⚡️Бух.Совет 2026: что ждет бухгалтеров и бизнес с нового года
📣 Бух.Совет 2026: этот день настал!
Уже сегодня в 10:00 мск стартует двухдневная Бухгалтерская конференция «Клерка» «Бух.Совет 2026»! Присоединяйтесь к онлайн-трансляции, и вы узнаете:
✔️ все про налоговую реформу-2026;
✔️ изменения в УСН, НДС, ПСН и других налогах;
✔️ в каких случаях придется платить взносы за директора с МРОТ в 2026 году;
✔️ о изменениях в бухгалтерском учете;
✔️ про воинский учет: какие документы подготовить, чтобы не оштрафовали;
✔️ про изменения по ЕНС, ЕФС-1, РСВ, 6-НДФЛ
✔️ топ претензий ФНС по налогам и зарплате: опасные схемы и разумные альтернативы
🔔 Вы еще успеваете подключиться к конференции онлайн. Подписчики Клерк.Премиум получают доступ к онлайн-трансляции конференции бесплатно!
Вести нашу конференцию будут зажигательные ведущие Елена Ярушкина и Артемий Васенко!
