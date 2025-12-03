🔥 АУСН для ИП и ООО в 2026 году: изменения, условия перехода
АУСН — это экспериментальный налоговый режим, созданный специально для малого бизнеса. Его главная цель — автоматизировать взаимодействие с налоговой инспекцией, снимая с предпринимателей большую часть рутинной отчетности. Срок окончания эксперимента — 31 декабря 2027 года.
АУСН лимит в 2026 году
Налоговая реформа-2026 – это уже настоящее. Путин подписал закон о поэтапном снижении порога выручки для бизнеса, после которого предприниматели на УСН и патенте будут платить НДС. К 2028-му порог достигнет 10 млн руб. Уже сейчас, в 2025 году многие бухгалтеры и предприниматели присматриваются к автоматизированной упрощенке как варианту, который поможет избежать НДС. Этот режим законодатели оставили без изменений.
Согласно 17-ФЗ, а именно он, а не НК регулирует АУСН, менять лимит доходов до конца эксперимента нельзя. Поэтому в 2026 году предприниматели на АУСН с доходами до 60 млн руб. сохранят освобождение от НДС.
АУСН: кто может применять в 2026 году
Организация или ИП вправе применять на АУСН, если выполняются все условия:
Критерий
Требование
Доход
не более 60 млн ₽ за предыдущий и текущий год
Средняя численность
до 5 человек
Остаточная стоимость ОС
не более 150 млн ₽
Филиалы / представительства
отсутствуют
Доля участия других юрлиц
≤ 25 %
Счета
только в уполномоченных банках
Совмещение с другими режимами
запрещено
Расчёты с физлицами
только безналичные
«Вредные» тарифы, нерезиденты
запрещены
Компании, нарушившие хотя бы одно из этих условий, не смогут применять АУСН. Если нарушение произойдет уже после перехода, бизнес автоматически переведут на общую систему налогообложения (ОСНО).
АУСН: в каких регионах с 2026 года
АУСН предназначена для малого бизнеса, который соответствует ряду условий. При этом бизнес должен быть зарегистрирован в регионе, где действует АУСН. Список регионов, где действует эксперимент постоянно дополняют. Таблица актуальна на момент публикации
Код региона
Наименование
Дата введения АвтоУСН на территории субъекта РФ
01
Республика Адыгея
01.01.2025
03
Республика Бурятия
01.04.2025
06
Республика Ингушетия
01.01.2025
07
Кабардино-Балкарская Республика
01.01.2025
08
Республика Калмыкия
01.01.2025
09
Карачаево-Черкесская Республика
01.01.2025
10
Республика Карелия
01.02.2025
11
Республика Коми
01.01.2025
12
Республика Марий Эл
01.02.2025
13
Республика Мордовия
01.04.2025
14
Республика Саха (Якутия)
01.01.2025
15
Республика Северная Осетия-Алания
01.01.2025
16
Республика Татарстан
01.07.2022
18
Удмуртская Республика
01.04.2025
19
Республика Хакасия
01.01.2025
20
Чеченская Республика
01.01.2025
21
Чувашская Республика
01.01.2025
22
Алтайский край
01.01.2026
23
Краснодарский край, в том числе федеральная территория Сириус
01.01.2025
24
Красноярский край
01.01.2026
25
Приморский край
01.09.2025
26
Ставропольский край
01.01.2025
27
Хабаровский край
01.01.2025
28
Амурская область
01.01.2025
30
Астраханская область
01.01.2025
31
Белгородская область
01.02.2025
32
Брянская область
01.01.2025
33
Владимирская область
01.01.2025
34
Волгоградская область
01.01.2026
35
Вологодская область
01.01.2025
36
Воронежская область
01.01.2025
38
Иркутская область
01.01.2025
40
Калужская область
01.07.2022
41
Камчатский край
01.01.2025
42
Кемеровская область - Кузбасс
01.01.2025
43
Кировская область
01.01.2025
44
Костромская область
01.01.2025
45
Курганская область
01.01.2025
47
Ленинградская область
01.01.2025
48
Липецкая область
01.01.2025
49
Магаданская область
01.01.2025
50
Московская область
01.07.2022
51
Мурманская область
01.01.2025
53
Новгородская область
01.11.2025
54
Новосибирская область
01.01.2025
55
Омская область
01.01.2025
56
Оренбургская область
01.01.2025
57
Орловская область
01.01.2025
60
Псковская область
01.01.2025
62
Рязанская область
01.01.2026
64
Саратовская область
01.01.2025
65
Сахалинская область
01.08.2025
66
Свердловская область
01.02.2025
67
Смоленская область
01.10.2025
68
Тамбовская область
01.01.2025
69
Тверская область
01.01.2025
71
Тульская область
01.01.2025
72
Тюменская область
01.01.2025
73
Ульяновская область
01.01.2025
74
Челябинская область
01.01.2025
77
Москва
01.07.2022
78
Санкт-Петербург
01.01.2025
79
Еврейская автономная область
01.01.2025
83
Ненецкий автономный округ
01.02.2025
86
Ханты-Мансийский АО - ЮГРА
01.01.2025
90
Запорожская область
01.02.2025
91
Республика Крым
01.01.2025
92
Севастополь
01.01.2025
93
Донецкая Народная Республика
01.03.2025
94
Луганская Народная Республика
01.08.2025
99
Город Байконур
01.01.2025
Как перейти на АУСН с 2026 года
Текущий режим
Когда можно перейти
Куда подать уведомление
УСН или НПД
с 1-го числа любого месяца
ЛК ФНС или уполномоченный банк
ОСНО / ЕСХН
с 1 января 2026 года
ЛК ФНС или уполномоченный банк до 12 января 2026 (перенос из-за праздников)
Вновь зарегистрированные
в течение 30 дней после постановки на учёт
ЛК ФНС или Госключ
ПСН + УСН
после закрытия патента
ЛК ФНС или уполномоченный банк
ПСН + ОСНО
только с 1 января
ЛК ФНС или банк
Налоговики объяснили, что для применения АУСН с 1 января 2026 года не обязательно подавать заявление о переходе до 31 декабря 2025 года (касается всех регионов РФ). По общему правилу НК, последний день срока переносится, если дата выпадает на выходной или госпраздник.
31 декабря 2025 — выходной день, следовательно заявление в налоговую можно подать до 12 января 2026 года включительно (первый рабочий день). Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк.
После перехода выйти с режима можно только через 12 месяцев. Процедура перехода проста: нужно подать уведомления о переходе через ЛК на сайте ФНС или онлайн-банк уполномоченной кредитной организации.
Перечень уполномоченных банков для АУСН
У бизнеса, применяющего АУСН, расчетные счета должны быть открыты только в уполномоченных банках. Вот перечень уполномоченных банков на конец 2025 года:
ИНН
ОГРН
Наименование
Дата включения в реестр
2204000595
1022200525841
АО КБ «Модульбанк»
23.06.2022
7707083893
1027700132195
ПАО Сбербанк
27.06.2022
7728168971
1027700067328
АО «Альфа-Банк»
27.06.2022
7744000912
1027739019142
ПАО «Промсвязьбанк»
28.06.2022
7710140679
1027739642281
АО «ТБанк»
26.07.2022
7702070139
1027739609391
ПАО Банк ВТБ
10.08.2022
1653001805
1021600000124
ПАО Акционерный коммерческий банк
03.11.2022
6027006032
1026000001796
ООО «БЛАНК БАНК»
09.01.2023
9721194461
1237700005157
ООО «Банк Точка»
13.03.2023
7725114488
1027700342890
АО «Россельхозбанк»
24.04.2023
7733043350
1027739296584
ПАО «СДМ-Банк»
12.08.2024
8602190258
1028600001792
АО «Сургутнефтегазбанк»
24.11.2025
7702021163
1027700367507
ПАО АКБ АВАНГАРД
24.11.2025
Кто не может применять АУСН в 2026 году
НКО, КФХ, МФО, ломбарды, инвестиционные и паевые фонды;
посредники (агенты, поверенные, комиссионеры);
работодатели с нерезидентами;
компании с филиалами;
плательщики НДФЛ по ставкам 9 % и 35 %.
Налоговые ставки для АУСН в 2026 году
При переходе на АвтоУСН, а также раз в год с 1 января налогоплательщики могут выбрать объект налогообложения «доходы» или «доходы, уменьшенные на расходы».
Доход
Доход минус расход
Ставка
8%
20%
Доходы
Источник: ККТ, банк, личный кабинет
Источник: ККТ, банк, личный кабинет, расходы, произведенные в натуральной форме
Расходы
Источник: ККТ, банк
Торговый сбор
Уменьшает сумму налога
Увеличивает сумму
Убыток
Не учитывается
Можно учесть в следующих периодах
Минимальный налог
Нет
3%
Калькулятор АУСН
Наш калькулятор предназначен в первую очередь для тех, чьи доходы превышают 20 млн рублей, но не превышают 60 млн. Но вы можете также просчитать и налоговую нагрузку при доходе менее 20 млн рублей.
Сравните налоговую нагрузку на разных налоговых режимах. Введите доход и расходы для автоматического расчета.
АУСН и обособленные подразделения
ФНС разъяснила, что организации, имеющие филиалы и/или обособленные подразделения не могут применять АУСН. Это прямо закреплено в п. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
В кодексе закреплен термин «обособленное подразделение организации». Обособленное подразделение – это помещение или другой объект по адресу, отличному от адреса организации в ЕГРЮЛ, где создано хотя бы одно рабочее место на срок больше месяца (Письма Минфина от 12.12.2024 N 03-02-08/125595, от 26.07.2019 N 03-03-06/1/56159). Это может быть офис, склад, переговорная комната или другое помещение. Организации ставят каждое ОП на налоговый учет по месту его нахождения (п. 4 ст. 83 НК).
Согласно ст. 55 Гражданского кодекса РФ, право на создание отдельных подразделений имеет исключительно юридическое лицо. Это означает, что индивидуальным предпринимателям не разрешено учреждать обособки. В самом законе об АУСН также указаны только компании.
При этом, если ИП зарегистрирован по месту жительства на территории проведения эксперимента, а фактически предпринимательскую деятельность осуществляет на территориях иных субъектов Российской Федерации, не включенных в эксперимент, такой налогоплательщик вправе применять АУСН, например, в случае если ИП зарегистрирован по месту жительства на территории г. Москвы, а торговую деятельность осуществляет на территории Воронежской области (Письмо от 27.06.2022 № СД-4-3/7908@).
