Налоговая реформа 2026: кто и когда может перейти на АУСН и будут ли бухгалтеры рекомендовать АУСН своим клиентам

Налоговая реформа-2026 – это не будущее, это уже настоящее. Сейчас многие бухгалтеры и предприниматели присматриваются к автоматизированной упрощенке как варианту, который поможет избежать НДС. Этот режим пока законодатели не трогали. Так ли АУСН удобен и собираются ли его рекомендовать бухгалтеры своим клиентам, разобрались в статье.

Согласно 17-ФЗ, а именно он, а не НК регулирует АУСН, менять лимит — 60 млн/год до конца эксперимента нельзя. Поэтому АУСН сейчас многие рассматривают, как вариант избежать НДС в 2026 году. Так ли этот вариант удобен и собираются ли его рекомендовать бухгалтеры своим клиентам, разобрались в статье.

Кто и когда может начать работать на АУСН

Порядок перехода на автоматизированную упрощенку зависит от даты регистрации бизнеса. Могут перейти на АУСН:

вновь зарегистрированные компании и ИП. Для работу на спецрежиме необходимо подать через ЛК или банк-партнер уведомление о переходе на АУСН в течение 30 дней после регистрации в ФНС

действующие организации и ИП на УСН, а также самозанятые ИП с первого числа любого месяца в течение года. Отказаться от текущей системы нужно до последнего числа месяца, предшествующего месяцу начала применения АУСН.

действующие компании и ИП на общей системе могут перейти только с 1 января следующего года, подав уведомление до 31 декабря предшествующего года.

С 2025 года компании и ИП на упрощенке и самозанятые могут перейти на АУСН с первого числа любого месяца, напомнили налоговики в рубрике вопросов и ответов. Для этого нужно уведомить налоговую о переходе и об отказе от применения УСН не позднее последнего числа месяца перед месяцем перехода на АУСН.

При этом налогоплательщики, которые перешли на АУСН после начала календарного года, не вправе поменять режим налогообложения в течение 12 календарных месяцев с даты начала применения спецрежима.

Пример: налогоплательщик, перешедший на АУСН с 01.10.2025, добровольно перейти на УСН сможет не ранее чем с 01.01.2027. Так как 12 месяцев с даты начала применения АУСН истекает лишь 30.09.2026, а перейти на УСН возможно с 1 января следующего года, пояснили налоговики.

Какие ограничения существуют для перехода на АУСН

На автоматизированную упрощенку могут перейти ИП и компании, которые подходят под такие условия:

Численность персонала не более 5 человек, включая работников по договорам ГПХ.

Годовой доход не превышает 60 млн рублей.

Остаточная стоимость основных средств не выше 150 млн рублей.

Нет филиалов и обособленных подразделений.

Есть расчетный счет в одном из банков, которые участвуют в эксперименте

Доля сторонних организаций в уставном капитале не превышает 25%.

Все работники — налоговые резиденты РФ, зарплата начисляется на банковские карты.

Нельзя на АУСН

применять одновременно другие налоговые режимы;

открывать счета в других банках, кроме уполномоченных банков из реестра ФНС;

выдавать зарплату наличными;

рассчитываться наличными с физлицами по договорам ГПХ;

применять режим организациям и ИП, ведущим деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров;

нанимать нерезидентов РФ.

Будут ли бухгалтеры рекомендовать АУСН своим клиентам в 2026 году

Мы спросили бухгалтеров в группе «Клерка» в «ВКонтакте», будут ли они рекомендовать своим ИП с доходом выше 10 млн АУСН с 2026 года? И большинство наших пользователей ответили — нет.

Решили уточнить у практикующего бухгалтера, почему АУСН — не нравится. Ведь, у этого режима есть свои преимущества:

не нужно платить страховые взносы за сотрудников;

не нужно платить НДС (исключение — ввозной налог), налог на имущество, налог на прибыль и НДФЛ с доходов ИП на ОСНО;

не надо сдавать РСВ, персонифицированные сведения, раздел 2 ЕФС-1 по страховым взносам на травматизм, 6-НДФЛ;

подавать нужно только бухгалтерскую отчетность и ЕФС-1 в части подразделов 1.1 и 1.2.

Вот такой ответы мы получили от бухгалтеров-практиков.

Еще негативные факторы – сроки на проверку налоговой базы очень ограничены (7 дней), налог нужно платить ежемесячно. А после слета с автоУСН придется работать сразу на ОСНО. То есть работы для бухгалтера на АУСН чуть ли не больше, чем на НДС. Еще один недостаток — АУСН введен еще не во всех субъектах РФ.

⚡ На Конференцию Бух. Совет 2026 осталось несколько мест!

Зал на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026 распродан. Но мы видим ваш ажиотаж и поэтому мы ставим дополнительные кресла, чтобы все желающие смогли присутствовать! Обсудим самые важные налоговые изменения 2025-2026 годов — от налоговой реформы до кадрового и миграционного учетов. Поспешите занять свое место, пока их не разобрали.

Забронировать место

⚡ Новые материалы по АУСН на «Клерке»