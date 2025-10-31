💥Обзор новостей: в конце года россиян ждет двухдневная рабочая неделя, традиционным ценностям противоречит не «Маша и Медведь», а ставка по ипотеке

В конце года россиян ждет двухдневная рабочая неделя. Последняя рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня — 29 и 30 декабря, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Получается, что последняя неделя декабря будет состоять всего из двух рабочих дней: понедельник и вторник — соответственно, 29 и 30 декабря», — сказал депутат. По его словам, согласно решению правительства, 31 декабря объявлено нерабочим днем.

С 1 ноября ФНС сможет взыскивать задолженности с физлиц и самозанятых без предварительного обращения в суд. Нововведение не затронет индивидуальных предпринимателей. ФНС получит право взыскивать долги по налогам на доходы и имущество физлиц, транспортному и земельному налогам, а также за начисленные пени и штрафы по налогам, объяснил в разговоре с РБК адвокат Андрей Дроздов.

Лишь 11% россиян планируют продлить выходные в ноябре отпусками и отгулами. Каждый девятый работающий россиянин планирует продлить отдых на День народного единства отпусками и отгулами. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС. « Большинство экономически активных россиян не станет присоединять отпуск или отгулы к ноябрьскому празднику (62%). Идея удлинить отдых за счет отпуска привлекает лишь 11% опрошенных. 15% до сих пор не определились со своими планами на эти дни. 12% работают по сменному графику», — говорится в итогах исследования. Среди молодежи до 35 лет отпуск планируют брать лишь 9%, среди россиян от 35 до 45 лет — 13%, среди граждан старше 45 лет — 12%.

В Госдуме предложили ввести квоту для таксистов на неподходящих авто. В Госдуме предложили предусмотреть квоту в размере 25% от общего числа записей в региональном реестре такси для физлиц, чьи автомобили не соответствуют требованиям о локализации. Законопроект внесен в нижнюю палату парламента 30 октября. Предполагается, что квота, позволяющая самозанятым таксистам работать на машинах, которые не соответствуют требованиям локализации, будет действовать до 1 января 2033 года. От таксистов потребуется, чтобы машина принадлежала им не менее шести месяцев. Такие меры, по мнению авторов поправок, позволят снизить риски ухода водителей в тень.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp1. В России СМС-сообщения и звонки перестали поступать новым пользователям Telegram и WhatsApp1 (принадлежит Meta1, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает телеграм-канал «Код Дурова».

С 1 ноября мобильные операторы не смогут обслуживать клиентов-россиян, если общее количество их сим-карт превышает 20 штук. Аналогичн ый запрет действует для иностранцев с июля, им разрешено иметь не более десяти номеров.

До 29 ноября иностранцы, которые на 1 сентября законно находились на территории Москвы или Подмосковья, обязаны встать на миграционный учет. С осени в этих двух регионах проводится эксперимент по учету мигрантов через приложение.

За избыточную бюрократическую нагрузку на учителей будут наказывать. Рособрнадзор планирует систематически организовывать встречи с представителями региональных властей и руководством школ, где учителя сталкиваются с чрезмерным количеством бумажной работы. Главная задача таких совещаний — объяснить новые подходы к взаимодействию с педагогами. Если же местные управленцы начнут оказывать давление на работников образования, Рособрнадзор намерен принять в отношении них соответствующие меры, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

В 2025 году у россиян упал спрос на товары в стилистике Хэллоуина. Спрос россиян на товары в стилистике Хэллоуина постепенно уменьшается. Интерес покупателей смещается в сторону русских товаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ. « Мы отмечаем постепенный спад интереса к Хэллоуину и смещение фокуса в сторону русских товаров (например, значительный рост продаж кокошников, шапок "боярок" и "кубанок"). Хотя в текущем октябре товаров для Хэллоуина купили на 21% больше, чем в прошлом, это значительно ниже динамики прошлого года, когда оборот увеличился на 330%», — говорится в сообщении.

Сергей Миронов предлагает по четвергам продавать рыбу в магазинах со скидкой 50%. «Пусть будет "рыбный четверг", когда рыба в магазинах будет продаваться с 50% скидкой. Выгода здесь не только для населения. Для поставщиков бесконечное подорожание и снижение потребления грозит падением спроса. И наоборот. Да и торговля в итоге за счет роста продаж свое отобьет. Так что стоит попробовать», — сказал Миронов ТАСС. Напомним, ранее президент сообщил, что уровень потребления рыбы и морепродуктов гражданами России отстает от нормы, рекомендованной Минздравом страны. По его словам, в среднем житель России съедает 24 кг рыбных продуктов в год.