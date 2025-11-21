🔥Новый сезон игр и тренажеров на «Клерке» — уже доступен

В честь Дня бухгалтера запустили новый сезон браузерных игр и профессиональных тренажеров на «Клерке» — уникальный формат интерактивного обучения, не имеющий аналогов. Это не просто развлечения, а инструменты для тренировки мышления, проверки профессиональной интуиции и честного соревновательного азарта. Приходите и проверяйте свои знания!

Тренажеры

«Бухгалтер маркетплейса: проводки и налоги» — это игра-тренажёр по учету типовых операций на маркетплейсе — вы восстанавливаете проводки и рассчитываете налоги для продаж товаров как на ОСНО, так и на УСН. Есть обучающий режим с бесконечной проверкой и экзаменационный — с таймером и результатом.

Новый инструмент — калькулятор инфляции. С ним вы сможете рассчитать изменение покупательной способности денег за выбранный период с учетом инфляции в выбранной стране.

Учитесь быстро и правильно подставлять слова и термины — в «ФЗ-402: Перетаскивание текста». В игровом формате восстановите формулировки, закрепляя профессиональные понятия и тренируя внимательность к деталям.

Еще на «Клерке» появился не анонсированный ранее интерактивный тренажёр по расчету страховых взносов, максимально приближенный к реальной работе бухгалтера!

Заполните форму по расчету страховых взносов по всем основным полям РСВ для реальной организации, с учётом персональных данных сотрудников, тарифов, лимитов, категорий выплат. Каждое поле формы проверяется на правильность — система выделяет ошибки, недочеты и начисляет баллы только за корректно внесенные значения. Возникают штрафы за лишние или неправильные данные, а верно оставленные пустыми поля засчитываются, как и в настоящем отчете. Идеальный способ прокачать внимательность перед настоящей проверкой!

Полный список тренажеров для бухгалтеров на «Клерке»

Игры

«2048» — классическая медитативная головоломка со знакомым содержанием: складывайте квадраты в поле 4x4 так, чтобы получить блок с числом 2048. Главное — не дать полю заполниться, чтобы у вас всегда был ход! Игра доступна в режиме полного экрана.

Скриншот из игры 2048

«ВОРDLE» — это игра на угадывание слова по буквам. Вводите варианты букв, а игра подскажет: зелёным отмечает букву на верном месте, жёлтым — если буква есть в слове, но на другом месте, серым — если буквы нет. Ваша задача — разгадать слово за несколько попыток, используя эти подсказки.

Скриншот из игры ВОРDLE

Игры для бухгалтеров на «Клерке»

Виселица — угадывайте профильные бухгалтерские термины. Сапёр — интеллектуальная перезагрузка для бухгалтеров. Косынка — сложи косынку, пока ждешь штрафа от РКН. Три в ряд — самая интересная и сложная игра. Блоки — продержитесь как можно дольше, заполняя игровое поле цветными фигурами! Судоку — это тренировка для бухгалтера: учит внимательности, логике и умению быстро думать. Тетрис — самый правильный тетрис в мире. 2048 — складывайте квадраты в поле 4x4. ВОРDLE — угадывайте слова по буквам.

У игр есть таблицы лидеров, а также общий рейтинг по набранным очкам. Побеждайте в отдельных играх, закрепляясь в общем топе!

Работайте продуктивно и отдыхайте с пользой — вместе с «Клерком»!