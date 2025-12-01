Раздельный учет НДС в 2026 году для УСН: формулы, правила

Многие упрощенцы станут с 1 января 2026 года плательщиками налога на добавленную стоимость и должны вести раздельный учет НДС. В статье расскажем, как вести раздельный учет в 2026 году, в том числе в 1С.

Главное изменение для бизнеса в 2026 году — поэтапное снижение лимита дохода для освобождения от НДС на УСН.

Лимит дохода для освобождения от НДС

Год Лимит дохода для освобождения от НДС 2025 60 млн рублей, но если доходы превысят 20 млн, то в 2026 году наступает обязанность уплаты НДС 2026 20 млн рублей, но если доходы превысят 15 млн, то в 2027 году наступает обязанность уплаты НДС 2027 и далее 10 млн рублей

Согласно поправкам, если доход за 2025 год меньше 20 млн руб. — с 1 января 2026 года вы освобождены от НДС;

Если доход превысит 20 млн руб. в течение 2026 года, — НДС нужно платить с первого числа месяца, которые следует за превышением.

Из-за этого изменения, многие компании и ИП на упрощенке становятся плательщиками НДС. И будут вынуждены вести раздельный учет.

Что такое раздельный учет НДС

Раздельный учет – это основа для распределения входного НДС. Раздельный учет нужен, когда у компании или ИП есть операции, облагаемые НДС, а также есть операции, не облагаемые этим налогом.

Например, основную деятельность организация ведет с НДС, при этом компания совмещает экспорт несырьевых товаров и налогооблагаемые операции внутри России (письмо ФНС от 31.10.2017 № СД-4-3/22102). Или часть операций по основной деятельности освобождены по каким-то основаниям ст. 149 НК РФ.

В НК не прописана методика раздельного учета НДС, поэтому налогоплательщики определяют ее самостоятельно и прописывают в своей учетной политике.

Когда вести раздельный учет НДС в 2026 году

Вот ситуации, когда компаниям или ИП необходим раздельный учет:

Применяют разные налоговые базы. Законодательство не требует раздельного учета, если считаете налог по разным ставкам. Однако в НК прописано, что плательщики должны правильно определять налоговую базу по каждой ставке (п. 1 ст. 153 НК). А для этого необходим раздельный учет. Совмещают операции, которые облагается и не облагаются НДС. Компании и предприниматели, которые применяют общие ставки, обособленно учитывают операции, облагаемые и не облагаемые НДС (п. 4 ст. 149 НК). Заявляют вычет (письмо Минфина от 14.06.2022 № 03-07-11/56055). Упрощенцы, которые начисляют НДС по пониженным ставкам 5% или 7%, могут не вести раздельный учет, поскольку не имеют права на налоговый вычет. Организуют раздельный учет НДС в декларации по НДС. Расплачивается с контрагентом векселем третьего лица. Предприниматель совмещает патент и ОСНО.

Применение правила 5%

Если в рамках квартала доля расходов на деятельность, не облагаемую НДС, не превысит 5%, то к вычету можно взять весь входной налог и не применять изложенный алгоритм по разбиению. Это указано в п. 4 ст. 170 НК.

Долю расходов считайте по формуле:

Доля расходов = Расходы на покупку, производство и продажу объектов не облагаемых НДС за квартал / Общая сумма расходов на покупку, производство и продажу за квартал × 100 %

Обратите внимание: если доля облагаемых НДС операций не превышает 5%, налог нужно распределить (письмо Минфина от 19.08.2016 № 03-07-11/48590).

Как посчитать пропорцию для распределения входного НДС и подлежащий вычету налог

Раздельный учет НДС — основа для распределения входного налога. Для начала определяем пропорцию по правилам, установленным п. 4.1 ст. 170 НК РФ:

Доля НДС = (Ст НДС/Ст Общая) х 100%

доля НДС — доля выручки от продажи облагаемых НДС товаров (работ, услуг);

ст НДС — стоимость отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, используемых в облагаемых НДС операциях (без НДС);

ст Общая — общая стоимость отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав (без НДС).

Далее рассчитывается НДС, подлежащий вычету:

Вычет НДС = «Входной» НДС х Доля НДС

вычет НДС – «входной» НДС, подлежащий вычету;

входной" НДС – "входной" налог по товарам (работам, услугам), используемым одновременно в облагаемой и необлагаемой деятельности;

доля НДС – доля выручки от продажи облагаемых НДС товаров (работ, услуг).

Распределить входной налог нужно в том квартале, в котором приняли на баланс имущество, получили товары (услуги) (ФНС от 24.10.2007 № ШТ-6-03/820).

Как отражать раздельный учет НДС в бухучете

Проще всего организовать раздельный учет входного налога с помощью субсчетов, открытых к счетам учета затрат: 10, 23, 25, 26, 41, 44 и пр.

Также к счету 19 откройте три субсчета:

19-о — входной НДС по облагаемым операциям;

19-н — входной НДС по необлагаемым операциям;

19-р — входной НДС к распределению.

Как настроить раздельный учет НДС в 1С

В рабочем месте «Налоги и отчеты» в разделе «Главное» поставьте флажок на закладке «НДС» — «Ведется раздельный учет входящего НДС». Такую настройку можно сделать только с начала квартала по каждой компании в базе отдельно.

Как настроить раздельный учет НДС в 1С

В конце каждого квартала создавайте документ «Формирование записей книги покупок» в разделе Операции — Регламентные операции НДС — кнопка Создать. Там фиксируется перенос вычета на будущее.

Декларацию, в которую перенесен вычет, надо подать не позднее 3 лет с окончания квартала, в котором возникло право на вычет НДС.

Обратите внимание, что не получится перенести НДС по предоплате, командировочным и представительским расходам, вкладам в уставный капитал и т.д. Если такой вычет вовремя не заявили, то, чтобы не потерять его, нужно сдать уточненную декларацию за тот период, в котором возникло право на такой вычет.