Может ли ваш бизнес перейти на АУСН. Проверьте на «Клерке»

Кто может применять АУСН
АвтоУСН смогут применять организации и индивидуальные предприниматели, у которых одновременно соблюдаются следующие условия:
численность работников не более 5 человек;
годовой доход не более 60 млн руб.;
остаточная стоимость основных средств не более 150 млн руб.;
расчетные счета открыты только в уполномоченных кредитных организациях;
заработная плата работникам выплачивается только в безналичной форме;
не применяют иные специальные налоговые режимы;
иные условия, установленные п. 2 ст. 3 Федерального закона от 05.02.2022 № 17-ФЗ.
Кто не может применять АУСН
НКО, КФХ, МФО, ломбарды, инвестиционные и паевые фонды;
посредники (агенты, поверенные, комиссионеры);
работодатели с нерезидентами;
компании с филиалами;
плательщики НДФЛ по ставкам 9 % и 35 %.
Какие налоговые ставки действуют на АвтоУСН
При переходе на АвтоУСН, а также раз в год с 1 января налогоплательщики могут выбрать объект налогообложения «доходы» или «доходы, уменьшенные на расходы».
Доход
Доход минус расход
Ставка
8%
20%
Доходы
Источник: ККТ, банк, личный кабинет
Источник: ККТ, банк, личный кабинет, расходы, произведенные в натуральной форме
Расходы
Источник: ККТ, банк
Торговый сбор
Уменьшает сумму налога
Увеличивает сумму
Убыток
Не учитывается
Можно учесть в следующих периодах
Минимальный налог
Нет
3%
Перечень уполномоченных кредитных организаций для АУСН
У бизнеса, применяющего АУСН, расчетные счета должны быть открыты только в уполномоченных банках. Вот перечень уполномоченных банков на конец 2025 года:
ИНН
ОГРН
Наименование
Дата включения в реестр
2204000595
1022200525841
АО КБ «Модульбанк»
23.06.2022
7707083893
1027700132195
ПАО Сбербанк
27.06.2022
7728168971
1027700067328
АО «Альфа-Банк»
27.06.2022
7744000912
1027739019142
ПАО «Промсвязьбанк»
28.06.2022
7710140679
1027739642281
АО «ТБанк»
26.07.2022
7702070139
1027739609391
ПАО Банк ВТБ
10.08.2022
1653001805
1021600000124
ПАО Акционерный коммерческий банк
03.11.2022
6027006032
1026000001796
ООО «БЛАНК БАНК»
09.01.2023
9721194461
1237700005157
ООО «Банк Точка»
13.03.2023
7725114488
1027700342890
АО «Россельхозбанк»
24.04.2023
7733043350
1027739296584
ПАО «СДМ-Банк»
12.08.2024
8602190258
1028600001792
АО «Сургутнефтегазбанк»
24.11.2025
7702021163
1027700367507
ПАО АКБ АВАНГАРД
24.11.2025
Обязанности уполномоченных банков:
передавать ФНС в режиме реального времени данные о доходах, выплатах и НДФЛ;
удерживать и перечислять НДФЛ (если ставка 13 %);
уведомлять клиента о рассчитанных налогах;
обеспечивать электронный документооборот.
Когда и как можно перейти
Перейти с УСН на АУСН можно в любой месяц года.
Вернуться обратно или сменить режим — только через год (ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Процедура перехода проста: нужно подать уведомления о переходе через ЛК на сайте ФНС или онлайн-банк уполномоченной кредитной организации.
Подтвердить применение АУСН можно специальной справкой (форма по КНД 1120503). Лица, перешедшие на АУСН, могут сформировать ее в личном кабинете налогоплательщика Письмо ФНС России от 12.10.2022 № СД-4-3/13619@.
