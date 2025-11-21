ЦОК ОК МП 20.11 Мобильная
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

🔥Новый сезон игр и тренажеров на «Клерке» — уже доступен

В честь Дня бухгалтера запустили новый сезон браузерных игр и профессиональных тренажеров на «Клерке» — уникальный формат интерактивного обучения, не имеющий аналогов. Это не просто развлечения, а инструменты для тренировки мышления, проверки профессиональной интуиции и честного соревновательного азарта. Приходите и проверяйте свои знания!

Тренажеры

«Бухгалтер маркетплейса: проводки и налоги» — это игра-тренажёр по учету типовых операций на маркетплейсе — вы восстанавливаете проводки и рассчитываете налоги для продаж товаров как на ОСНО, так и на УСН. Есть обучающий режим с бесконечной проверкой и экзаменационный — с таймером и результатом.

Новый инструмент — калькулятор инфляции. С ним вы сможете рассчитать изменение покупательной способности денег за выбранный период с учетом инфляции в выбранной стране.

Учитесь быстро и правильно подставлять слова и термины — в «ФЗ-402: Перетаскивание текста». В игровом формате восстановите формулировки, закрепляя профессиональные понятия и тренируя внимательность к деталям.

Еще на «Клерке» появился не анонсированный ранее интерактивный тренажёр по расчету страховых взносов, максимально приближенный к реальной работе бухгалтера!

Заполните форму по расчету страховых взносов по всем основным полям РСВ для реальной организации, с учётом персональных данных сотрудников, тарифов, лимитов, категорий выплат. Каждое поле формы проверяется на правильность — система выделяет ошибки, недочеты и начисляет баллы только за корректно внесенные значения. Возникают штрафы за лишние или неправильные данные, а верно оставленные пустыми поля засчитываются, как и в настоящем отчете. Идеальный способ прокачать внимательность перед настоящей проверкой!

Полный список тренажеров для бухгалтеров на «Клерке»

  1. Тренажер по Плану счетов — выбери правильные счета в типовых проводках, успей за 60 секунд

  2. Тренажёр по проводкам — за 90 секунд составьте как можно больше правильных бухгалтерских проводок

  3. Тренажер: Возврат денег из кассы — готовы проверить свои знания по возврату денег из кассы?

  4. Тренажер: Расчет заработной платы — проверьте свои знания по расчету заработной платы, НДФЛ и отпускных.

  5. Тренажер по основам бухгалтерского учета — 33 задачи и проводки с вариантами ответов.

  6. Тренажёр по учёту ТМЦ — в тренажере 10 вопросов с вариантами ответов, на каждый даётся 60 секунд.

  7. Тренажер «Двойная запись» — определите корреспонденцию счетов по каждой хозяйственной операции.

  8. Тренажер баланса: Актив vs Пассив — тренажер баланса: Актив vs Пассив создан по материалам Практической работы № 1 курса «Бухгалтер с нуля: учёт, налоги, 1С».

  9. Тренажер: «Проверка контрагента» (детектив) — цель — найти все риски и взять максимум баллов.

  10. Тренажер: Ставки налогов — ввести верные налоговые ставки в процентах.

  11. Тренажер проводок №4 — цель: верно заполнить Дебет, Кредит и Сумму по операциям в 4 задачах.

  12. Тренажер Проводки по капитальным вложениям — это письменная работа № 5 из курса профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». В интерактивных таблицах вы составите бухгалтерские проводки и рассчитаете суммы по двум практическим задачам. Ошибки подсвечиваются, количество попыток не ограничено.

  13. Кассовый предел — проверьте, умеете ли вы правильно рассчитывать лимит остатка наличных денежных средств в кассе.

  14. Бухгалтерский баланс по упрощенной форме — в интерактивном тренажере сформируйте упрощенный Бухгалтерский баланс, опираясь на данные оборотно‑сальдовой ведомости.

  15. НДС. Интерактивный урок — пройдите 10 коротких заданий и закрепите основные правила НДС.

Игры

«2048» — классическая медитативная головоломка со знакомым содержанием: складывайте квадраты в поле 4x4 так, чтобы получить блок с числом 2048. Главное — не дать полю заполниться, чтобы у вас всегда был ход! Игра доступна в режиме полного экрана.

Скриншот из игры 2048

«ВОРDLE» — это игра на угадывание слова по буквам. Вводите варианты букв, а игра подскажет: зелёным отмечает букву на верном месте, жёлтым — если буква есть в слове, но на другом месте, серым — если буквы нет. Ваша задача — разгадать слово за несколько попыток, используя эти подсказки.

Скриншот из игры ВОРDLE

Игры для бухгалтеров на «Клерке»

  1. Виселица — угадывайте профильные бухгалтерские термины.

  2. Сапёр — интеллектуальная перезагрузка для бухгалтеров.

  3. Косынкасложи косынку, пока ждешь штрафа от РКН.

  4. Три в ряд — самая интересная и сложная игра.

  5. Блоки — продержитесь как можно дольше, заполняя игровое поле цветными фигурами!

  6. Судоку — это тренировка для бухгалтера: учит внимательности, логике и умению быстро думать.

  7. Тетрис — самый правильный тетрис в мире.

  8. 2048 — складывайте квадраты в поле 4x4.

  9. ВОРDLE — угадывайте слова по буквам.

У игр есть таблицы лидеров, а также общий рейтинг по набранным очкам. Побеждайте в отдельных играх, закрепляясь в общем топе!

Ко Дню бухгалтера — скидка на Клерк.Премиум! Только 20 и 21 ноября можно купить премиум-обучение Клерка по специальной цене. Отличный повод прокачать знания и воспользоваться широкими возможностями сервиса.

Работайте продуктивно и отдыхайте с пользой — вместе с «Клерком»!

