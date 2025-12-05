💥Обзор новостей: ЕС включил Россию в список высокорисковых стран, банкам хотят запретить владеть маркетплейсами, РКН заблокировал FaceTime и Snapchat

ЕС включил Россию в список высокорисковых стран по отмыванию денег и финансированию терроризма. Решение должно вступить в силу в течение месяца, если не будет возражений со стороны Европарламента и Совета ЕС. Для российского бизнеса и граждан это может обернуться дополнительным проверкам при открытии и содержании счетов в ЕС и проведении расчетов вплоть до их блокировки, говорят эксперты.

Росфинмониторинг назвал решение ЕС о внесении России в список стран высокого риска политизированным. Публикация Еврокомиссии (ЕК) о внесении России в список стран с высоким риском по отмыванию денег не содержит конкретных указаний на какие-либо «стратегические недостатки» российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сказал «Ведомостям» представитель Росфинмониторинга. Это решение, равно как и решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ; Financial Action Task Force; FATF) приостановить членство России в феврале 2023 г., носит «исключительно политизированный характер», подчеркнул он.

Правительство определило состав рабочей группы по платформенной экономике. В нее вошли представители посреднических платформ, площадок, которые пока не подпадают под регулирование нового профильного закона, деловых объединений, а также традиционного ритейла. И з числа цифровых платформ в рабочую группу вошли такие компании, как Wildberries & Russ, «Озон», «Мегамаркет», «Авито», «Яндекс такси», ВК, Lamoda, «Профи.ру», «Авиасейлс». Со стороны традиционного ритейла в нее войдет представитель X5 Group. Интересы потребителей будет представлять «Общественная потребительская инициатива». Рабочая группа займется рассмотрением подзаконных актов к закону «О платформенной экономике», которые готовит правительство, пишут «Ведомости».

Минфин решил вопрос с повышенным НДФЛ при продаже акций X5 и «Русагро». Инвесторы X5 и «Русагро» столкнулись с повышенным НДФЛ и лишением налоговой льготы из-за особенностей принудительной редомициляции компаний. Министерство финансов устранило проблему начисления повышенного налога при продаже акций экономически значимых организаций (ЭЗО), которые «переехали» в Россию путем принудительной редомициляции. Соответствующие изменения были внесены в НК. В обновленном законодательстве появилась опция независимой рыночной оценки доли ЭЗО в активах холдинга на реальный момент редомициляции. То есть налоговая стоимость акций у инвесторов будет формироваться исходя из оценки на момент редомициляции, а не на дату 31 декабря 2021 года, которая была раньше.

Совладелец Совкомбанка предложил вариант разрешения спора банков с маркетплейсами. Совладелец и первый зампредправления Совкомбанка Хотимский предложил запретить банкам владеть маркетплейсами, введя при этом «зеркальные» ограничения для торговых площадок. Предложение Хотимского прозвучало на фоне заявления предправления Вайлдберриз Банка Горшкова — он назвал неверными данные о том, что в других странах маркетплейсам запрещено иметь банки. Исключением, по словам Горшкова, являются США, где «есть и зеркальный запрет: что банкам нельзя владеть экосистемами». «Ну, можем по этому пути пойти», — сказал Горшков.

В Госдуме предложили запретить торговать табаком лицам младше 21 года. Группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») внесла в нижнюю палату законопроект, который предлагает установить возрастной порог в 21 год для работы в сфере торговли табачной и алкогольной продукцией. Согласно проекту, возрастной порог будет установлен для розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для потребления никотина, а также для розничной продажи алкогольной продукции, включая заведения общественного питания. Кроме того, будет запрещено заключать трудовые и гражданско-правовые договоры с лицами моложе 21 года на работу, связанную с этими видами торговли.

Депутаты Мособлдумы приняли закон о профилактике абортов. Депутаты Мособлдумы приняли закон, направленный на профилактику и снижение количества абортов. Он в том числе устанавливает норму о том, что на территории региона не допускается склонение к искусственному прерыванию беременности. Закон предполагает реализацию в области целого комплекса мер, включая создание на территории региона «центров медико-социальной поддержки беременных женщин», «информирование женщин о негативном влиянии аборта на организм» и возможных осложнениях, внедрение в работу акушеров-гинекологов «специальных речевых модулей» для создания у женщин «положительных установок на рождение детей» и другие меры.

Роскомнадзор заблокировал FaceTime и Snapchat в России. По версии ведомства, сервис используется для «организации и проведения террористических действий» в России.

Нидерланды, Испания, Ирландия и Словения не примут участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2026» в связи с тем, что Европейский союз теле- и радиовещателей не стал исключать Израиль из числа участников мероприятия.

В Госдуме заявили, что блокировка Telegram в ближайшее время не планируется. Мессенджер активно взаимодействует с Роскомнадзором и российскими правоохранительными органами