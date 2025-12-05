Взносы за директора с МРОТ: нужно ли начислять страховые взносы в 2026 году, если директор не получает зарплату, в отпуске или декрете

Один из острейший вопросов, который сейчас волнует бухгалтеров — уплата взносов за директора с МРОТ. Собрали популярные вопросы и попросили на них ответить экспертов. Забирайте в избранное.

Изменения по страховым взносам в 2026 году

Госдума приняла законопроект с поправками в НК РФ, среди которых – нововведение про страховые взносы за директоров коммерческих организаций. Что прописали в законе:

В случае, если за календарный месяц расчетного (отчетного) периода сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 НК (за исключением сумм, указанных в статье 422 НК), начисленных в отношении физлица, являющегося единоличным исполнительным органом коммерческой организации, составляет менее величины МРОТ, установленного федеральным законом на начало такого расчетного (отчетного) периода, то для целей определения базы для исчисления страховых взносов за такой расчетный (отчетный) период в отношении данного физлица сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 НК (за исключением сумм, указанных в статье 422 НК), за указанный месяц принимается равной величине МРОТ, установленного федеральным законом на начало такого расчетного (отчетного) периода. При осуществлении физлицом полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации неполный месяц указанная величина определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца, в течение которых осуществлялись такие полномочия.

Если перевести эту формулировку на русский язык мы получаем следующее: если выплаты за директора менее федерального МРОТ, то взносы надо начислять с МРОТ. И не важно, какая зарплата начислена директору, взносы надо начислить как минимум с МРОТ. При этом, если директор осуществляет свои полномочия неполный месяц, то взносы следует начислять пропорционально.

Но как начислять взносы в случае больничного, отпуска или декрета или когда у директора нет зарплаты? Об этом мы спросили экспертов.

Нужно ли начислять страховые взносы с МРОТ, если директор не получает зарплату или находится в отпуске без сохранения зарплаты

Об этом мы узнали у Елены Пономаревой, эксперта по трудовым отношениям, Консалтинговая компания «ПономаревКонсалт» и спикера БухСовета-2026:

С 1 января 2026 года коммерческие организации обязаны платить страховые взносы даже при отсутствии выплаты зарплаты директору (Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Обратите внимание, что под данное нововведение не попадают руководители некоммерческих организаций (НКО). Взносы необходимо будет рассчитывать с размера федерального МРОТ (27 093 рублей). В том числе, если руководитель не получает зарплату, его зарплата ниже МРОТ или находится в отпуске без сохранения зарплаты. Если директор отработал неполный месяц, то расчет будет исходя из фактически отработанного времени. По поводу, за счет каких средств уплачиваться страховые взносы, если организация не ведет деятельность, ФНС вряд ли даст ответ. Возможно, таким образом подводят к решению о ликвидации юрлиц, которые не осуществляют фактическую деятельность.

Нужно ли платить взносы за директора с МОРТ в период его отпуска и болезни?

На этот вопрос ответила Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса и спикер БухСовета-2026.

Руководители компаний, как и все работники, имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск, больничный или отпуск по беременности и родам. Однако их статус накладывает особые обязательства, что влияет на порядок расчета страховых взносов. Согласно буквальному прочтению изменений в п. 1 ст. 421 НК РФ, выплаты за период временной нетрудоспособности (больничный) и отпуска не освобождают организацию от обязанности начислить взносы в размере не ниже МРОТ, если начисленное за месяц вознаграждение директора оказалось меньше этой величины. Это связано с тем, что даже во время отсутствия руководитель юридически не освобождается от исполнения своих обязанностей и несет ответственность за компанию (подтверждается, например, постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 29.01.2019 № Ф10-5766/2018 и разъяснениями ГИТ).

Нужно ли платить взносы за директора с МОРТ, в период декрета?

«При уходе директора в отпуск по беременности и родам ситуация имеет важную особенность. На этот период нужно назначить временно исполняющего обязанности руководителя приказом по компании. Важное последствие: если такое назначение не произведено, с юридической точки зрения обязанности генерального директора формально продолжают исполняться, а значит, у компании сохраняется обязанность начислять ему ежемесячное вознаграждение (и, соответственно, взносы) на общих основаниях. Итог: для корректного расчета взносов и минимизации рисков при отсутствии директора (по любой причине) критически важно соблюдать кадровые процедуры: официально оформлять отпуска и, в случае длительного отсутствия, назначать временного исполняющего обязанности», — подчеркнула Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса и спикер БухСовета-2026.

Если у директора нет зарплаты и нет движения по счетам, нужно ли платить взносы в МОРТ?

Как быть в этой ситуации объяснила Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности, спикер БухСовета-2026:

С 1 января 2026 года коммерческие организации будут обязаны платить страховые взносы за руководителя, даже если он официально не получает доход. Нулевую отчетность сдавать больше не получится. Минимальная база для расчета — 1 МРОТ (27 093 рубля на 2026 год). Итог: ежегодно ≈ 96,5 тысяч рублей обязательных платежей только за факт наличия в штате руководителя. «Нулевки» уходят в прошлое. Сдача нулевой отчетности при таких обязательных платежах станет невозможной. Это прямой сигнал для проверок. Если компания нужна и работает, назначьте официальную зарплату хотя бы в размере МРОТ. Если же фирма «мертвая»— возможно, пора ее уже похоронить? Это избавит от будущих платежей и рисков. Законный способ свести платежи к минимуму — переход на АУСН. При этом налоговом режиме ставка страховых взносов — 0%. Платятся только взносы от НС и ПЗ — 2959 рублей. А отчетность сдавать не нужно практически совсем.