке, а гражданам предстоит взвешенно решать, стоит ли вступать в наследство. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения информации из Центрального каталога кредитных историй (при отсутствии кредитной истории наследодателя) и бюро кредитных историй (при наличии кредитной истории наследодателя), нотариус извещает наследников, подавших ему заявления о принятии наследства: об отсутствии кредитной истории наследодателя, об отсутствии неисполненных долговых обязательств наследодателя, о наличии неисполненных долговых обязательств наследодателя, об их размере, а также извещает наследников о наличии неисполненных долговых обязательств, сведения о которых получены нотариусом из иных источников.

Пенсионеры с трудовым стажем до 1997 года могут получить перерасчет пенсии. Пожилые граждане, начавшие трудовую деятельность до 1997 г., могут рассчитывать на дополнительную прибавку к пенсии после подтверждения своего стажа, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. По словам депутата, пересмотр пенсии не происходит автоматически – для этого необходимо подать заявление в отделение Соцфонда по месту жительства. К заявлению необходимо приложить трудовую книжку и архивные справки. После проверки данных фонд принимает решение о перерасчете. «Если стаж подтвердится, пенсионеру пересчитают страховые коэффициенты и увеличат размер пенсии. Прибавка зависит от количества подтвержденных лет и заработка за тот период, в среднем — от нескольких сотен до пары тысяч рублей в месяц», — отметил Говырин ТАСС. Он подчеркнул, что перерасчет производится с даты подачи заявления, поэтому «откладывать обращение невыгодно».

С 1 января в России повысятся таможенные ставки на импортные товары. С 1 января 2026 года в России вступят в силу новые ставки таможенных сборов. Максимальная ставка таможенного сбора, которая оставалась неизменной с 2004 года, повысится с 30 000 рублей до 73 860 рублей. Это следует из материалов Минпромторга России, размещенных на официальном ведомства.

Азербайджан заявил о готовности пропускать товары из России в Армению. Азербайджан подтвердил готовность пропускать российскую продукцию в Армению и использовать для транзита азербайджанские железные дороги, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. По словам Оверчука, РЖД вместе с зарубежными коллегами уже обсуждают, как организовать эти перевозки.

Экзамен по русскому языку с первой попытки не смогли сдать более 35% мигрантов в III квартале 2025 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России. Тестирование необходимо для получения иностранцами разрешения на работу или патента.

Песков: санкции США против «Лукойла» и «Роснефти» — недружественный шаг. Американские санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа — недружественный шаг по отношению к России, заявил Дмитрий Песков в интервью корреспонденту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

Минздрав изменил правила медосмотров для детей. Министерство здравоохранения изменило возраст профилактических осмотров детей у невролога и стоматолога, а также ввело более раннюю оценку репродуктивного здоровья. Теперь осмотр педиатра может быть проведен не только участковым, но и врачом общей практики. Кроме того, с шести лет вводится оценка репродуктивного здоровья — осмотр акушера-гинеколога для девочек и уролога-андролога для мальчиков, а также ежегодные осмотры — с 13 лет. Прежде первый осмотр у акушера-гинеколога для девочек и андролога-уролога для мальчиков проходил в три года, потом в шесть лет, и с 14 лет — ежегодно.

Французский ритейлер «Ашан» зарегистрировал в России новый товарный знак в виде красного птенца. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные базы Роспатента. Заявку на новый логотип подали в октябре 2024 г. Через год ведомство его зарегистрировало. Под новым логотипом сеть может продавать продукты, косметику, игрушки и другие товары.

Coca-Cola продлила в России права на товарный знак до 2035 года. Американская компания The Coca-Cola Company продлила срок действия исключительного права на товарный знак Coke, зарегистрированный в России в 1946 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.