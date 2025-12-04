💥Обзор новостей: досудебное рассмотрение жалоб налоговиками сделают открытым, шуметь в новогоднюю ночь нельзя, Roblox заблокирован

Власти планируют реформировать досудебное рассмотрение жалоб налоговиками. Правительство намерено серьезно усовершенствовать процедуру досудебного обжалования бизнесом актов и действий налоговиков, сделав ее открытой. Минфин и ФНС подготовят соответствующие поправки в НК к 2027 г. Новый подход предполагает, что заявитель сможет очно присутствовать при рассмотрении своей жалобы, а решение по ней будет опубликовано в полном объеме на сайте ФНС. Кроме того, разрешать спор будет коллегия налоговых арбитров, состоящая из работников службы, следует из документа, пишут «Ведомости».

Аферисты начали обманывать россиян под предлогом перерасчета пенсии за 2016-2018 годы. Жулики звонят от лица СФР, в ходе разговора называют все персональные данные жертвы и сообщают якобы о перерасчете пенсии. После предлагают по телефону пройти перерегистрацию в фонде и называют первые цифры банковской карты жертвы. Далее просят назвать последующие цифры, тем самым получив полный номер, а затем спрашивают и код из в смс. Если продиктовать аферисту код, с банковской карты исчезают все деньги, пишут РИА Новости.

С 1 января в паспорта россиян разрешат ставить новую отметку. С 1 января 2026 г. в паспорта граждан РФ по их желанию будет вноситься новый идентификатор – номер записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш «РИА Новости». Как пояснил депутат, этот уникальный номер станет универсальным цифровым ключом для доступа к государственным и муниципальным услугам. Он позволит дистанционно и безопасно подтверждать личность и необходимые данные при оформлении пособий, льгот, регистрации имущественных прав и в других ситуациях.

Мобилизованным москвичам единоразово выплатят по 1,9 млн рублей — указ Собянина. Сергей Собянин подписал документ об единовременной выплате мобилизованным москвичам в размере 1,9 миллиона рублей. Соответствующий указ опубликован на портале правительства и мэра города. Выплата положена гражданам, которые были призваны на военную службу призывной комиссией Москвы на службу по мобилизации военкоматом города, и заключившим с 23 июля 2024 года контракт с министерством обороны России.

Россиян предупредили о штрафах за шум в новогоднюю ночь. Празднование Нового года с юридической точки зрения не освобождает от ответственности за шум поздно ночью, заявил агентству юрист. Он отметил, что, в частности, в Москве действует закон о тишине, запрещающий шум с 23.00 до 7.00, и «новогодних» исключений в нем нет. Однако в некоторых других регионах порядки не такие строгие и, например, во Владимирской области и Алтайском крае в новогоднюю ночь допускаются послабления, рассказал эксперт. За нарушение тишины в Москве предусмотрено предупреждение или административный штраф до двух тысяч рублей, напомнил он.

В МВД рассказали, что делать, если взломали аккаунт на «Госуслугах». В случае если мошенники получили доступ к аккаунту гражданина на Госуслугах, нужно сбросить пароль, включить двухфакторную аутентификацию и заказать кредитную историю. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ. Отмечается, что для возвращения своего аккаунта сначала надо сбросить пароль, а если мошенники успели сменить контактные данные, то восстановить доступ через приложение банка или позвонить на горячую линию «Госуслуг» по телефону 8 (800) 100-70-10.

В России работает всего 24% людей с инвалидностью. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на презентации доклада «Занятость инвалидов в России: вызовы и возможности в условиях национальной экономики». В докладе отмечается, что подавляющее большинство инвалидов не входят в состав рабочей силы: средний по России уровень экономической неактивности для инвалидов составляет 75,7%. Такой показатель основан на данных аналитического центра ВЦИОМ и Росстата. «Рабочих мест не хватает, система обучения недостаточно эффективна. Сами инвалиды опасаются куда-то обращаться, они не уверены, что кому-то нужны», – сообщил Фадеев.

В Удмуртии суд отправил в колонию экс-главу управления Росимущества за взятку. Суд приговорил бывшего руководителя Межрегионального территориального управления Росимущества по Удмуртии и Кировской области к четырем с половиной годам колонии. Ее признали виновной в получении в особо крупной взятки и подстрекательстве к превышению полномочий, сообщается в Telegram-канале регионального СУ СК. Следствием установлено, что в 2024 г. фигурантка через посредников получила более 1,9 млн руб. от директора коммерческой фирмы за заключение договора аренды земельного участка. Кроме того, в 2025 г. она склонила главу Воткинского района к незаконному разрешению на использование участка на территории национального парка «Нечкинский».

Появилась новая новая схема мошенников: на карту падает неизвестный перевод, через несколько минут звонок/смс с просьбой вернуть деньги, которые были отправлены по ошибке. Граждане верят, возвращают и не подозревают, что за секунду стали дропами, пишет Mash. По словам специалистов, мошенники массово раскидывают на рандомные карты «грязные» деньги с казино и криптообменников.

Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox за пропаганду экстремистской, террористической деятельности и ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). В конце ноября Роскомнадзор сообщал, что на платформе присутствует «неподобающий контент» и сервису с 2019 года неоднократно направляли жалобы. Редакционные дети грустят.

Россия присоединится к Международному альянсу больших кошек. Международный альянс больших кошек (IBCA) — это глобальная межправительственная организация, созданная в 2023 году по инициативе Индии для совместных усилий по охране и защите семи основных видов больших кошек в мире.

В Госдуме предложили вносить заводчиков домашних животных в специальный реестр. Группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается создать в России единый реестр заводчиков, которые занимаются разведением животных для продажи. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. Депутаты предлагают прописать в законе понятия, относящиеся к разведению, — «заводчик животных», «разведение животных», «свидетельство о происхождении» и «документ о происхождении». Кроме этого, предлагается ввести классификацию целей разведения — отчуждение и улучшение пород, использование потомства в научных и служебных целях, разведение для личного содержания.

В Таиланде сняли действовавший 50 лет дневной запрет на продажу алкоголя. Власти Таиланда отменили на полгода запрет на реализацию алкогольной продукции, который действовал с 14:00 до 17:00 с 1972 г., передает Thai PBS World. Решение об отмене запрета было принято еще в ноябре, 3 декабря оно вступило в силу. После снятия запрета алкоголь в Таиланде можно приобрести с 11:00 до 00:00. При этом мера по ограничению продаж не распространялась на международные терминалы аэропортов, а также заведения сферы услуг и отели. В барах и ресторанах население Таиланда может употреблять алкоголь до 01:00, еще час после прекращения его продажи.

Енот устроил погром в алкомаркете в США, напился и уснул в туалете. После его доставили в приют, где он «протрезвел», пишет Washington Post.

Стоимость билета в Лувр скоро повысится на целых 45%. Но только для тех туристов, которые приехали из-за пределов Европы.

Официальный курс валют ЦБ РФ на четверг, 4 декабря: доллар – 77,96 руб. (+0,49 руб.), евро – 90,59 руб. (+0,74 руб.), юань – 10,98 руб. (+0,05 руб.).