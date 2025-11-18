Как украсить елку на Новый год 2026: лучшие идеи и тренды

Новый год 2026 — год Огненной Лошади, какие цвета и украшения выбрать для оформления новогодней елки, чтобы лошадка осталась довольна. А какие стоит избегать, чтобы не отпугнуть удачу в новом году. Читайте в статье.

Как наряжать елку в 2026 году: цвета

Новый 2026 год по восточному календарю — год Красной Огненной Лошади, символа энергии, неудержимости, стремительности и независимости. Несмотря на это, в 2026 году в моду возвращаются натуральные, спокойные оттенки вместо резких сочетаний. В актуальной для 2026 года палитре доминируют классические рождественские цвета: белый, зеленый, красный и золотой.

Например, в ГУМ на Красной площади новогоднюю елку оформили в белых цветах с минимальным количеством игрушек.

Если вам близок такой стиль, рекомендуем выбрать в качестве основных 1-3 цвета и придерживайтесь их: база + акцент. Например:

красный + золотой+ зеленый;

белый + красный+золотой;

зеленый + золотой + желтый.

А вот черный и синий в декоре лучше использовать минимально — считается, что эти цвета относятся к стихии воды и их Огненная Лошадь не любит. Также не рекомендуется перебарщивать с красным, поскольку усиление огненного направления может привести к проблемам со здоровьем в 2026 году.

Как нарядить елку на год Лошади 2026

Если раньше елку часто украшали «как получится», то теперь многие наряжают зеленую красавицу исходя из трендов. Для встречи 2026 года будут актуальны украшения, которые сделаны своими руками или создают такое впечатление.

Например, в главном универмаге страны (ГУМ) дизайнеры в этом году выбрали основным мотивом для оформления дымковскую игрушку. В основе росписи белила, на которые наносят различные узоры: клетки, полоски, круги, точки. В цветах преобладают красный, желтый и зеленый. Сюжеты дымковской игрушки — няньки с детьми, бараны с золотыми рогами, индюшки, петухи, олени, скоморохи, барыни.

Фото: Любовь и дети

На Никольской улице в столице в этом году праздничное оформление будет в виде декоративных елей и берез, выполненных в стилистике иллюстраций русских сказок.

Актуальными из украшений считаются: бумажные гирлянды и фонарики, керамические фигурки, деревянные елочные игрушки и новогодние венки. Не забывайте про символ года — в центре внимания должна быть Красная Огненная Лошадь! Например, верхушку можно украсить не классической звездой, а фигуркой лошади.

Всегда начинайте украшать елку снизу. Самые крупные элементы на нижних ярусах дерева. Среднего размера — по центру, миниатюрные — ближе к верхушке.

Какую елку выбрать на 2026 год: живую или искусственную

Каждую зиму возникает вопрос: какую клку ставить? Живую или искусственную? Составили таблицу, которая поможет вам определиться.