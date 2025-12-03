ЦОК ОК МП 02.12 Мобильный
Наталия Лукина
АУСН

🔥 АУСН для ИП и ООО в 2026 году: изменения, условия перехода

С 2026 года лимит выручки для работы на УСН и ПСН без НДС снижается до 20 млн рублей. Это значит, что многие компании и ИП станут плательщиками НДС. Избежать уплаты этого налога поможет переход на АУСН. Но перейти на режим могут не все. Рассказываем про «подводные камни» автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Забирайте в избранное!
🔥 АУСН для ИП и ООО в 2026 году: изменения, условия перехода
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

АУСН — это экспериментальный налоговый режим, созданный специально для малого бизнеса. Его главная цель — автоматизировать взаимодействие с налоговой инспекцией, снимая с предпринимателей большую часть рутинной отчетности. Срок окончания эксперимента — 31 декабря 2027 года.

АУСН лимит в 2026 году

Налоговая реформа-2026 – это уже настоящее. Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки для бизнеса, после которого предприниматели на УСН и патенте будут платить НДС. К 2028-му порог достигнет 10 млн руб. Уже сейчас, в 2025 году многие бухгалтеры и предприниматели присматриваются к автоматизированной упрощенке как варианту, который поможет избежать НДС. Этот режим законодатели оставили без изменений.

Согласно 17-ФЗ, а именно он, а не НК регулирует АУСН, менять лимит доходов до конца эксперимента нельзя. Поэтому в 2026 году предприниматели на АУСН с доходами до 60 млн руб. сохранят освобождение от НДС.

АУСН: кто может применять в 2026 году

Организация или ИП вправе применять на АУСН, если выполняются все условия:

Критерий

Требование

Доход

не более 60 млн ₽ за предыдущий и текущий год

Средняя численность

до 5 человек

Остаточная стоимость ОС

не более 150 млн ₽

Филиалы / представительства

отсутствуют

Доля участия других юрлиц

≤ 25 %

Счета

только в уполномоченных банках

Совмещение с другими режимами

запрещено

Расчёты с физлицами

только безналичные

«Вредные» тарифы, нерезиденты

запрещены

Компании, нарушившие хотя бы одно из этих условий, не смогут применять АУСН. Если нарушение произойдет уже после перехода, бизнес автоматически переведут на общую систему налогообложения (ОСНО).

АУСН: в каких регионах с 2026 года

АУСН предназначена для малого бизнеса, который соответствует ряду условий. При этом бизнес должен быть зарегистрирован в регионе, где действует АУСН. Список регионов, где действует эксперимент постоянно дополняют. Таблица актуальна на момент публикации

Код региона

Наименование

Дата введения АвтоУСН на территории субъекта РФ

01

Республика Адыгея

01.01.2025

03

Республика Бурятия

01.04.2025

06

Республика Ингушетия

01.01.2025

07

Кабардино-Балкарская Республика

01.01.2025

08

Республика Калмыкия

01.01.2025

09

Карачаево-Черкесская Республика

01.01.2025

10

Республика Карелия

01.02.2025

11

Республика Коми

01.01.2025

12

Республика Марий Эл

01.02.2025

13

Республика Мордовия

01.04.2025

14

Республика Саха (Якутия)

01.01.2025

15

Республика Северная Осетия-Алания

01.01.2025

16

Республика Татарстан

01.07.2022

18

Удмуртская Республика

01.04.2025

19

Республика Хакасия

01.01.2025

20

Чеченская Республика

01.01.2025

21

Чувашская Республика

01.01.2025

22

Алтайский край

01.01.2026

23

Краснодарский край, в том числе федеральная территория Сириус

01.01.2025

24

Красноярский край

01.01.2026

25

Приморский край

01.09.2025

26

Ставропольский край

01.01.2025

27

Хабаровский край

01.01.2025

28

Амурская область

01.01.2025

30

Астраханская область

01.01.2025

31

Белгородская область

01.02.2025

32

Брянская область

01.01.2025

33

Владимирская область

01.01.2025

34

Волгоградская область

01.01.2026

35

Вологодская область

01.01.2025

36

Воронежская область

01.01.2025

38

Иркутская область

01.01.2025

40

Калужская область

01.07.2022

41

Камчатский край

01.01.2025

42

Кемеровская область - Кузбасс

01.01.2025

43

Кировская область

01.01.2025

44

Костромская область

01.01.2025

45

Курганская область

01.01.2025

47

Ленинградская область

01.01.2025

48

Липецкая область

01.01.2025

49

Магаданская область

01.01.2025

50

Московская область

01.07.2022

51

Мурманская область

01.01.2025

53

Новгородская область

01.11.2025

54

Новосибирская область

01.01.2025

55

Омская область

01.01.2025

56

Оренбургская область

01.01.2025

57

Орловская область

01.01.2025

60

Псковская область

01.01.2025

62

Рязанская область

01.01.2026

64

Саратовская область

01.01.2025

65

Сахалинская область

01.08.2025

66

Свердловская область

01.02.2025

67

Смоленская область

01.10.2025

68

Тамбовская область

01.01.2025

69

Тверская область

01.01.2025

71

Тульская область

01.01.2025

72

Тюменская область

01.01.2025

73

Ульяновская область

01.01.2025

74

Челябинская область

01.01.2025

77

Москва

01.07.2022

78

Санкт-Петербург

01.01.2025

79

Еврейская автономная область

01.01.2025

83

Ненецкий автономный округ

01.02.2025

86

Ханты-Мансийский АО - ЮГРА

01.01.2025

90

Запорожская область

01.02.2025

91

Республика Крым

01.01.2025

92

Севастополь

01.01.2025

93

Донецкая Народная Республика

01.03.2025

94

Луганская Народная Республика

01.08.2025

99

Город Байконур

01.01.2025

Как перейти на АУСН с 2026 года

Текущий режим

Когда можно перейти

Куда подать уведомление

УСН или НПД

с 1-го числа любого месяца

ЛК ФНС или уполномоченный банк

ОСНО / ЕСХН

с 1 января 2026 года

ЛК ФНС или уполномоченный банк до 12 января 2026 (перенос из-за праздников)

Вновь зарегистрированные

в течение 30 дней после постановки на учёт

ЛК ФНС или Госключ

ПСН + УСН

после закрытия патента

ЛК ФНС или уполномоченный банк

ПСН + ОСНО

только с 1 января

ЛК ФНС или банк

Налоговики объяснили, что для применения АУСН с 1 января 2026 года не обязательно подавать заявление о переходе до 31 декабря 2025 года (касается всех регионов РФ). По общему правилу НК, последний день срока переносится, если дата выпадает на выходной или госпраздник.

31 декабря 2025 — выходной день, следовательно заявление в налоговую можно подать до 12 января 2026 года включительно (первый рабочий день). Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк.

После перехода выйти с режима можно только через 12 месяцев. Процедура перехода проста: нужно подать уведомления о переходе через ЛК на сайте ФНС или онлайн-банк уполномоченной кредитной организации.

Перечень уполномоченных банков для АУСН

У бизнеса, применяющего АУСН, расчетные счета должны быть открыты только в уполномоченных банках. Вот перечень уполномоченных банков на конец 2025 года:

ИНН

ОГРН

Наименование

Дата включения в реестр

2204000595

1022200525841

АО КБ «Модульбанк»

23.06.2022

7707083893

1027700132195

ПАО Сбербанк

27.06.2022

7728168971

1027700067328

АО «Альфа-Банк»

27.06.2022

7744000912

1027739019142

ПАО «Промсвязьбанк»

28.06.2022

7710140679

1027739642281

АО «ТБанк»

26.07.2022

7702070139

1027739609391

ПАО Банк ВТБ

10.08.2022

1653001805

1021600000124

ПАО Акционерный коммерческий банк
«АК БАРС»

03.11.2022

6027006032

1026000001796

ООО «БЛАНК БАНК»

09.01.2023

9721194461

1237700005157

ООО «Банк Точка»

13.03.2023

7725114488

1027700342890

АО «Россельхозбанк»

24.04.2023

7733043350

1027739296584

ПАО «СДМ-Банк»

12.08.2024

8602190258

1028600001792

АО «Сургутнефтегазбанк»

24.11.2025

7702021163

1027700367507

ПАО АКБ АВАНГАРД

24.11.2025

Кто не может применять АУСН в 2026 году

  • НКО, КФХ, МФО, ломбарды, инвестиционные и паевые фонды;

  • посредники (агенты, поверенные, комиссионеры);

  • работодатели с нерезидентами;

  • компании с филиалами;

  • плательщики НДФЛ по ставкам 9 % и 35 %.

Налоговые ставки для АУСН в 2026 году

При переходе на АвтоУСН, а также раз в год с 1 января налогоплательщики могут выбрать объект налогообложения «доходы» или «доходы, уменьшенные на расходы».

Доход

Доход минус расход

Ставка

8%

20%

Доходы

Источник: ККТ, банк, личный кабинет

Источник: ККТ, банк, личный кабинет, расходы, произведенные в натуральной форме

Расходы

Источник: ККТ, банк

Торговый сбор

Уменьшает сумму налога
(можно перенести на будущие периоды)

Увеличивает сумму
расходов

Убыток

Не учитывается

Можно учесть в следующих периодах

Минимальный налог

Нет

3%
от полученного дохода

Калькулятор АУСН

Наш калькулятор предназначен в первую очередь для тех, чьи доходы превышают 20 млн рублей, но не превышают 60 млн. Но вы можете также просчитать и налоговую нагрузку при доходе менее 20 млн рублей.

Калькулятор АУСН

Сравните налоговую нагрузку на разных налоговых режимах. Введите доход и расходы для автоматического расчета.

АУСН и обособленные подразделения

ФНС разъяснила, что организации, имеющие филиалы и/или обособленные подразделения не могут применять АУСН. Это прямо закреплено в п. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

В кодексе закреплен термин «обособленное подразделение организации». Обособленное подразделение – это помещение или другой объект по адресу, отличному от адреса организации в ЕГРЮЛ, где создано хотя бы одно рабочее место на срок больше месяца (Письма Минфина от 12.12.2024 N 03-02-08/125595, от 26.07.2019 N 03-03-06/1/56159). Это может быть офис, склад, переговорная комната или другое помещение. Организации ставят каждое ОП на налоговый учет по месту его нахождения (п. 4 ст. 83 НК). 

Согласно ст. 55 Гражданского кодекса РФ, право на создание отдельных подразделений имеет исключительно юридическое лицо. Это означает, что индивидуальным предпринимателям не разрешено учреждать обособки. В самом законе об АУСН также указаны только компании.

Скрин из 17-ФЗ

При этом, если ИП зарегистрирован по месту жительства на территории проведения эксперимента, а фактически предпринимательскую деятельность осуществляет на территориях иных субъектов Российской Федерации, не включенных в эксперимент, такой налогоплательщик вправе применять АУСН, например, в случае если ИП зарегистрирован по месту жительства на территории г. Москвы, а торговую деятельность осуществляет на территории Воронежской области (Письмо от 27.06.2022 № СД-4-3/7908@).

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

