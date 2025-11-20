💥Обзор новостей: страховые пенсии в России повысят на 7,6% с 1 января, пенсионный возраст повышаться не будут, новые льготы для ЭКО детей

Минтруд: страховые пенсии в России повысят на 7,6% с 1 января. Страховые пенсии в России вырастут на 7,6% с 1 января 2026 г. Средства на индексацию предусмотрены в проекте бюджета Социального фонда России. Об этом сообщил статс-секретарь – замминистра труда Андрей Пудов. Пудов уточнил, что прибавка превысит уровень инфляции. «В результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2000 руб. и составит 27 100 руб.», – рассказал Пудов. Индексация охватит всех получателей страховых пенсий – как работающих, так и неработающих, всего около 38 млн человек.

Пенсионный возраст в РФ повышаться не будут, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Никто возраст выхода на пенсию не собирается повышать. Более того, это разговор больше о, если хотите, выгодах того, что ты продолжаешь работать. Но взяли, перефразировали — как у нас [бывает], вот сейчас я говорю, вырвут что-то из контекста, а потом объясняйся», — заявил он. Он уточнил, что слова депутата Светланы Бессараб были интерпретированы неверно. Ранее она сообщала про увеличение размера пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже.

Банк России установил официальный курс доллара на 20 ноября на уровне 80,94 руб. (-0,11 руб.), говорится на сайте регулятора. Курс евро ЦБ понизил на 0,15 руб. до 93,78 руб. Юань подешевел до 11,34 руб. (-0,04 руб.). Официальный курс доллара на 19 ноября составлял 81,05 руб., евро – 93,93 руб., юаня – 11,38 руб.

Сбер сократит до 20% сотрудников, которых ИИ признал неэффективными — Герман Греф. Сбербанк до 1 января завершит сокращение 20% сотрудников, которое проводится с применением анализа искусственного интеллекта, рассказал глава кредитной организации Герман Греф в ходе конференции AI Journey. «Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем рабочие места для неэффективных сотрудников, в результате идет высвобождение, в том числе и ресурсов», — сказал он. Находящийся на конференции президент Владимир Путин после этого сказал, что не бывает неэффективных сотрудников. «Есть сотрудники, с которыми вы плохо работали», — сказал глава государства. Греф с ним согласился, отметив, что неэффективные сотрудники у неэффективных руководителей.

В Петербурге отменят утренний режим тишины для религиозных организаций. Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило в первом чтении законопроект, разрешающую религиозным организациям нарушать режим тишины в утренние часы выходных и праздничных дней. Однако это не распространяется на действия, нарушающие тишину в многоквартирных домах с 8:00 до 12:00 в выходные и нерабочие праздничные дни.

Минсельхоз направит 15 млрд рублей на поддержку фермеров в 2026 году. Минсельхоз выделит 15 млрд руб. на поддержку фермеров в 2026 г. Эти средства пойдут на новый федеральный проект по развитию малого бизнеса в агросфере. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на выставке «Югагро» в Краснодаре. По ее словам, до этого меры поддержки распределялись по разным направлениям и регионы могли перераспределять выделенные средства, забирая деньги у фермеров. Теперь так сделать не получится. «И все наши 15 млрд, которые мы не будем уменьшать, – это защищенная строка, которая будет идти только на фермеров», – отметила Лут (цитата по ТАСС).

Госдума приняла закон о новых льготах для рожденных с помощью ЭКО детей. Выплаты предлагается установить для детей, зачатым с помощью вспомогательной репродуктивной технологии (ВРТ) и рожденным более чем через 300 дней после смерти отца, отцовство которого установлено судом. Пенсии будут установлены в рамках новой системы, аналогичной по условиям и объемам с пенсией детям, родители которых неизвестны. Сейчас регулярные выплаты по потере кормильца детям, зачатым методом ЭКО, не предусмотрены.

На могиле Василия Уткина открыли памятник с его цитатами. На могиле появился монумент с портретом Уткина, рядом установили мраморную плиту с известными цитатами спортивного обозревателя, среди которых: «Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живем», «Я не болельщик. Болею только за наших, когда они играют с ненашими», «Как жаль, что заканчивается этот тайм. Я узнавал, будет второй», «Играйте в футбол».

В Ростовской области предложили ввести продажу бензина по паспорту. Соответствующий законопроект разработала региональная прокуратура. Такие меры призваны сократить число аварий с участием детей, в частности на мотоциклах и питбайках. Ранее аналогичный запрет ввели в Вологодской области.

Завалившие ОГЭ школьники смогут бесплатно поступить в ПТУ. Соответствующий закон сегодня приняла Госдума. Перечень профессий для них будет определяться региональными органами власти.

Плюшевого мишку с ИИ сняли с продажи из-за разговоров о сексе и кокаине. Сингапурская компания FoloToy сняла с продаж плюшевого медведя с искусственным интеллектом, которого уличили в том, что он может давать детям вредные советы, рассказывать им об опасных предметах и нестандартных сексуальных практиках. В некоторых случаях игрушка готова была поддержать разговор о наркотиках — в частности, о кокаине. Об этом пишет издание Futurism.