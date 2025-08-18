💥Обзор новостей: ГД одобрила во втором чтении налоговую реорму-2026, ответственность за вынужденное «тихое увольнение», 90% россиян отложили покупку жилья
Депутаты приняли во втором чтении законопроект с налоговыми изменениями на 2026-2028 годы. Власти поэтапно будут снижать порог предельного дохода для бизнеса на УСН, который перейдет к уплате НДС. С 2026 года этот налог будут платить предприниматели с годовым доходом больше 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн, а с 2028 года — 10 млн.
Бизнес, который впервые перешел на УСН, в течение первого года уплаты НДС сможет отказаться от УСН и применять ОСНО. Также список учитываемых расходов расширят и опубликуют, он станет открытым.
В 2026-2027 годах увеличатся ставки акцизов на алкогольную, табачную и сахаросодержащую продукцию.
Для IT-компаний вырастут страховые взносы с 7,6% до 15% в рамках максимальной базы. Подробности тут.
Предложили ввести ответственность за вынужденное «тихое увольнение». Институт исследования проблем современной политики направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову законодательную инициативу о закреплении ответственности работодателей за создание условий, вынуждающих сотрудников уходить «по собственному желанию». С проявлениями «тихого увольнения» в 2024 г. сталкивалась каждая третья российская компания, пишут «Известия». Авторы инициативы указывают, что существующие нормы ТК недостаточно защищают сотрудников от давления руководства. Ключевые предложения проекта: право работника на компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат при принуждении к увольнению. Также предлагается установить материальную ответственность работодателей за систематическое создание токсичных условий.
Госдума внесла поправки, касающиеся налогообложения игорного бизнеса. П
орядок налогообложения выигрышных пари игроков будет корректироваться. В настоящее время НДФЛ удерживает налог только при суммах от 15 000 руб. С 2026 г. налог будет взиматься с любого победного пари.
ЦБ прокомментировал дискуссию вокруг ограничения скидок в маркетплейсах. Цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какое платежное средство использует покупатель. Другие банки тоже должны иметь возможность предоставлять скидки и бонусы по своим картам и конкурировать на равных условиях, сообщили РБК пресс-служба Банка России.
Почти 90% россиян отложили покупку жилья более чем на два года — исследование Frank RG. Среди основных причин переноса россиянами сроков покупки жилья — высокие ставки по ипотеке и рост цен на недвижимость.
Риелторы предложили освидетельствовать продавцов жилья у психиатров. Риелторы предложили проводить психолого-психиатрическое освидетельствование продавцов недвижимости перед заключением сделки, чтобы выявлять тех, кто может находиться под влиянием мошенников, сообщили «РИА Недвижимость» в Гильдии риелторов Москвы.
Кембриджский словарь выбрал «парасоциальный» словом 2025 года.
Слово выбрали из-за популярности односторонних парасоциальных отношений с инфлюенсерами, знаменитостями и чат-ботами ИИ. Слово означает связь между человеком и известной личностью, персонажем или ИИ.
В ближайшее время в РФ вступят в силу зеркальные меры по отмене визового режима для китайских граждан. Безвизовый режим для граждан Китая, посещающих Россию, вступит в силу в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин.
Банк России понизил официальный курс доллара до 81,05 руб. (-0,08 руб.), следует из данных на сайте регулятора.
Курс евро стал ниже на 0,49 руб. и достиг отметки в 93,93 руб. Юань подешевел на 0,02 руб. до 11,38 руб.
Официальный курс доллара на 18 ноября составлял 81,13 руб., евро – 94,42 руб., юаня – 11,40 руб.
РПЦ хочет запретить пропаганду субкультуры квадроберов. РПЦ работает над запретом пропаганды субкультуры квадроберов и рекламы оккультно-магических услуг. Об этом заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, передает РБК.
