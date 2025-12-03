💥Обзор новостей: россияне не заметят повышения НДС с 20 до 22%, дефицит бюджета умеренный, экономика показала адаптацию к внешним шокам

Россияне не заметят повышения НДС с 20 до 22%, уверяет министр финансов Антон Силуанов. Изменение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) пройдет незаметно с учетом проводимой властями жесткой денежно-кредитной политики, заявил министр финансов Антон Силуанов на форуме ВТБ «Россия зовет!». «Налог на добавленную стоимость наиболее, мне кажется, безболезненный налог. Да, конечно, он включается в цену, но в условиях жесткости денежно-кредитной политики уверен, что мы не заметим этого изменения налога», — сказал Силуанов, передает РБК.

Путин назвал умеренным бюджетный дефицит на 2026-2028 годы. Федеральный бюджет на 2026-2028 гг. предполагает умеренный бюджетный дефицит. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». По его словам, федеральный бюджет сформирован в соответствии с бюджетными правилами. 28 ноября Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг.

Путин: к концу года инфляция составит менее 6%. Инфляция в России снизилась до 7%, а к концу года составит ниже 6%, такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Российский лидер назвал снижение инфляции важным достижением 2025 г.

Набиуллина: экономика РФ показала адаптацию к внешним шокам. Российская экономика продемонстрировала устойчивость к внешним шокам, ключевым фактором стала высокая гибкость бизнеса. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках форума ВТБ «Россия зовет!». По ее словам, еще одним фактором устойчивости экономики стал ее рыночный характер. Кроме того, бизнес проявил максимальную гибкость, отметила Набиуллина.

Электронное свидетельство пенсионера теперь можно получить на «Госуслугах», сообщили в аппарате вице-премьера Григоренко. Документ можно использовать для подтверждения статуса пенсионера, получения скидок и льгот.

Драйвером экономики может стать инвестирование 5% пенсионных денег, заявил основатель Kismet Capital Group Иван Таврин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». «По нашей оценке, даже для осязаемого вклада в экономику страны будет достаточно высвободить до 5% от долгосрочного капитала пенсионных фондов и страховых компаний – а именно, 500 млрд руб.», – отметил он. Таврин также выразил мнение, что в случае распределения средств на несколько десятков фондов и при последующих инвестициях в частные компании экономика получит мультипликативный эффект, «как это происходило до 2020 г.».

Власти сохранят угольным компаниям отсрочку на уплату НДПИ и страховых взносов. Власти планируют продлить отсрочку по налогам и сборам для угольных компаний в рамках антикризисной программы для отрасли, утвержденной правительством в конце мая 2025 года, еще на несколько месяцев. Об этом РБК сообщили три источника в угольной отрасли. По информации собеседников, такую меру поддержки сохранят до конца февраля следующего года.

Путин подписал указ о переселении в Россию иностранцев с достижениями. Согласно тексту документа, иностранные граждане могут обратиться с ходатайством «о признании их представляющими интерес для России», если они: имеют достижения в сфере науки, спорта, производства, креативной индустрии, культурной сфере или учебе, внесли вклад в развитие общества, экономики, обороны и безопасности России, обладают особо востребованными профессиональными навыками или квалификацией.

Не лишать покупателя квартиры, пока продавец не вернет деньги, – такую меру для борьбы с «бабушкиными схемами» или «схемой Долиной» предложила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко. Речь идет о сделках, когда продавец заявляет, что действовал под влиянием мошенников, и обращается в суд, который может признать сделку недействительной и вернуть квартиру прежнему собственнику.

РКН в ноябре отразил атаку хакеров продолжительностью почти четверо суток. Сотрудники Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора (РКН) в ноябре отразили 1069 хакерских атак, самая длительная из которых продолжалась 3 дня 22 часа 20 минут, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» в Мax. Пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» прямо в мессенджере Max. В чат-боте доступны оповещения о записи к врачу, статусах заявлений и штрафах – их можно оплачивать сразу, не выходя из чата. Подтверждения об оплате также появляются в чат-боте. Чтобы получать такие уведомления, необходимо привязать аккаунты Max и «Госуслуг» к одному номеру телефона.