💥Обзор новостей: ГД одобрила во втором чтении налоговую реорму-2026, ответственность за вынужденное «тихое увольнение», 90% россиян отложили покупку жилья

Депутаты приняли во втором чтении законопроект с налоговыми изменениями на 2026-2028 годы. Власти поэтапно будут снижать порог предельного дохода для бизнеса на УСН, который перейдет к уплате НДС. С 2026 года этот налог будут платить предприниматели с годовым доходом больше 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн, а с 2028 года — 10 млн.

Бизнес, который впервые перешел на УСН, в течение первого года уплаты НДС сможет отказаться от УСН и применять ОСНО. Также список учитываемых расходов расширят и опубликуют, он станет открытым.

В 2026-2027 годах увеличатся ставки акцизов на алкогольную, табачную и сахаросодержащую продукцию.

Для IT-компаний вырастут страховые взносы с 7,6% до 15% в рамках максимальной базы. Подробности тут.