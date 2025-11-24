ФНС: высокой налоговой дисциплины можно добиться не только контролем, но еще и повышением лояльности налогоплательщиков. «Эмоция и отношение общества имеют огромное значение в случае с технологиями и налоговой. И мы последовательно инвестируем в то, чтобы люди более лояльно относились к уплате налогов», – сообщил Даниил Егоров. В результате, считает он, налоги поступают в бюджет с меньшими затратами. Ему хотелось бы создать систему, которая имела бы самые низкие издержки для бизнеса на администрирование по сравнению с другим миром.

Можно попробовать заменить слово «обеление» на термин «учет». Уже 80% расчетов – безналичные. Это говорит о том, что открываются новые возможности с точки зрения учета – благодаря технологиям, которые в нашем цифровом веке развиваются достаточно быстрыми шагами, заявил Дании Егоров. «В результате, выставляя плательщику некий счет на оплату налога, мы предоставляем услугу, а с другой стороны, заменяем контроль на самостоятельный учет. При правильном учете зачастую у нас уже нет необходимости в контроле как таковом: зачем нам за вами что-то контролировать, когда мы сами все посчитали через транзакции», — сообщил глава ФНС «Ведомости».

Даниил Егоров про ЕНС: да, были ошибки, но я все равно уверен, что цель была достигнута. Мы создали фундаментально новую систему учета, которую ни одна страна с нашим объемом плательщиков и транзакций позволить на сегодняшний день не может.

НДС — это наиболее стабильный и прозрачный налог. В этом году вступили в силу масштабные поправки в Налоговый кодекс. Глава ФНС —Даниил Егоров рассказал, как они повлияли на налогоплательщиков. «Если говорить о другом важном изменении – увеличении порога дохода на УСН до 450 млн руб., введении НДС с оборота в 60 млн руб., а также амнистии по дроблению, то мы плотно работали с бизнесом. Собрали предварительно вопросы от бизнеса с помощью «Опоры России» и ТПП. Также, переживая за то, как налогоплательщики будут сдавать отчетность, мы вместе с «Опорой» предложили мораторий на штрафы за нарушение сроков подачи деклараций. И тут у нас даже было некое удивление: получилось, что искажение в сдаче отчетности затронуло лишь 2,5% налогоплательщиков», — рассказал Егоров в интервью «Ведомости». Большинство, а это 74% налогоплательщиков, выбрали ставку 5%, еще 3% уплачивают налог по ставке 7%. Вместе с тем 15% налогоплательщиков заявили применение ставки 20%. НДС – это наиболее стабильный и прозрачный налог с точки зрения сбора, так как он не зависит, от финансовых результатов компаний, как налог на прибыль, подчеркнул глава ФНС.

ФНС идет к упрощению, которое будет побеждать сложные конструкции. Учитывая, что сейчас вообще стоит фундаментальный вопрос труда и человека в новой экономике с учетом ИИ, я надеюсь, что издержки на налоговое сопровождение будут снижены, заявил Даниил Егоров. «При этом есть достаточно много «но», на которые нам нужно ответить. Есть вещи, которые – пока по крайней мере – мы не научились автоматизировать, например оценку экономической обоснованности расходов. И поэтому профессиональное суждение бухгалтера, заложенное в учетной политике, в оценке тех или иных активов, в распределении во времени и т. д. у нас в Налоговом кодексе присутствует», — сообщил глава ФНС «Ведомости». В будущем нам нужно будет выбирать между двумя подходами: «просто, быстро, эффективно, но с издержками, относящимися к экономической обоснованности» или «экономическая обоснованность столь важна, что мы оставляем позицию человека в том, чтобы где-то применять некую оценку». Думаю, мы идем в упрощение, которое, скорее всего, будет побеждать сложные конструкции, — подчеркнул Егоров.

В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель — производственный календарь. Все рабочие недели в 2026 году будут обычными пятидневными, следует из производственного календаря. В 2025 году была одна шестидневка – в конце октября-начале ноября. А в 2024 году длинных рабочих недель было аж три – в апреле, ноябре и декабре, уточняют РИА Новости.

С 2026 года застройщиков начнут штрафовать за перенос сроков сдачи жилья, заявил вице-премьер Хуснуллин. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24». «С правительством решили, что больше продлевать эту норму не будем. Со следующего года, если будут сорваны сроки, застройщикам придется платить штрафы», — сказал Хуснуллин. По его данным, с переносом сроков сдачи квартир уже столкнулись более 132 тысячи заемщиков.

МВД: мошенники используют разные схемы в зависимости от возраста жертвы. Россиян младше 25 лет обманывают в контексте вакансий и инвестиций. По данным МВД, от них требуют «активационный платеж», оплату обучения или покупку товара «для старта». Часто также встречаются фейки про «взлом госуслуг» и «оформление кредита». Людям до 40 лет мошенники предлагают «инвестиции с гарантией», в ход также идут звонки якобы от Центробанка или Росфинмониторинга, во время которых людям сообщают о подозрительных операциях и убеждают перевести деньги «на резервный счет». Россиян из возрастных групп 45–60 лет и старше обманывают лже-сотрудники госорганов или финансовых структур, сообщая о «финансировании терроризма», «блокировке счетов».

Годовые расходы россиян на видеоигры достигли 380 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Агентства креативных индустрий Гюльнару Агамову. «Видеоигры — это особенно интересная область. Например, в России ежегодно тратят около 380 млрд рублей на видеоигры», — заявила она. По словам Агамовой, жители Москвы обеспечивают около 80% этого объема, что составляет приблизительно 320 млрд рублей.

«Радио Судного дня» прервало трехдневное молчание словом «смотренье». Российская радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня», передала в эфир слово «смотренье», сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи». «НЖТИ 50130 СМОТРЕНЬЕ 1839 7235», — такое сообщение прозвучало в 15:23.

В Великобритании продали золотые часы с «Титаника» за $2,33 млн. Золотые часы магната Исидора Штрауса, который погиб при крушении «Титаника», проданы на аукционе за рекордные 1,78 млн фунтов стерлингов ($2,3 млн). В ночь крушения пассажирского лайнера с 14 по 15 апреля 1912 г. жена Штрауса Ида отказалась от места в спасательной шлюпке, поскольку не хотела оставлять своего мужа. Супруги погибли. Тело Штрауса и его вещи извлекли из Атлантического океана через несколько дней. Среди них были его золотые карманные часы Jules Jurgensen с инициалами IS, время на которых остановилось в 02:20.

Лидеры сезона в «Формуле-1» дисквалифицированы по итогам этапа в Лас-Вегасе. Результаты пилотов «Макларен» Оскара Пиастри и Ландо Норриса по итогам этапа Гран-при «Формулы-1» в Лас-Вегасе аннулированы из-за нарушения технического регламента. Об этом сообщает сайт Международной автомобильной федерации (FIA). Причиной дисквалификации гонщиков стал слишком сильный износ планок под днищем.