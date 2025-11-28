ЦОК ОК БСН 28.11 М
Пост для авторов: как публиковать статьи на «Клерке»

В Трибуну пришло много новых авторов, мы всем очень рады. Расскажем, как, что и когда публиковать на «Клерке», чтобы статьи попадали на главную страницу и собирали просмотры и подписчиков.

Что такое «Трибуна»?

Это раздел «Клерка», где авторы ведут свои уникальные персональные некоммерческие блоги. Здесь пользователи-эксперты от своего имени размещают статьи и делятся знаниями с другими пользователями.

Как происходит размещение на «Клерке»?

Все публикации в Трибуне проходят премодерацию. Пока редактор не прочитает и не одобрит пост, он не появится в лентах сайта. У нас нет ночного редактора, поэтому, когда вы публикуете материал после 19:00 помните, что он появится в лентах только утром. Понимаю ваше возмущение, но редакторы тоже люди, и они иногда хотят спать😉

Еще один важный момент: редакция определяет приоритетный порядок вывода материалов на главную страницу «Клерка».

Какие материалы не будут опубликованы?

Мы не публикуем провокации, оскорбления, флуд, мат, призывы к насилию и пиратский контент. Также мы не публикуем статьи с подсказками (схемами), как обойти законодательство. 

В «Трибуне» мы не публикуем статьи с нативной или прямой рекламой. Если вы планируете в блоге прямо или косвенно рекламировать какие-либо продукты и свои услуги, вам стоит завести коммерческий блог. Подробнее об услугах для бизнеса.

Что мы считаем рекламой: любое упоминание брендов в посте, нике пользователя, его аватаре или информации профиля может быть расценено как материалы, не подходящие для «Трибуны»

Если вы хотите публиковать статьи не от своего имени, а от компании, вам тоже нужен коммерческий блог. В «Трибуне» мы размещаем публикации только от имени автора.

Даже если вы приобрели себе опцию «Продвижение», рекламу в этой статье размещать нельзя.

Мы не размещаем статьи, где есть ссылки на бот-чаты.

Мы не публикуем посты залитые сплошным полотном, с большими пробелами или написанные Caps Lock.

Что можно размещать в своих публикациях?

Вы можете давать в тексте ссылку на свой Telegram-канал. Но, один раз за публикацию.

Вы можете ссылаться на свои статьи, а таже посты других авторов на «Клерке» без ограничений. Также вы можете ставить ссылки на первоисточники — сайты ФНС и другие ведомства, а также сторонние СМИ.

Может ли редакция модерировать ваши посты?

Да, может, но очень аккуратно. Мы не редактируем оформление. Но можем исправить орфографическую или грамматическую ошибку. А также проставляем ссылки на нашу справочную систему, если у вас есть упоминание кодексов или федеральных законов. Кроме этого, редакция оставляет за собой право менять заголовок и сделать вашей статье оглавление.

Также редакция «Клерка» оставляет за собой право удалить или заменить иллюстрацию к посту без дополнительного согласования ее с вами. Мы не публикуем обложки, где есть логотипы и текст.

Если вы размещаете обложку, она должна соответствовать следующим параметрам: 2048x1152, до 10 Мб, png, jpg или gif.

По всем вопросам, связанными с Трибуной, можно обращаться ко мне в личку или на почту n.lukina@klerk.ru.

