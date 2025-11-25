Может ли ваш бизнес перейти на АУСН. Проверьте на «Клерке»

С 2026 года АУСН будет главным «убежищем» для малого бизнеса. Этот режим называют «спасением-2026» — легальной альтернативой УСН и ПСН без НДС и без отчетности. У «Клерка» появился чек-лист для тех, кто хочет перейти на АУСН. Пройдите проверку за 3 минуты.

Кто может применять АУСН

АвтоУСН смогут применять организации и индивидуальные предприниматели, у которых одновременно соблюдаются следующие условия:

численность работников не более 5 человек;

годовой доход не более 60 млн руб.;

остаточная стоимость основных средств не более 150 млн руб.;

расчетные счета открыты только в уполномоченных кредитных организациях;

заработная плата работникам выплачивается только в безналичной форме;

не применяют иные специальные налоговые режимы;

иные условия, установленные п. 2 ст. 3 Федерального закона от 05.02.2022 № 17-ФЗ.

Кто не может применять АУСН

НКО, КФХ, МФО, ломбарды, инвестиционные и паевые фонды;

посредники (агенты, поверенные, комиссионеры);

работодатели с нерезидентами;

компании с филиалами;

плательщики НДФЛ по ставкам 9 % и 35 %.

Какие налоговые ставки действуют на АвтоУСН

При переходе на АвтоУСН, а также раз в год с 1 января налогоплательщики могут выбрать объект налогообложения «доходы» или «доходы, уменьшенные на расходы».

Доход Доход минус расход Ставка 8% 20% Доходы Источник: ККТ, банк, личный кабинет Источник: ККТ, банк, личный кабинет, расходы, произведенные в натуральной форме Расходы Источник: ККТ, банк Торговый сбор Уменьшает сумму налога

(можно перенести на будущие периоды) Увеличивает сумму

расходов Убыток Не учитывается Можно учесть в следующих периодах Минимальный налог Нет 3%

от полученного дохода

Перечень уполномоченных кредитных организаций для АУСН

У бизнеса, применяющего АУСН, расчетные счета должны быть открыты только в уполномоченных банках. Вот перечень уполномоченных банков на конец 2025 года:

ИНН ОГРН Наименование Дата включения в реестр 2204000595 1022200525841 АО КБ «Модульбанк» 23.06.2022 7707083893 1027700132195 ПАО Сбербанк 27.06.2022 7728168971 1027700067328 АО «Альфа-Банк» 27.06.2022 7744000912 1027739019142 ПАО «Промсвязьбанк» 28.06.2022 7710140679 1027739642281 АО «ТБанк» 26.07.2022 7702070139 1027739609391 ПАО Банк ВТБ 10.08.2022 1653001805 1021600000124 ПАО Акционерный коммерческий банк

«АК БАРС» 03.11.2022 6027006032 1026000001796 ООО «БЛАНК БАНК» 09.01.2023 9721194461 1237700005157 ООО «Банк Точка» 13.03.2023 7725114488 1027700342890 АО «Россельхозбанк» 24.04.2023 7733043350 1027739296584 ПАО «СДМ-Банк» 12.08.2024 8602190258 1028600001792 АО «Сургутнефтегазбанк» 24.11.2025 7702021163 1027700367507 ПАО АКБ АВАНГАРД 24.11.2025

Обязанности уполномоченных банков:

передавать ФНС в режиме реального времени данные о доходах, выплатах и НДФЛ;

удерживать и перечислять НДФЛ (если ставка 13 %);

уведомлять клиента о рассчитанных налогах;

обеспечивать электронный документооборот.

Когда и как можно перейти

Перейти с УСН на АУСН можно в любой месяц года .

Вернуться обратно или сменить режим — только через год (ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Процедура перехода проста: нужно подать уведомления о переходе через ЛК на сайте ФНС или онлайн-банк уполномоченной кредитной организации.

Подтвердить применение АУСН можно специальной справкой (форма по КНД 1120503). Лица, перешедшие на АУСН, могут сформировать ее в личном кабинете налогоплательщика Письмо ФНС России от 12.10.2022 № СД-4-3/13619@.