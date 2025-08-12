ЦОК ОК АУСН 07.10 Мобильная
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: налоговую реформу 2026 смягчили, от спецставки НДС можно отказаться раньше 3-х лет, ПСН оставили для розничной торговли и грузоперевозок

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • Предприятия с доходом от ₽10 млн начнут платить НДС с 2028 года, а не с 2026-го.

    Поправки в законопроект ко второму чтению разработаны с учетом предложений бизнеса и заинтересованных ведомств, а также предусматривают исполнение отдельных поручений Президента и Правительства РФ, подчеркнул Антон Силуанов.

    Поправками в том числе предлагается ряд мер, направленных на смягчение условий применения спецрежимов. Так, предусмотрено поэтапное снижение порога доходов для уплаты НДС на упрощенной системе налогообложения и применения патентной системы: в 2026 году порог доходов составит 20 млн рублей, в 2027 году – 15 млн рублей, и начиная с 2028 года – 10 млн рублей.

    «Переходный период даст бизнесу время адаптироваться к новым правилам применения спецрежимов», — отметил Министр финансов.

  • Упрощенцам разрешат однократно отказаться от спецставки НДС до истечения трехлетнего срока.

    Малому бизнесу, который впервые становится плательщиком НДС, однократно разрешат в первый год отказаться от применения пониженной ставки НДС до истечения 3-х летнего срока, чтобы минимизировать риски неправильной оценки новичками всех существующих опций по НДС для своего бизнеса. Ранее бизнес предлагал совсем снять трехлетнее ограничение.

  • IT-компаниям сохранят льготный режим по НДС при продаже прав на разработки.

    По мнению Мишустина, это станет стимулом для укрепления отрасли и достижения технологического суверенитета.

  • Власти решили оставить возможность применять патентную систему налогообложения (ПСН) для розничной стационарной торговли и перевозке грузов. Вчера Силуанов с Мишустиным не смогли договориться по этому вопросу: в одной стенограмме указано, что оставят патент в рознице для труднодоступных населенных пунктов и сельской местности, а другой, что оставят для всей розницы и грузоперевозок. Будем надеяться на лучшее.

  • Субъекты РФ смогут устанавливать инвестиционный налоговый вычет по расходам, определенным регионами по своему усмотрению.

  • ИП на спецрежимах смогут платить меньше налогов. Проценты по банковским вкладам предлагают облагать только НДФЛ, исключив такие доходы из базы ИП по упрощенке, АУСН и ЕСХН.

  • Позиция правительства смягчилась и по некоторым налоговым вопросам существенно, констатирует президент «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, если планка годового дохода по НДС на УСН в 10 млн рублей затрагивает более 700 000 предприятий, то планка в 20 млн — примерно вдвое меньше, порядка 320 000. «Хотя мы считаем, что, конечно, надо было остановиться на 20 млн и не снижать больше лимит, потому что это совсем нанобизнес», — отмечает он. Кроме того, бизнес-объединение предлагало, чтобы при дальнейшем снижении планки уменьшались и процентные ставки по уплате НДС, указывает Калинин. «Нужно измерять возможности предпринимателей, сейчас есть ставки 7% и 5% в зависимости от уровня доходов. Мы предлагали: если снижаем лимит до 30 млн рублей, то ставка должна быть 3%, а при пороге ниже 30 млн — 1%», — цитируют президента «Опоры России» Forbes.

  • С 1 сентября 2026 года могут ввести новый «технологический сбор», налагаемый на импорт и производство отдельных видов товаров.

    Соответствующие предложения Минфина РФ в рамках подготовки изменений в Налоговый кодекс РФ ко второму чтению были вынесены на рассмотрение правительства в четверг. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с текстом поправок.

    Размер этого сбора и перечень облагаемых им товаров, как ожидается, будет утверждать правительство.

    Одновременно Минфин предложил исключить из законопроекта о внесении изменений в НК РФ пункт о введении пошлины за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке, в информационную систему «Честный знак».

  • В Госдуме предлагают запретить готовить и фасовать кулинарную продукцию в магазинах.

    Автор инициативы – лидер СРЗП Миронов — считает, что в сфере «готовой еды» могут возникать вопросы с контролем качества. Например, известны случаи отравления из-за антисанитарии на прилавках.

    В производство салатов попадают продукты с истекающим сроком годности, хранится «готовая еда» зачастую не в самых лучших условиях, и понимают всё это граждане уже после появления проблем со здоровьем.

  • Путин поддержал полный запрет на продажу вейпов в России. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею полного запрета на продажу вейпов в России. Об этом он заявил во время посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре.

  • Пятница!

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

232 подписчика1 170 постов

