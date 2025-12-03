ЦОК ОК АУСН 07.10 Мобильная
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: россияне не заметят повышения НДС с 20 до 22%, дефицит бюджета умеренный, экономика показала адаптацию к внешним шокам

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • Россияне не заметят повышения НДС с 20 до 22%, уверяет министр финансов Антон Силуанов. Изменение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) пройдет незаметно с учетом проводимой властями жесткой денежно-кредитной политики, заявил министр финансов Антон Силуанов на форуме ВТБ «Россия зовет!». «Налог на добавленную стоимость наиболее, мне кажется, безболезненный налог. Да, конечно, он включается в цену, но в условиях жесткости денежно-кредитной политики уверен, что мы не заметим этого изменения налога», — сказал Силуанов, передает РБК.

  • Путин назвал умеренным бюджетный дефицит на 2026-2028 годы. Федеральный бюджет на 2026-2028 гг. предполагает умеренный бюджетный дефицит. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

    По его словам, федеральный бюджет сформирован в соответствии с бюджетными правилами.

    28 ноября Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг.

  • Путин: к концу года инфляция составит менее 6%. Инфляция в России снизилась до 7%, а к концу года составит ниже 6%, такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

    Российский лидер назвал снижение инфляции важным достижением 2025 г.

  • Набиуллина: экономика РФ показала адаптацию к внешним шокам. Российская экономика продемонстрировала устойчивость к внешним шокам, ключевым фактором стала высокая гибкость бизнеса. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках форума ВТБ «Россия зовет!».

    По ее словам, еще одним фактором устойчивости экономики стал ее рыночный характер. Кроме того, бизнес проявил максимальную гибкость, отметила Набиуллина.

  • Электронное свидетельство пенсионера теперь можно получить на «Госуслугах», сообщили в аппарате вице-премьера Григоренко.

    Документ можно использовать для подтверждения статуса пенсионера, получения скидок и льгот.

  • Драйвером экономики может стать инвестирование 5% пенсионных денег, заявил основатель Kismet Capital Group Иван Таврин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

    «По нашей оценке, даже для осязаемого вклада в экономику страны будет достаточно высвободить до 5% от долгосрочного капитала пенсионных фондов и страховых компаний – а именно, 500 млрд руб.», – отметил он.

    Таврин также выразил мнение, что в случае распределения средств на несколько десятков фондов и при последующих инвестициях в частные компании экономика получит мультипликативный эффект, «как это происходило до 2020 г.».

  • Власти сохранят угольным компаниям отсрочку на уплату НДПИ и страховых взносов. Власти планируют продлить отсрочку по налогам и сборам для угольных компаний в рамках антикризисной программы для отрасли, утвержденной правительством в конце мая 2025 года, еще на несколько месяцев. Об этом РБК сообщили три источника в угольной отрасли. По информации собеседников, такую меру поддержки сохранят до конца февраля следующего года.

  • Путин подписал указ о переселении в Россию иностранцев с достижениями. Согласно тексту документа, иностранные граждане могут обратиться с ходатайством «о признании их представляющими интерес для России», если они:

    имеют достижения в сфере науки, спорта, производства, креативной индустрии, культурной сфере или учебе, внесли вклад в развитие общества, экономики, обороны и безопасности России, обладают особо востребованными профессиональными навыками или квалификацией.

  • Не лишать покупателя квартиры, пока продавец не вернет деньги, – такую меру для борьбы с «бабушкиными схемами» или «схемой Долиной» предложила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

    Речь идет о сделках, когда продавец заявляет, что действовал под влиянием мошенников, и обращается в суд, который может признать сделку недействительной и вернуть квартиру прежнему собственнику. 

  • РКН в ноябре отразил атаку хакеров продолжительностью почти четверо суток. Сотрудники Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора (РКН) в ноябре отразили 1069 хакерских атак, самая длительная из которых продолжалась 3 дня 22 часа 20 минут, сообщило ведомство в Telegram-канале.

  • Пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» в Мax. Пользователи смогут получать уведомления от «Госуслуг» прямо в мессенджере Max. В чат-боте доступны оповещения о записи к врачу, статусах заявлений и штрафах – их можно оплачивать сразу, не выходя из чата. Подтверждения об оплате также появляются в чат-боте. Чтобы получать такие уведомления, необходимо привязать аккаунты Max и «Госуслуг» к одному номеру телефона.

  • Официальные курсы ЦБ РФ с 3 декабря — 77,4631 руб./$1 и 89,8514 руб./EUR1.

