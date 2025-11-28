Пост для авторов: как публиковать статьи на «Клерке»

Какие материалы не будут опубликованы?

Мы не публикуем провокации, оскорбления, флуд, мат, призывы к насилию и пиратский контент. Также мы не публикуем статьи с подсказками (схемами), как обойти законодательство.

В «Трибуне» мы не публикуем статьи с нативной или прямой рекламой. Если вы планируете в блоге прямо или косвенно рекламировать какие-либо продукты и свои услуги, вам стоит завести коммерческий блог. Подробнее об услугах для бизнеса.

Что мы считаем рекламой: любое упоминание брендов в посте, нике пользователя, его аватаре или информации профиля может быть расценено как материалы, не подходящие для «Трибуны».

Если вы хотите публиковать статьи не от своего имени, а от компании, вам тоже нужен коммерческий блог. В «Трибуне» мы размещаем публикации только от имени автора.

Даже если вы приобрели себе опцию «Продвижение», рекламу в этой статье размещать нельзя.

Мы не размещаем статьи, где есть ссылки на бот-чаты.

Мы не публикуем посты залитые сплошным полотном, с большими пробелами или написанные Caps Lock.