🔥Новый сезон игр и тренажеров на «Клерке» — уже доступен

В честь Дня бухгалтера запустили новый сезон браузерных игр и профессиональных тренажеров на «Клерке».
Тренажеры
«Бухгалтер маркетплейса: проводки и налоги» — это игра-тренажёр по учету типовых операций на маркетплейсе — вы восстанавливаете проводки и рассчитываете налоги для продаж товаров как на ОСНО, так и на УСН. Есть обучающий режим с бесконечной проверкой и экзаменационный — с таймером и результатом.
Новый инструмент — калькулятор инфляции. С ним вы сможете рассчитать изменение покупательной способности денег за выбранный период с учетом инфляции в выбранной стране.
Учитесь быстро и правильно подставлять слова и термины — в «ФЗ-402: Перетаскивание текста». В игровом формате восстановите формулировки, закрепляя профессиональные понятия и тренируя внимательность к деталям.
Еще на «Клерке» появился не анонсированный ранее интерактивный тренажёр по расчету страховых взносов, максимально приближенный к реальной работе бухгалтера!
Заполните форму по расчету страховых взносов по всем основным полям РСВ для реальной организации, с учётом персональных данных сотрудников, тарифов, лимитов, категорий выплат. Каждое поле формы проверяется на правильность — система выделяет ошибки, недочеты и начисляет баллы только за корректно внесенные значения. Возникают штрафы за лишние или неправильные данные, а верно оставленные пустыми поля засчитываются, как и в настоящем отчете. Идеальный способ прокачать внимательность перед настоящей проверкой!
Игры
«2048» — классическая медитативная головоломка со знакомым содержанием: складывайте квадраты в поле 4x4 так, чтобы получить блок с числом 2048. Главное — не дать полю заполниться, чтобы у вас всегда был ход! Игра доступна в режиме полного экрана.
«ВОРDLE» — это игра на угадывание слова по буквам. Вводите варианты букв, а игра подскажет: зелёным отмечает букву на верном месте, жёлтым — если буква есть в слове, но на другом месте, серым — если буквы нет. Ваша задача — разгадать слово за несколько попыток, используя эти подсказки.
У игр есть таблицы лидеров, а также общий рейтинг по набранным очкам. Побеждайте в отдельных играх, закрепляясь в общем топе!
Работайте продуктивно и отдыхайте с пользой — вместе с «Клерком»!
Коллеги, кто на каких тренажерах тестировал свои знания? Как успехи?