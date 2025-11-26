💥Обзор новостей: в Удмуртии ставка для УСН — 5% и 14%, женщин в декрете предлагают освободить от штрафов и пеней, курские депутаты ввели туристический налог

Удмуртия начала «закручивать гайки» по льготным ставкам УСН. Ставка 1% уходит в прошлое, регионы с льготными ставками начали закручивать гайки. Власти Удмуртии не дожидаясь 2026 года, планируют установить для УСН ставки в 5% и 14%. Теперь миграция в льготный регион (налоговый туризм) станет бессмысленной. Раньше мы могли сами определять – для каких категорий налогоплательщиков устанавливать пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения. Теперь регионы смогут устанавливать их только в отношении тех категорий, которые обозначит Правительство России. Их полный перечень Правительство страны пока не определило. Поэтому сейчас мы хотим принять упреждающую меру: установить пониженные ставки УСН – 5% (Доходы) и 14% (Доходы минус расходы), — сообщил в свое тг-канале Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики. Ставки будут действовать для тех видов деятельности, которые определит Правительство РФ.

Депутаты предложили отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете. В Госдуму внесли законопроект, который предполагает списание долгов и введение моратория на начисление пеней и штрафов по просроченным кредитам для лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, на весь период декрета. Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий на заседании фракции в Госдуме. Трансляция проводилась на сайте нижней палаты. Он уточнил, что целью инициативы является предотвращение попадания семей в долговую яму в ситуации снижения доходов. По словам Слуцкого, проект распространяется как на женщин, родивших первого ребенка, так и на многодетные семьи. В случае временной невозможности погашения кредита банк не должен начислять штрафы и пени.

Курские депутаты ввели туристический налог. Курское городское собрание приняло решение о введении туристического налога на территории областного центра с 1 января 2026 г. Об этом сообщается на сайте горсобрания. Ставка налога будет увеличиваться поэтапно: 2% в 2026 г., 3% в 2027 г., 4% в 2028 г. и 5% начиная с 2029 г. Все поступления от его взимания будут направляться в муниципальный бюджет.

В России с начала года аннулировали 60 000 трудовых патентов мигрантов. МВД России с начала года аннулировало почти 60 000 трудовых патентов мигрантов, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью «Российской газете». Он напомнил, что с начала 2024 г. мигранты должны уведомлять о трудоустройстве территориальные органы МВД РФ в течение двух месяцев со дня получения патента. В противном случае патент считается недействительным и не является основанием для нахождения на территории России.

Власти Пермского края с 2026 года ограничат ночную продажу алкоголя в магазинах. В Пермском крае с 1 марта 2026 г. вводится новый режим работы алкогольных отделов. Продажа спиртосодержащей продукции будет осуществляться с 8:00 до 22:00, говорится в постановлении, которое подписал губернатор региона Дмитрий Махонин. Сейчас в Пермском крае алкоголь в магазинах продается до 23:00. В документе отмечается, что новые правила торговли не коснутся заведений общественного питания – баров, ресторанов и кафе, где продажа алкоголя будет продолжаться в установленном режиме.

Глава «АвтоВАЗа» предложил заставить госкомпании закупать российские авто. Требование закупать автомобили российского производства для государственных и муниципальных нужд следует распространить на госкомпании и другие подконтрольные государству юрлица. С такой инициативой выступил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, государство уже ввело достаточно жесткие требования по локализации при закупке автомобилей для органов власти. «Конечно, это требование нужно распространить и для всех госкомпаний, других юридических лиц, которые находятся под контролем государства», – заявил Соколов на круглом столе в Совете Федерации.

Долг РЖД достиг 4 трлн рублей, правительство ищет способы помочь госкомпании, пишет Reuters со ссылкой на источники. Среди обсуждаемых предложений – рост тарифов на грузоперевозки, увеличение субсидий, снижение налогов, использование средств ФНБ. Среди прочего, предлагается конвертировать 400 млрд рублей долгов РЖД в акции.

Минздрав предложил сроки отработки для молодых врачей. Для ординаторов три года работы с наставником предусмотрен для выпускников направлений «детская хирургия», «неонатология», «терапия», «онкология», «пластическая хирургия», «сердечно-сосудистая хирургия», «торакальная хирургия». Для врачей по направлениям «радиология», «рентгенология», «сексология», «генетика», «дерматовенерология», «диабетология», «косметология», «скорая медицинская помощь», «физиотерапия», «остеопатия», «общая врачебная практика (семейная медицина)», «гигиена детей и подростков», «дезинфектология», «паразитология», а также программам стоматологии и ортодонтии, базовый срок отработки —полтора года. Для остальных специальностей ординатуры — два года.

Черногория введет визы для россиян к осени 2026 года. Черногория должна привести свою визовую политику в полное соответствие со стандартами Европейского союза к концу III квартала 2026 г., в том числе ввести визовый режим для граждан России. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на посольство Черногории в Москве. В дипмиссии уточнили, что выполнение этих обязательств является частью процесса вступления страны в ЕС.

Прах композитора Родиона Щедрина и его жены, балерины Майи Плисецкой развеяли над рекой Окой в соответствии с завещанием. Об этом ТАСС сообщил театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа.

Власти Татарстана хотят запретить продажу энергетиков в соцучреждениях. Государственный совет Татарстана вынес на рассмотрение законопроект, ужесточающий правила розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории социальных учреждений. Документ находится на стадии предварительного обсуждения.