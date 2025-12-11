⚡️Бух.Совет 2026: что ждет бухгалтеров и бизнес с нового года

Вот-вот стартует IX Всероссийская бухгалтерская конференция Бух.Совет 2026! Сегодня узнаете от лучших спикеров страны, как компании будут работать с 2026 года, кто и как будет платить НДС и страховые взносы, кто потеряет льготы, кого будут проверять налоговики и о многом другом. Самое интересное расскажем в репортаже. Следите за обновлениями!

📣 Бух.Совет 2026: этот день настал!

Уже сегодня в 10:00 мск стартует двухдневная Бухгалтерская конференция «Клерка» «Бух.Совет 2026»! Присоединяйтесь к онлайн-трансляции, и вы узнаете:

✔️ все про налоговую реформу-2026;

✔️ изменения в УСН, НДС, ПСН и других налогах;

✔️ в каких случаях придется платить взносы за директора с МРОТ в 2026 году;

✔️ о изменениях в бухгалтерском учете;

✔️ про воинский учет: какие документы подготовить, чтобы не оштрафовали;

✔️ про изменения по ЕНС, ЕФС-1, РСВ, 6-НДФЛ

✔️ топ претензий ФНС по налогам и зарплате: опасные схемы и разумные альтернативы

🔔 Вы еще успеваете подключиться к конференции онлайн. Подписчики Клерк.Премиум получают доступ к онлайн-трансляции конференции бесплатно!

Вести нашу конференцию будут зажигательные ведущие Елена Ярушкина и Артемий Васенко!