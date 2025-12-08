Страховые взносы с МРОТ в 2026 году: как платить, если директор работает по совместительству

Нам продолжают поступать вопросы про уплату страховых взносов с МРОТ за директора. Сегодня вместе с экспертом разберем вопрос, как быть, если директор работает в двух организациях, на одной по совместительству два часа в день. Платить в таком случае с каждой организации или суммировать взносы по всем работодателям?

Первую часть вопросов разбирали в статье «Взносы за директора с МРОТ: нужно ли начислять страховые взносы в 2026 году, если директор не получает зарплату, в отпуске или декрете»

Ответить на вопросы попросили Анну Тетерлеву, к.э.н., доцента, аттестованного аудитора, почетного члена АССА (Великобритания), директора аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперта по аудиту, бухучету и МСФО, спикера БухСовета-2026.

Как быть, если директор работает в двух организациях, на одной по совместительству два часа в день. Платить в таком случае нужно с каждой организации или суммировать взносы по всем работодателям?

В Налоговый кодекс добавлен всего один абзац, касающийся страховых взносов на директора. Этот абзац не содержит никаких уточнений и дополнительных расчетов для совместительства, графика работы, количества отработанного времени, наличия или отсутствия у директора других мест трудоустройства и регистраций в качестве самозанятого или ИП, наличия деятельности и доходов у коммерческой организации.

База для исчисления страховых взносов в отношении единоличного исполнительного органа за календарный месяц не может быть ниже величины минимального размера оплаты труда. Если оплата за месяц более МРОТ, то страховые начисляются с такой оплаты. Если менее, то не зависимо от причин, страховые исчисляются с МРОТ.

Единственное исключение сделано для неполного рабочего месяца, когда директора наделили полномочиями единоличного исполнительного органа не с начала месяца. Назначили в середине месяца – базу исчислили пропорционально календарным дням.

Поэтому во всех организациях, где директор наделен полномочиями единоличного исполнительного органа, база должна быть не менее МРОТ. Час работает или два, по совместительству или на основном месте работы – неважно. Для каждой из организаций действует требование исчислять страховые взносы с базы не ниже МРОТ.

Если компания «нулевка», директор в отпуске за свой счет, нужно ли платить взносы с МРОТ?

Директор может быть в отпуске за свой счет, может не получать заработную плату, организация может не иметь доходов и не вести в данный момент деятельность. Требования начислять и платить ему заработную плату в статье 421 НК РФ нет. Есть требование исчислять страховые взносы с базы не менее МРОТ.

Абзац 2 пункта 1 статьи 421 НК РФ в новой редакции (введен ФЗ-425 от 28.11.2025 г., вступление в силу с 01.01.2026 г.):

В случае, если за календарный месяц расчетного (отчетного) периода сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 настоящего Кодекса (за исключением сумм, указанных в статье 422 настоящего Кодекса), начисленных в отношении физического лица, являющегося единоличным исполнительным органом коммерческой организации, составляет менее величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало такого расчетного (отчетного) периода, то для целей определения базы для исчисления страховых взносов за такой расчетный (отчетный) период в отношении данного физического лица сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 настоящего Кодекса (за исключением сумм, указанных в статье 422 настоящего Кодекса), за указанный месяц принимается равной величине минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало такого расчетного (отчетного) периода.



При осуществлении физическим лицом полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации неполный месяц указанная величина определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца, в течение которых осуществлялись такие полномочия.