Пост для авторов: как публиковать статьи на «Клерке»

Что такое «Трибуна»?
Это раздел «Клерка», где авторы ведут свои уникальные персональные некоммерческие блоги. Здесь пользователи-эксперты от своего имени размещают статьи и делятся знаниями с другими пользователями.
Как происходит размещение на «Клерке»?
Все публикации в Трибуне проходят премодерацию. Пока редактор не прочитает и не одобрит пост, он не появится в лентах сайта. У нас нет ночного редактора, поэтому, когда вы публикуете материал после 19:00 помните, что он появится в лентах только утром. Понимаю ваше возмущение, но редакторы тоже люди, и они иногда хотят спать😉
Еще один важный момент: редакция определяет приоритетный порядок вывода материалов на главную страницу «Клерка».
Какие материалы не будут опубликованы?
Мы не публикуем провокации, оскорбления, флуд, мат, призывы к насилию и пиратский контент. Также мы не публикуем статьи с подсказками (схемами), как обойти законодательство.
В «Трибуне» мы не публикуем статьи с нативной или прямой рекламой. Если вы планируете в блоге прямо или косвенно рекламировать какие-либо продукты и свои услуги, вам стоит завести коммерческий блог. Подробнее об услугах для бизнеса.
Что мы считаем рекламой: любое упоминание брендов в посте, нике пользователя, его аватаре или информации профиля может быть расценено как материалы, не подходящие для «Трибуны».
Если вы хотите публиковать статьи не от своего имени, а от компании, вам тоже нужен коммерческий блог. В «Трибуне» мы размещаем публикации только от имени автора.
Даже если вы приобрели себе опцию «Продвижение», рекламу в этой статье размещать нельзя.
Мы не размещаем статьи, где есть ссылки на бот-чаты.
Мы не публикуем посты залитые сплошным полотном, с большими пробелами или написанные Caps Lock.
Что можно размещать в своих публикациях?
Вы можете давать в тексте ссылку на свой Telegram-канал. Но, один раз за публикацию.
Вы можете ссылаться на свои статьи, а таже посты других авторов на «Клерке» без ограничений. Также вы можете ставить ссылки на первоисточники — сайты ФНС и другие ведомства, а также сторонние СМИ.
Может ли редакция модерировать ваши посты?
Да, может, но очень аккуратно. Мы не редактируем оформление. Но можем исправить орфографическую или грамматическую ошибку. А также проставляем ссылки на нашу справочную систему, если у вас есть упоминание кодексов или федеральных законов. Кроме этого, редакция оставляет за собой право менять заголовок и сделать вашей статье оглавление.
Также редакция «Клерка» оставляет за собой право удалить или заменить иллюстрацию к посту без дополнительного согласования ее с вами. Мы не публикуем обложки, где есть логотипы и текст.
Если вы размещаете обложку, она должна соответствовать следующим параметрам: 2048x1152, до 10 Мб, png, jpg или gif.
По всем вопросам, связанными с Трибуной, можно обращаться ко мне в личку или на почту n.lukina@klerk.ru.
Комментарии3
Есть вопросы, коллеги? Если есть — пишите мне)
Пишем