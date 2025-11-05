💥Обзор новостей: выпускникам с красным дипломом хотят платить надбавку к зарплате, поправки в закон об АО, предложили сократить летние каникулы

Миронов предложил платить надбавку к зарплате выпускникам с красным дипломом. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагает выплачивать надбавку к зарплате выпускникам колледжей и вузов с красным дипломом в течение первых трех лет работы. «Предлагаю простой способ поддержки молодых специалистов с красным дипломом - выплачивать им надбавку в течение первых трех лет работы. Делать это можно за счет части налогов и отчислений, которые работодатель удерживает из зарплаты сотрудника. Размер надбавки можно обсуждать, но он должен быть не символическим, а вполне ощутимым», — сказал Миронов ТАСС. Он отметил, что большинство выпускников из-за отсутствия опыта испытывают сложности при поиске работы. По этой же причине у начинающих специалистов небольшие зарплаты. Из-за этого молодежь не спешит создавать семью и заводить детей. Средства на надбавки он предлагает выделять из налоговых отчислений.

В МВД рассказали о мошеннических звонках от имени бухгалтера. Злоумышленники звонят от имени бухгалтера муниципального образования и сообщают о положенной выплате или необходимости оформить документы лично в администрации. Называют время записи, номер кабинета и поясняют, что дистанционно это сделать нельзя. В конце разговора, как бы спохватившись, просят продиктовать паспортные данные якобы для оформления временного пропуска. Дальше следует стандартный сценарий: к беседе подключаются «представители правоохранительных органов» или «специалисты по безопасности», сообщая о якобы обнаруженной утечке данных, «финансировании террористов» или других тяжких обстоятельствах, наступивших из-за того, что паспортные данные попали в руки мошенников, сообщили в МВД РФ. Цель — выманить коды из SMS или одноразовые пароли для доступа к аккаунтам. В полиции рассказали, что самих паспортных данных для взлома недостаточно, но их хватает для создания психологического эффекта. В ведомстве рассказали, что лучше всего обезопасить себя и перепроверять информацию по официальным каналам связи.

Минэк подготовил поправки в закон об акционерных обществах. Минэкономразвития РФ подготовило проект изменений в закон «Об акционерных обществах», который меняет режим выплат дивидендов, позволяя суду взыскивать их с общества в качестве неосновательного обогащения. Согласно законопроекту, изменения вносятся в ст. 43 «Об акционерных обществах». Она будет дополнена пунктом следующего содержания: «Принятое <...> с нарушением прав акционеров — владельцев привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен уставом общества, но фактически не исполненное решение общества о выплате дивидендов владельцам обыкновенных акций исполнению не подлежит», – говорится в тексте закона. Отмечается, что если такое решение будет все же исполнено, то права акционеров — владельцев привилегированных акций подлежат защите «путем взыскания судом с общества в качестве неосновательного обогащения денежных средств».

В России предложили сократить летние каникулы. В России хотят сократить летние каникулы на один месяц. С таким предложением выступила уполномоченная по правам ребенка Ольга Ярославская. «Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска. Вечная история — куда деть ребенка на три месяца. <...> Я бы что предложила: сделать июнь учебным месяцем», — сказала она.

В России введут штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону. В России с 7 ноября вводятся новые штрафы — поправки к КоАП предусматривают ответственность за нарушения при подготовке к отопительному периоду. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным 27 октября. Для юрлиц штраф составит от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

В 12 регионах России средняя зарплата превысила 100 тыс. руб. Количество регионов России, в которых средняя зарплата превышает 100 тыс. руб., в августе выросло до 12, следует из анализа данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Годом ранее таких субъектов было десять. Лидером по уровню выплат остается Чукотка с показателем 193 тыс. руб. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ с 173 тыс. руб., на третьем — Москва с 161 тыс. руб. Зарплаты выше 100 тыс. руб. также зафиксированы в Магаданской области — 152,5 тыс. руб., Камчатском крае — 142,8 тыс., Сахалинской области — 136,7 тыс., Ненецком автономном округе — 131,5 тыс., Ханты-Мансийском автономном округе — 120 тыс., Якутии — 119,3 тыс., Санкт-Петербурге — 109,9 тыс., Мурманской области — 109,1 тыс. и Московской области — 108,6 тыс. руб.

Путин установил Дни коренных народов и языков России. В России появятся День языков РФ и День коренных малочисленных народов РФ. Это следует из указов президента РФ Владимира Путина. День языков народов РФ установлен на 8 сентября, День коренных малочисленных народов РФ – 30 апреля.

В Госдуме поддержали введение полного запрета на курение для молодежи. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль выступил за введение в РФ запрета на курение для целого поколения. Его коллега, член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев также отметил, что в РФ уже давно назрело решение по полному запрету курения и продажи никотинсодержащей продукции. Запрет, по его словам, должен коснуться всех, кто родился после 2007 года. Аналогичную меру ранее приняли на Мальдивах — страна стала первой в мире, запретившей продажу и употребление табачных изделий всем, родившимся после 1 января 2007 года. Ограничения коснулись даже туристов.

В России перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ. С 10 на 15 число сдвинется крайний срок оплаты ЖКХ с 1 марта 2026 года, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Колунов. По мнению парламентария, перенос срока в первую очередь даст гражданам больше времени для своевременной оплаты, что снизит риск просрочек и штрафных санкций, так как многим, по его словам, зарплата приходит 12-го или 15-го числа месяца.

На берегу Каспийского моря обнаружили более 100 погибших тюленей. В Тупкараганском районе на побережье от Асана до мыса Баутино обнаружено 112 погибших каспийских тюленей. Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля 3 ноября отобрали пробы морской воды в этих районах.

Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари. Официальная церемония состоялась в Беркшире. Бывший футболист сборной Англии был удостоен этого звания по случаю официального дня рождения короля.

Астрономы зафиксировали самую яркую вспышку от сверхмассивной черной дыры. Американские астрономы зафиксировали самую яркую вспышку от сверхмассивной черной дыры. Она оказалась самой далекой от Земли и наиболее яркой из наблюдаемых на данный момент. Вероятно, сообщает Associated Press, в черную дыру затянуло крупную звезду.