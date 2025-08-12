💥Обзор новостей: налоговую реформу 2026 смягчили, от спецставки НДС можно отказаться раньше 3-х лет, ПСН оставили для розничной торговли и грузоперевозок

Предприятия с доходом от ₽10 млн начнут платить НДС с 2028 года, а не с 2026-го. Поправки в законопроект ко второму чтению разработаны с учетом предложений бизнеса и заинтересованных ведомств, а также предусматривают исполнение отдельных поручений Президента и Правительства РФ, подчеркнул Антон Силуанов. Поправками в том числе предлагается ряд мер, направленных на смягчение условий применения спецрежимов. Так, предусмотрено поэтапное снижение порога доходов для уплаты НДС на упрощенной системе налогообложения и применения патентной системы: в 2026 году порог доходов составит 20 млн рублей, в 2027 году – 15 млн рублей, и начиная с 2028 года – 10 млн рублей. «Переходный период даст бизнесу время адаптироваться к новым правилам применения спецрежимов», — отметил Министр финансов.

Упрощенцам разрешат однократно отказаться от спецставки НДС до истечения трехлетнего срока. Малому бизнесу, который впервые становится плательщиком НДС, однократно разрешат в первый год отказаться от применения пониженной ставки НДС до истечения 3-х летнего срока, чтобы минимизировать риски неправильной оценки новичками всех существующих опций по НДС для своего бизнеса. Ранее бизнес предлагал совсем снять трехлетнее ограничение.

IT-компаниям сохранят льготный режим по НДС при продаже прав на разработки. По мнению Мишустина, это станет стимулом для укрепления отрасли и достижения технологического суверенитета.

Власти решили оставить возможность применять патентную систему налогообложения (ПСН) для розничной стационарной торговли и перевозке грузов. Вчера Силуанов с Мишустиным не смогли договориться по этому вопросу: в одной стенограмме указано, что оставят патент в рознице для труднодоступных населенных пунктов и сельской местности, а другой, что оставят для всей розницы и грузоперевозок. Будем надеяться на лучшее.

Субъекты РФ смогут устанавливать инвестиционный налоговый вычет по расходам, определенным регионами по своему усмотрению.

ИП на спецрежимах смогут платить меньше налогов. Проценты по банковским вкладам предлагают облагать только НДФЛ, исключив такие доходы из базы ИП по упрощенке, АУСН и ЕСХН.

Позиция правительства смягчилась и по некоторым налоговым вопросам существенно, констатирует президент «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, если планка годового дохода по НДС на УСН в 10 млн рублей затрагивает более 700 000 предприятий, то планка в 20 млн — примерно вдвое меньше, порядка 320 000. «Хотя мы считаем, что, конечно, надо было остановиться на 20 млн и не снижать больше лимит, потому что это совсем нанобизнес», — отмечает он. Кроме того, бизнес-объединение предлагало, чтобы при дальнейшем снижении планки уменьшались и процентные ставки по уплате НДС, указывает Калинин. «Нужно измерять возможности предпринимателей, сейчас есть ставки 7% и 5% в зависимости от уровня доходов. Мы предлагали: если снижаем лимит до 30 млн рублей, то ставка должна быть 3%, а при пороге ниже 30 млн — 1%», — цитируют президента «Опоры России» Forbes.

С 1 сентября 2026 года могут ввести новый «технологический сбор», налагаемый на импорт и производство отдельных видов товаров. Соответствующие предложения Минфина РФ в рамках подготовки изменений в Налоговый кодекс РФ ко второму чтению были вынесены на рассмотрение правительства в четверг. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с текстом поправок. Размер этого сбора и перечень облагаемых им товаров, как ожидается, будет утверждать правительство. Одновременно Минфин предложил исключить из законопроекта о внесении изменений в НК РФ пункт о введении пошлины за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, в информационную систему «Честный знак».

В Госдуме предлагают запретить готовить и фасовать кулинарную продукцию в магазинах. Автор инициативы – лидер СРЗП Миронов — считает, что в сфере «готовой еды» могут возникать вопросы с контролем качества. Например, известны случаи отравления из-за антисанитарии на прилавках. В производство салатов попадают продукты с истекающим сроком годности, хранится «готовая еда» зачастую не в самых лучших условиях, и понимают всё это граждане уже после появления проблем со здоровьем.

Путин поддержал полный запрет на продажу вейпов в России. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею полного запрета на продажу вейпов в России. Об этом он заявил во время посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре.