Может ли ваш бизнес перейти на АУСН. Проверьте на «Клерке»

Наталия Лукина
АУСН

С 2026 года АУСН будет главным «убежищем» для малого бизнеса. Этот режим называют «спасением-2026» — легальной альтернативой УСН и ПСН без НДС и без отчетности. У «Клерка» появился чек-лист для тех, кто хочет перейти на АУСН. Пройдите проверку за 3 минуты.
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Быстро проверить, подходит ли компания под АУСН, можно с помощью чек-листа на «Клерке. Ответьте на несколько простых вопросов и узнаете, подходит ли бизнес под требования ФНС.

Результат будет сразу — с подсказками, ссылками на законы и рекомендациями, что делать, если не проходите по условиям.

Укажите регион деятельности, выбранный банк, доход, число сотрудников, долю других юрлиц, а также ответьте на вопросы о деятельности бизнеса.

Кто может применять АУСН

АвтоУСН смогут применять организации и индивидуальные предприниматели, у которых одновременно соблюдаются следующие условия:

  • численность работников не более 5 человек;

  • годовой доход не более 60 млн руб.;

  • остаточная стоимость основных средств не более 150 млн руб.;

  • расчетные счета открыты только в уполномоченных кредитных организациях;

  • заработная плата работникам выплачивается только в безналичной форме;

  • не применяют иные специальные налоговые режимы;

  • иные условия, установленные п. 2 ст. 3 Федерального закона от 05.02.2022 № 17-ФЗ.

Кто не может применять АУСН

  • НКО, КФХ, МФО, ломбарды, инвестиционные и паевые фонды;

  • посредники (агенты, поверенные, комиссионеры);

  • работодатели с нерезидентами;

  • компании с филиалами;

  • плательщики НДФЛ по ставкам 9 % и 35 %.

Какие налоговые ставки действуют на АвтоУСН

При переходе на АвтоУСН, а также раз в год с 1 января налогоплательщики могут выбрать объект налогообложения «доходы» или «доходы, уменьшенные на расходы».

Доход

Доход минус расход

Ставка

8%

20%

Доходы

Источник: ККТ, банк, личный кабинет

Источник: ККТ, банк, личный кабинет, расходы, произведенные в натуральной форме

Расходы

Источник: ККТ, банк

Торговый сбор

Уменьшает сумму налога
(можно перенести на будущие периоды)

Увеличивает сумму
расходов

Убыток

Не учитывается

Можно учесть в следующих периодах

Минимальный налог

Нет

3%
от полученного дохода

Перечень уполномоченных кредитных организаций для АУСН

У бизнеса, применяющего АУСН, расчетные счета должны быть открыты только в уполномоченных банках. Вот перечень уполномоченных банков на конец 2025 года:

ИНН

ОГРН

Наименование

Дата включения в реестр

2204000595

1022200525841

АО КБ «Модульбанк»

23.06.2022

7707083893

1027700132195

ПАО Сбербанк

27.06.2022

7728168971

1027700067328

АО «Альфа-Банк»

27.06.2022

7744000912

1027739019142

ПАО «Промсвязьбанк»

28.06.2022

7710140679

1027739642281

АО «ТБанк»

26.07.2022

7702070139

1027739609391

ПАО Банк ВТБ

10.08.2022

1653001805

1021600000124

ПАО Акционерный коммерческий банк
«АК БАРС»

03.11.2022

6027006032

1026000001796

ООО «БЛАНК БАНК»

09.01.2023

9721194461

1237700005157

ООО «Банк Точка»

13.03.2023

7725114488

1027700342890

АО «Россельхозбанк»

24.04.2023

7733043350

1027739296584

ПАО «СДМ-Банк»

12.08.2024

8602190258

1028600001792

АО «Сургутнефтегазбанк»

24.11.2025

7702021163

1027700367507

ПАО АКБ АВАНГАРД

24.11.2025

Обязанности уполномоченных банков:

  • передавать ФНС в режиме реального времени данные о доходах, выплатах и НДФЛ;

  • удерживать и перечислять НДФЛ (если ставка 13 %);

  • уведомлять клиента о рассчитанных налогах;

  • обеспечивать электронный документооборот.

Когда и как можно перейти

  • Перейти с УСН на АУСН можно в любой месяц года.

  • Вернуться обратно или сменить режим — только через год (ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

  • Процедура перехода проста: нужно подать уведомления о переходе через ЛК на сайте ФНС или онлайн-банк уполномоченной кредитной организации.

Подтвердить применение АУСН можно специальной справкой (форма по КНД 1120503). Лица, перешедшие на АУСН, могут сформировать ее в личном кабинете налогоплательщика Письмо ФНС России от 12.10.2022 № СД-4-3/13619@.

