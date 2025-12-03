🔥 АУСН для ИП и ООО в 2026 году: изменения, условия перехода

С 2026 года лимит выручки для работы на УСН и ПСН без НДС снижается до 20 млн рублей. Это значит, что многие компании и ИП станут плательщиками НДС. Избежать уплаты этого налога поможет переход на АУСН. Но перейти на режим могут не все. Рассказываем про «подводные камни» автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Забирайте в избранное!

АУСН — это экспериментальный налоговый режим, созданный специально для малого бизнеса. Его главная цель — автоматизировать взаимодействие с налоговой инспекцией, снимая с предпринимателей большую часть рутинной отчетности. Срок окончания эксперимента — 31 декабря 2027 года.

АУСН лимит в 2026 году

Налоговая реформа-2026 – это уже настоящее. Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки для бизнеса, после которого предприниматели на УСН и патенте будут платить НДС. К 2028-му порог достигнет 10 млн руб. Уже сейчас, в 2025 году многие бухгалтеры и предприниматели присматриваются к автоматизированной упрощенке как варианту, который поможет избежать НДС. Этот режим законодатели оставили без изменений.

Согласно 17-ФЗ, а именно он, а не НК регулирует АУСН, менять лимит доходов до конца эксперимента нельзя. Поэтому в 2026 году предприниматели на АУСН с доходами до 60 млн руб. сохранят освобождение от НДС.

АУСН: кто может применять в 2026 году

Организация или ИП вправе применять на АУСН, если выполняются все условия:

Критерий Требование Доход не более 60 млн ₽ за предыдущий и текущий год Средняя численность до 5 человек Остаточная стоимость ОС не более 150 млн ₽ Филиалы / представительства отсутствуют Доля участия других юрлиц ≤ 25 % Счета только в уполномоченных банках Совмещение с другими режимами запрещено Расчёты с физлицами только безналичные «Вредные» тарифы, нерезиденты запрещены

Компании, нарушившие хотя бы одно из этих условий, не смогут применять АУСН. Если нарушение произойдет уже после перехода, бизнес автоматически переведут на общую систему налогообложения (ОСНО).

АУСН: в каких регионах с 2026 года

АУСН предназначена для малого бизнеса, который соответствует ряду условий. При этом бизнес должен быть зарегистрирован в регионе, где действует АУСН. Список регионов, где действует эксперимент постоянно дополняют. Таблица актуальна на момент публикации

Код региона Наименование Дата введения АвтоУСН на территории субъекта РФ 01 Республика Адыгея 01.01.2025 03 Республика Бурятия 01.04.2025 06 Республика Ингушетия 01.01.2025 07 Кабардино-Балкарская Республика 01.01.2025 08 Республика Калмыкия 01.01.2025 09 Карачаево-Черкесская Республика 01.01.2025 10 Республика Карелия 01.02.2025 11 Республика Коми 01.01.2025 12 Республика Марий Эл 01.02.2025 13 Республика Мордовия 01.04.2025 14 Республика Саха (Якутия) 01.01.2025 15 Республика Северная Осетия-Алания 01.01.2025 16 Республика Татарстан 01.07.2022 18 Удмуртская Республика 01.04.2025 19 Республика Хакасия 01.01.2025 20 Чеченская Республика 01.01.2025 21 Чувашская Республика 01.01.2025 22 Алтайский край 01.01.2026 23 Краснодарский край, в том числе федеральная территория Сириус 01.01.2025 24 Красноярский край 01.01.2026 25 Приморский край 01.09.2025 26 Ставропольский край 01.01.2025 27 Хабаровский край 01.01.2025 28 Амурская область 01.01.2025 30 Астраханская область 01.01.2025 31 Белгородская область 01.02.2025 32 Брянская область 01.01.2025 33 Владимирская область 01.01.2025 34 Волгоградская область 01.01.2026 35 Вологодская область 01.01.2025 36 Воронежская область 01.01.2025 38 Иркутская область 01.01.2025 40 Калужская область 01.07.2022 41 Камчатский край 01.01.2025 42 Кемеровская область - Кузбасс 01.01.2025 43 Кировская область 01.01.2025 44 Костромская область 01.01.2025 45 Курганская область 01.01.2025 47 Ленинградская область 01.01.2025 48 Липецкая область 01.01.2025 49 Магаданская область 01.01.2025 50 Московская область 01.07.2022 51 Мурманская область 01.01.2025 53 Новгородская область 01.11.2025 54 Новосибирская область 01.01.2025 55 Омская область 01.01.2025 56 Оренбургская область 01.01.2025 57 Орловская область 01.01.2025 60 Псковская область 01.01.2025 62 Рязанская область 01.01.2026 64 Саратовская область 01.01.2025 65 Сахалинская область 01.08.2025 66 Свердловская область 01.02.2025 67 Смоленская область 01.10.2025 68 Тамбовская область 01.01.2025 69 Тверская область 01.01.2025 71 Тульская область 01.01.2025 72 Тюменская область 01.01.2025 73 Ульяновская область 01.01.2025 74 Челябинская область 01.01.2025 77 Москва 01.07.2022 78 Санкт-Петербург 01.01.2025 79 Еврейская автономная область 01.01.2025 83 Ненецкий автономный округ 01.02.2025 86 Ханты-Мансийский АО - ЮГРА 01.01.2025 90 Запорожская область 01.02.2025 91 Республика Крым 01.01.2025 92 Севастополь 01.01.2025 93 Донецкая Народная Республика 01.03.2025 94 Луганская Народная Республика 01.08.2025 99 Город Байконур 01.01.2025

Как перейти на АУСН с 2026 года

Текущий режим Когда можно перейти Куда подать уведомление УСН или НПД с 1-го числа любого месяца ЛК ФНС или уполномоченный банк ОСНО / ЕСХН с 1 января 2026 года ЛК ФНС или уполномоченный банк до 12 января 2026 (перенос из-за праздников) Вновь зарегистрированные в течение 30 дней после постановки на учёт ЛК ФНС или Госключ ПСН + УСН после закрытия патента ЛК ФНС или уполномоченный банк ПСН + ОСНО только с 1 января ЛК ФНС или банк

Налоговики объяснили, что для применения АУСН с 1 января 2026 года не обязательно подавать заявление о переходе до 31 декабря 2025 года (касается всех регионов РФ). По общему правилу НК, последний день срока переносится, если дата выпадает на выходной или госпраздник.

31 декабря 2025 — выходной день, следовательно заявление в налоговую можно подать до 12 января 2026 года включительно (первый рабочий день). Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк.

После перехода выйти с режима можно только через 12 месяцев. Процедура перехода проста: нужно подать уведомления о переходе через ЛК на сайте ФНС или онлайн-банк уполномоченной кредитной организации.

Перечень уполномоченных банков для АУСН

У бизнеса, применяющего АУСН, расчетные счета должны быть открыты только в уполномоченных банках. Вот перечень уполномоченных банков на конец 2025 года:

ИНН ОГРН Наименование Дата включения в реестр 2204000595 1022200525841 АО КБ «Модульбанк» 23.06.2022 7707083893 1027700132195 ПАО Сбербанк 27.06.2022 7728168971 1027700067328 АО «Альфа-Банк» 27.06.2022 7744000912 1027739019142 ПАО «Промсвязьбанк» 28.06.2022 7710140679 1027739642281 АО «ТБанк» 26.07.2022 7702070139 1027739609391 ПАО Банк ВТБ 10.08.2022 1653001805 1021600000124 ПАО Акционерный коммерческий банк

«АК БАРС» 03.11.2022 6027006032 1026000001796 ООО «БЛАНК БАНК» 09.01.2023 9721194461 1237700005157 ООО «Банк Точка» 13.03.2023 7725114488 1027700342890 АО «Россельхозбанк» 24.04.2023 7733043350 1027739296584 ПАО «СДМ-Банк» 12.08.2024 8602190258 1028600001792 АО «Сургутнефтегазбанк» 24.11.2025 7702021163 1027700367507 ПАО АКБ АВАНГАРД 24.11.2025

Кто не может применять АУСН в 2026 году

НКО, КФХ, МФО, ломбарды, инвестиционные и паевые фонды;

посредники (агенты, поверенные, комиссионеры);

работодатели с нерезидентами;

компании с филиалами;

плательщики НДФЛ по ставкам 9 % и 35 %.

Налоговые ставки для АУСН в 2026 году

При переходе на АвтоУСН, а также раз в год с 1 января налогоплательщики могут выбрать объект налогообложения «доходы» или «доходы, уменьшенные на расходы».

Доход Доход минус расход Ставка 8% 20% Доходы Источник: ККТ, банк, личный кабинет Источник: ККТ, банк, личный кабинет, расходы, произведенные в натуральной форме Расходы Источник: ККТ, банк Торговый сбор Уменьшает сумму налога

(можно перенести на будущие периоды) Увеличивает сумму

расходов Убыток Не учитывается Можно учесть в следующих периодах Минимальный налог Нет 3%

от полученного дохода

Калькулятор АУСН

Наш калькулятор предназначен в первую очередь для тех, чьи доходы превышают 20 млн рублей, но не превышают 60 млн. Но вы можете также просчитать и налоговую нагрузку при доходе менее 20 млн рублей.

Калькулятор АУСН

Сравните налоговую нагрузку на разных налоговых режимах. Введите доход и расходы для автоматического расчета.

АУСН и обособленные подразделения

ФНС разъяснила, что организации, имеющие филиалы и/или обособленные подразделения не могут применять АУСН. Это прямо закреплено в п. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

В кодексе закреплен термин «обособленное подразделение организации». Обособленное подразделение – это помещение или другой объект по адресу, отличному от адреса организации в ЕГРЮЛ, где создано хотя бы одно рабочее место на срок больше месяца (Письма Минфина от 12.12.2024 N 03-02-08/125595, от 26.07.2019 N 03-03-06/1/56159). Это может быть офис, склад, переговорная комната или другое помещение. Организации ставят каждое ОП на налоговый учет по месту его нахождения (п. 4 ст. 83 НК).

Согласно ст. 55 Гражданского кодекса РФ, право на создание отдельных подразделений имеет исключительно юридическое лицо. Это означает, что индивидуальным предпринимателям не разрешено учреждать обособки. В самом законе об АУСН также указаны только компании.

Скрин из 17-ФЗ

При этом, если ИП зарегистрирован по месту жительства на территории проведения эксперимента, а фактически предпринимательскую деятельность осуществляет на территориях иных субъектов Российской Федерации, не включенных в эксперимент, такой налогоплательщик вправе применять АУСН, например, в случае если ИП зарегистрирован по месту жительства на территории г. Москвы, а торговую деятельность осуществляет на территории Воронежской области (Письмо от 27.06.2022 № СД-4-3/7908@).