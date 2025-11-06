💥Обзор новостей: налоговики начали проверять неработающих, пенсия по старости в 2026 году превысит 27 тыс. руб, увеличили срок хранения данных интернет-пользователей

Налоговики начали проверки скрытых доходов неработающих. В 2025 году налоговики «инициировали мероприятия» в отношении трудоспособных, но формально «неработающих» москвичей, которые не декларируют свои доходы для целей налогообложения. Налоговики доначислили свыше 2 млрд рублей, из которых более 300 млн — за счет пресечения незаконной сдачи в аренду жилья и другого имущества. Как думаете, про самозанятых тоже не забудут?

Размер страховой пенсии по старости в 2026 году превысит 27 тыс. руб. Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году превысит 27 тыс. руб., сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, передает «РИА Новости». По ее словам, на 1 июля 2025 года средняя страховая пенсия по старости составляла 25 826,03 руб. После индексации на 7,6%, которая состоится 1 января 2026 года, размер пенсии увеличится до 27 788,8 рубля.

Утвердили предельную базу по страховым взносам на 2026 год. Постановлением Правительства от 31.10.2025 № 1705 утвержден размер единой предельной базы по страховым взносам на 2026 год. Она составит 2 979 000 рублей. В 2025 году база составляет 2 759 000 рублей, то есть на 2026 год показатель увеличили на 8%.

Слуцкий предложил освободить родителей в декрете от штрафов по кредитам. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, предусматривающий освобождение граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, от начисления штрафов и пеней по потребительским кредитам.

МВД выступает за переход к реестровой модели и организованному въезду в РФ для работы. В МВД предлагают в будущем реорганизовать импорт в РФ рабочей силы и сделать его основой реестровую модель, а главным механизмом заполнения рабочих мест — организованный набор таких работников. При этом полномочия по созданию этого механизма будут находиться в ведении МВД, а оценкой необходимого объема рабочей силы будет заниматься Минтруд.

Правительство России увеличило срок хранения данных интернет-пользователей. Власти увеличили срок хранения переписок интернет-пользователей с одного года до трех лет. Такое постановление подписал премьер-министр Мишустин. Оно вступит в силу с 1 января 2026 года. Речь идет о данных, связанных с «приемом, передачей, доставкой и обработкой текстов, изображений, аудио- и видеоматериалов, голосовых сообщений, а также о личных сведениях пользователей». Всю эту информацию смогут получать силовики.

Путин: альтернатива советской идеологии — не «квасной», а серьезный патриотизм. Современная альтернатива советской идеологии — патриотизм, но не в «квасном», а в серьезном и глубоком смысле этого слова, заявил президент России Владимир Путин. Он пояснил, что это воспитание любви к Отечеству при понимании того, что это значит для всех народов и этносов России.

Онищенко выступил против сокращения летних каникул для младшеклассников. Инициативу по сокращению летних каникул для школьников необходимо тщательно изучить. Идея влечет за собой вопрос оплаты труда учителей, а также ее точно нельзя распространять на начальные классы, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

На Филиппинах ввели режим чрезвычайного положения из-за тайфуна. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил о введении режима чрезвычайного положения после того, как тайфун «Калмаэги» унес жизни по меньшей мере 114 человек. Еще 127 человек считаются пропавшими без вести, многие из них находятся в пострадавшей провинции Себу. Это стало самым смертоносным стихийным бедствием в стране в 2025 г.

Между Россией и Турцией запустили паром впервые за 14 лет. Корабль будет ходить из Сочи в Трабзон. Эконом стоит 6500 рублей, а каюта — 9500. Паромная линия Сочи — Трабзон действовала с 1993-го по сентябрь 2011 года.