1 декабря: традиции, приметы и толкование снов для первого день зимы

В России 1 декабря отмечают первый день зимы — любимый многими неофициальный праздник, символизирующий начало морозной поры. Сделали для вас подборку интересных примет, традиций и толкований сновидений, которые связаны с первым днем зимы.

Народные приметы на 1 декабря

По народному календарю 1 декабря отмечается день Платона и Романа Зимоуказателей. Наши предки верили, что определенные действия в этот день могли навлечь неприятности, лишить удачи или разгневать высшие силы.

«Платон да Роман кажут зиму нам», — говорили люди.

Если в течении дня случалась перемена погоды, то это означало, что и в течении зимы будет перелом. При этом за погодой наблюдали целый день: по утру судили о начале зимы, по полудню — о середине, по вечеру — о конце.

Смотрели в этот день на небо: если вокруг месяца появится круг или сияние, то это означает, что зима будет с сильными морозами. Если деревья в лесу почернели – к теплой погоде. Если сегодня будет метель, то такая же погода будет на Масленицу.

Чтобы привлечь в дом достаток, надо взять крупную монету и произнести: «Платон и Роман, насыпьте мне денег полный карман». Эту монету нельзя тратить в течение всего года — ее нужно носить с собой как талисман.

Приметы на 1 декабря: что нельзя делать

Сложились в день Романа и Платона Зимоуказателей и особые приметы.

Например, нельзя подписывать в день Романа и Платона Зимоуказателей договоры, заключать сделки, принимать важные решения и предложения о работе. Если пренебречь этой приметой, то можно остаться без денег.

Нельзя держать обиду на близких — это может привести к болезням и долгой размолвке

Нельзя жаловаться и злиться — этим можно навлечь на себя неприязнь темных сил;

Также не стоит выбрасывать или дарить детские игрушки — вместе с ними можно отдать удачу ребенка.

Не стоит сегодня отправляться в далекие путешествия или планировать такие поездки, они могут быть неудачными.

Если 1 декабря рабочий день, то не стоит нагружать себя лишней работой, подработками, дополнительными обязанностями.

Сны с 30 ноября на 1 декабря 2026 года

Вещие сны с 30 ноября на 1 декабря 2025. Эта ночь в народе называется пороговой — словно граница между старым и новым временем. Разберемся, что значат ваши сны.

Овен В ближайшее время ваше финансовое положение пошатнется. Не совершайте необдуманные покупки. Телец Сон покажет, что вы прячете от себя. Если был тревожный сон — проверьте финансы, распиши долги. Близнецы Информация во сне — не просто фантазия.

Любое повторение — сигнал к серьезному разговору или решению, которое вы уже давно откладываете. Рак Попробуйте тщательно проанализировать сон – так вы сможете понять, в каком направлении вам стоит двигаться. Если истолкуете неверно: это может привести вас к разочарованию и унынию. Лев Был сон — про власть или потерю контроля?

Пора что-то отпустить, контролировать все невозможно. Как только отпустите, станет легче. Дева У вас сон инструкция. Запомните идею — она пригодится в течение недели. Весы Сегодняшняя ночь показала, где вы боитесь конфликта. Не пора ли его закончить, если он есть, или закрыть больную тему? Скорпион Внутри вас созревает решение. Ваш сон был приятным и легким? Или тяжелым и страшным? Стрелец Если приснился путь или транспорт — это к началу нового этапа. Козерог Если у вас есть проблемы со здоровьем, их получится решить в ближайшее время. Водолей Сегодня у вас были пророческие сны. Рыбы В скором времени у вас появится возможность сделать крупные покупки, в том числе, и те, которые вы давно планировали.

Родившиеся 1 декабря

Люди, родившиеся 1 декабря, как правило, обладают силой воли и несгибаемым характером, способны предсказывать погоду.

Именины в этот день празднуют Николай, Платон, Роман.

Знаменитости родившиеся 1 декабря