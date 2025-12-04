ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
💥Обзор новостей: досудебное рассмотрение жалоб налоговиками сделают открытым, шуметь в новогоднюю ночь нельзя, Roblox заблокирован

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • Власти планируют реформировать досудебное рассмотрение жалоб налоговиками. Правительство намерено серьезно усовершенствовать процедуру досудебного обжалования бизнесом актов и действий налоговиков, сделав ее открытой. Минфин и ФНС подготовят соответствующие поправки в НК к 2027 г. Новый подход предполагает, что заявитель сможет очно присутствовать при рассмотрении своей жалобы, а решение по ней будет опубликовано в полном объеме на сайте ФНС.

    Кроме того, разрешать спор будет коллегия налоговых арбитров, состоящая из работников службы, следует из документа, пишут «Ведомости».

  • Аферисты начали обманывать россиян под предлогом перерасчета пенсии за 2016-2018 годы.

    Жулики звонят от лица СФР, в ходе разговора называют все персональные данные жертвы и сообщают якобы о перерасчете пенсии.

    После предлагают по телефону пройти перерегистрацию в фонде и называют первые цифры банковской карты жертвы. Далее просят назвать последующие цифры, тем самым получив полный номер, а затем спрашивают и код из в смс.

    Если продиктовать аферисту код, с банковской карты исчезают все деньги, пишут РИА Новости.

  • С 1 января в паспорта россиян разрешат ставить новую отметку. С 1 января 2026 г. в паспорта граждан РФ по их желанию будет вноситься новый идентификатор – номер записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш «РИА Новости».

    Как пояснил депутат, этот уникальный номер станет универсальным цифровым ключом для доступа к государственным и муниципальным услугам. Он позволит дистанционно и безопасно подтверждать личность и необходимые данные при оформлении пособий, льгот, регистрации имущественных прав и в других ситуациях.

  • Мобилизованным москвичам единоразово выплатят по 1,9 млн рублей — указ Собянина. Сергей Собянин подписал документ об единовременной выплате мобилизованным москвичам в размере 1,9 миллиона рублей. Соответствующий указ опубликован на портале правительства и мэра города.

    Выплата положена гражданам, которые были призваны на военную службу призывной комиссией Москвы на службу по мобилизации военкоматом города, и заключившим с 23 июля 2024 года контракт с министерством обороны России.

  • Россиян предупредили о штрафах за шум в новогоднюю ночь. Празднование Нового года с юридической точки зрения не освобождает от ответственности за шум поздно ночью, заявил агентству юрист.

    Он отметил, что, в частности, в Москве действует закон о тишине, запрещающий шум с 23.00 до 7.00, и «новогодних» исключений в нем нет.

    Однако в некоторых других регионах порядки не такие строгие и, например, во Владимирской области и Алтайском крае в новогоднюю ночь допускаются послабления, рассказал эксперт.

    За нарушение тишины в Москве предусмотрено предупреждение или административный штраф до двух тысяч рублей, напомнил он.

  • В МВД рассказали, что делать, если взломали аккаунт на «Госуслугах». В случае если мошенники получили доступ к аккаунту гражданина на Госуслугах, нужно сбросить пароль, включить двухфакторную аутентификацию и заказать кредитную историю. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ.

    Отмечается, что для возвращения своего аккаунта сначала надо сбросить пароль, а если мошенники успели сменить контактные данные, то восстановить доступ через приложение банка или позвонить на горячую линию «Госуслуг» по телефону 8 (800) 100-70-10.

  • В России работает всего 24% людей с инвалидностью. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на презентации доклада «Занятость инвалидов в России: вызовы и возможности в условиях национальной экономики». В докладе отмечается, что подавляющее большинство инвалидов не входят в состав рабочей силы: средний по России уровень экономической неактивности для инвалидов составляет 75,7%.

    Такой показатель основан на данных аналитического центра ВЦИОМ и Росстата. «Рабочих мест не хватает, система обучения недостаточно эффективна. Сами инвалиды опасаются куда-то обращаться, они не уверены, что кому-то нужны», – сообщил Фадеев.

  • В Удмуртии суд отправил в колонию экс-главу управления Росимущества за взятку. Суд приговорил бывшего руководителя Межрегионального территориального управления Росимущества по Удмуртии и Кировской области к четырем с половиной годам колонии. Ее признали виновной в получении в особо крупной взятки и подстрекательстве к превышению полномочий, сообщается в Telegram-канале регионального СУ СК.

    Следствием установлено, что в 2024 г. фигурантка через посредников получила более 1,9 млн руб. от директора коммерческой фирмы за заключение договора аренды земельного участка. Кроме того, в 2025 г. она склонила главу Воткинского района к незаконному разрешению на использование участка на территории национального парка «Нечкинский».

  • Появилась новая новая схема мошенников: на карту падает неизвестный перевод, через несколько минут звонок/смс с просьбой вернуть деньги, которые были отправлены по ошибке. Граждане верят, возвращают и не подозревают, что за секунду стали дропами, пишет Mash. По словам специалистов, мошенники массово раскидывают на рандомные карты «грязные» деньги с казино и криптообменников.

  • Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox за пропаганду экстремистской, террористической деятельности и ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). В конце ноября Роскомнадзор сообщал, что на платформе присутствует «неподобающий контент» и сервису с 2019 года неоднократно направляли жалобы. Редакционные дети грустят.

  • Россия присоединится к Международному альянсу больших кошек. Международный альянс больших кошек (IBCA) — это глобальная межправительственная организация, созданная в 2023 году по инициативе Индии для совместных усилий по охране и защите семи основных видов больших кошек в мире.

  • В Госдуме предложили вносить заводчиков домашних животных в специальный реестр. Группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается создать в России единый реестр заводчиков, которые занимаются разведением животных для продажи. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. Депутаты предлагают прописать в законе понятия, относящиеся к разведению, — «заводчик животных», «разведение животных», «свидетельство о происхождении» и «документ о происхождении».

    Кроме этого, предлагается ввести классификацию целей разведения — отчуждение и улучшение пород, использование потомства в научных и служебных целях, разведение для личного содержания.

  • В Таиланде сняли действовавший 50 лет дневной запрет на продажу алкоголя. Власти Таиланда отменили на полгода запрет на реализацию алкогольной продукции, который действовал с 14:00 до 17:00 с 1972 г., передает Thai PBS World. Решение об отмене запрета было принято еще в ноябре, 3 декабря оно вступило в силу.

    После снятия запрета алкоголь в Таиланде можно приобрести с 11:00 до 00:00. При этом мера по ограничению продаж не распространялась на международные терминалы аэропортов, а также заведения сферы услуг и отели.

    В барах и ресторанах население Таиланда может употреблять алкоголь до 01:00, еще час после прекращения его продажи.

  • Енот устроил погром в алкомаркете в США, напился и уснул в туалете. После его доставили в приют, где он «протрезвел», пишет Washington Post.

  • Стоимость билета в Лувр скоро повысится на целых 45%. Но только для тех туристов, которые приехали из-за пределов Европы.

  • Официальный курс валют ЦБ РФ на четверг, 4 декабря:

    доллар – 77,96 руб. (+0,49 руб.),

    евро – 90,59 руб. (+0,74 руб.),

    юань – 10,98 руб. (+0,05 руб.).

  • Краснодарском крае открылось более 70 зимних пляжей. Зима – не повод отказываться от пляжного отдыха. В Краснодарском крае множество пляжей переоборудовали в «зимние»: спортивные площадки, шезлонги и фотозоны, павильоны с горячими напитками. Больше всего таких пляжей в Сочи, и все они отмечены специальными золотистыми флагами.

