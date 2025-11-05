ЦОК ОК Общ 01.11 Мобилка
💥Обзор новостей: выпускникам с красным дипломом хотят платить надбавку к зарплате, поправки в закон об АО, предложили сократить летние каникулы

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • Миронов предложил платить надбавку к зарплате выпускникам с красным дипломом. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагает выплачивать надбавку к зарплате выпускникам колледжей и вузов с красным дипломом в течение первых трех лет работы. «Предлагаю простой способ поддержки молодых специалистов с красным дипломом - выплачивать им надбавку в течение первых трех лет работы. Делать это можно за счет части налогов и отчислений, которые работодатель удерживает из зарплаты сотрудника. Размер надбавки можно обсуждать, но он должен быть не символическим, а вполне ощутимым», — сказал Миронов ТАСС. Он отметил, что большинство выпускников из-за отсутствия опыта испытывают сложности при поиске работы. По этой же причине у начинающих специалистов небольшие зарплаты. Из-за этого молодежь не спешит создавать семью и заводить детей.

    Средства на надбавки он предлагает выделять из налоговых отчислений.

  • В МВД рассказали о мошеннических звонках от имени бухгалтера. Злоумышленники звонят от имени бухгалтера муниципального образования и сообщают о положенной выплате или необходимости оформить документы лично в администрации. Называют время записи, номер кабинета и поясняют, что дистанционно это сделать нельзя. В конце разговора, как бы спохватившись, просят продиктовать паспортные данные якобы для оформления временного пропуска. Дальше следует стандартный сценарий: к беседе подключаются «представители правоохранительных органов» или «специалисты по безопасности», сообщая о якобы обнаруженной утечке данных, «финансировании террористов» или других тяжких обстоятельствах, наступивших из-за того, что паспортные данные попали в руки мошенников, сообщили в МВД РФ. Цель — выманить коды из SMS или одноразовые пароли для доступа к аккаунтам. В полиции рассказали, что самих паспортных данных для взлома недостаточно, но их хватает для создания психологического эффекта. В ведомстве рассказали, что лучше всего обезопасить себя и перепроверять информацию по официальным каналам связи.

  • Минэк подготовил поправки в закон об акционерных обществах. Минэкономразвития РФ подготовило проект изменений в закон «Об акционерных обществах», который меняет режим выплат дивидендов, позволяя суду взыскивать их с общества в качестве неосновательного обогащения.

    Согласно законопроекту, изменения вносятся в ст. 43 «Об акционерных обществах». Она будет дополнена пунктом следующего содержания:

    «Принятое <...> с нарушением прав акционеров — владельцев привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен уставом общества, но фактически не исполненное решение общества о выплате дивидендов владельцам обыкновенных акций исполнению не подлежит», – говорится в тексте закона. Отмечается, что если такое решение будет все же исполнено, то права акционеров — владельцев привилегированных акций подлежат защите «путем взыскания судом с общества в качестве неосновательного обогащения денежных средств».

  • В России предложили сократить летние каникулы. В России хотят сократить летние каникулы на один месяц. С таким предложением выступила уполномоченная по правам ребенка Ольга Ярославская. «Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска. Вечная история — куда деть ребенка на три месяца. <...> Я бы что предложила: сделать июнь учебным месяцем», — сказала она.

  • В России введут штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону. В России с 7 ноября вводятся новые штрафы — поправки к КоАП предусматривают ответственность за нарушения при подготовке к отопительному периоду. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным 27 октября.

    Для юрлиц штраф составит от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

  • В 12 регионах России средняя зарплата превысила 100 тыс. руб.

    Количество регионов России, в которых средняя зарплата превышает 100 тыс. руб., в августе выросло до 12, следует из анализа данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Годом ранее таких субъектов было десять.

    Лидером по уровню выплат остается Чукотка с показателем 193 тыс. руб. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ с 173 тыс. руб., на третьем — Москва с 161 тыс. руб.

    Зарплаты выше 100 тыс. руб. также зафиксированы в Магаданской области — 152,5 тыс. руб., Камчатском крае — 142,8 тыс., Сахалинской области — 136,7 тыс., Ненецком автономном округе — 131,5 тыс., Ханты-Мансийском автономном округе — 120 тыс., Якутии — 119,3 тыс., Санкт-Петербурге — 109,9 тыс., Мурманской области — 109,1 тыс. и Московской области — 108,6 тыс. руб.

  • Путин установил Дни коренных народов и языков России. В России появятся День языков РФ и День коренных малочисленных народов РФ. Это следует из указов президента РФ Владимира Путина.

    День языков народов РФ установлен на 8 сентября, День коренных малочисленных народов РФ – 30 апреля.

  • В Госдуме поддержали введение полного запрета на курение для молодежи. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль выступил за введение в РФ запрета на курение для целого поколения. Его коллега, член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев также отметил, что в РФ уже давно назрело решение по полному запрету курения и продажи никотинсодержащей продукции.

    Запрет, по его словам, должен коснуться всех, кто родился после 2007 года. Аналогичную меру ранее приняли на Мальдивах — страна стала первой в мире, запретившей продажу и употребление табачных изделий всем, родившимся после 1 января 2007 года. Ограничения коснулись даже туристов.

  • В России перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ. С 10 на 15 число сдвинется крайний срок оплаты ЖКХ с 1 марта 2026 года, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Колунов. По мнению парламентария, перенос срока в первую очередь даст гражданам больше времени для своевременной оплаты, что снизит риск просрочек и штрафных санкций, так как многим, по его словам, зарплата приходит 12-го или 15-го числа месяца.

  • На берегу Каспийского моря обнаружили более 100 погибших тюленей. В Тупкараганском районе на побережье от Асана до мыса Баутино обнаружено 112 погибших каспийских тюленей.

    Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля 3 ноября отобрали пробы морской воды в этих районах.

  • Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари.

    Официальная церемония состоялась в Беркшире. Бывший футболист сборной Англии был удостоен этого звания по случаю официального дня рождения короля.

  • Астрономы зафиксировали самую яркую вспышку от сверхмассивной черной дыры. Американские астрономы зафиксировали самую яркую вспышку от сверхмассивной черной дыры. Она оказалась самой далекой от Земли и наиболее яркой из наблюдаемых на данный момент. Вероятно, сообщает Associated Press, в черную дыру затянуло крупную звезду.

  • Понедельник. Среда!

