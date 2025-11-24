Самое время поговорить о праздновании Нового года в рабочем коллективе. Что можно подарить коллегам на Новый год Огненной Лошади 2026, чтобы порадовать и мужчин, и женщин в коллективе. В статье собрали оригинальные и практичные идеи, а также рекомендации для подарков на Тайного Санту и советы, что дарить не стоит.

Неважно в какой компании — маленькой или большой вы работаете — традиция обмениваться подарками с коллегами под Новый год есть практически везде. Собрали идеи, а также рекомендации для подарков на Новый год 2026.

Что подарить на Новый год коллеге-мужчине

У любого подарка две задачи: первая — сделать сюрприз, вторая — порадовать. Поэтому по возможности постарайтесь узнать об увлечениях коллеги. Так выбирать подарок будет намного проще. Согласитесь, подобрать презент любителю настольных игр, заядлому путешественнику или ценителю хороших чаев проще, чем просто парню из соседнего отдела. Но если узнать про интересы коллеги не получилось, не расстраивайтесь. Вот несколько универсальных идей.

Кружка с подогревом. Мужчину-автолюбителя можно порадовать кружку с подогревом: удобно, практично, уместно.

Бутылка для воды. Пригодится как в офисе, так и в спортзале или на досуге с семьей.

Внешний аккумулятор — полезная и всегда нужная вещь. У многих современных людей разряженный телефон вызывает настоящую панику. Внешний Power Bank избавит вашего коллегу от вечного поиска «подзарядки» и оставаться online.

Необычная подставка под смартфон — отличное решение, чтобы закрыть вопрос с поиском смартфона под кипой документов на столе. Сейчас выбор подставок ограничивается только вашем бюджетом.

Эспандер для пальцев или рук — предназначен для развития мелкой моторики, а также помогает размять руки после клавиатуры.

Многие мужчины любят играть в разные игры, можно подарить интересную головоломку, которая поможет перегрузить голову в перерыв.

Подарок на Новый год коллеге-женщине

Несколько идей, что можно подарить коллеге-женщине.

Сухой воздух — бич офисов, чтобы волосы и кожа коллеги всегда были здоровыми и не пересыхали, увлажнитель воздуха — прекрасный подарок. Некоторые модели также очищают воздух: устраняют пыль, аллергены и неприятные запахи.

Если вашей коллеге часто приходится говорить по телефону, отличный подарок — беспроводные наушники или гарнитуры.

Электрические гирлянды — яркий и праздничный подарок на Новый год, способный создать волшебную атмосферу в любом пространстве, даже офисном.

Если коллега держит у себя в кабинете растения, подарите для них специальный светильник. Зимой он особенно пригодятся при нехватке естественного солнца.

Полезные вещи для рабочего стола. Подойдет: подставки для книг или телефона, коврик для мыши, ваза для цветов.

Если у в офисе после работы проходят занятия спортом, то пригодится коврики для йоги, фитбол, или бутылка для воды.

Идеи подарков на Новый год коллегам

Новый год – это как раз тот самый повод, когда важен не сам подарок, а именно внимание. Важно учитывать и то, в каких отношениях вы с коллегой, которого собираетесь поздравлять. Если вы давно друг друга знаете, и вас можно назвать приятелями, то можно выбирать оригинальные, смешные подарки. Это может быть новогодний шарик со смешной фотографией коллеги или календарь с фотографиями.

Если выбираете подарок малознакомым коллегам, то лучше выбрать универсальный подарок. Не стоит дарить дорогой подарок, таким знаком внимания вы можете поставить коллегу в неловкое положение. Например отлично подойдут красивые елочные игрушки или шарики с символом 2026 года — Огненной лошадью.

Символические подарки

Символические подарки — отличный способ выразить внимание и заботу, не перегружая бюджет. Подойдут именные кружку с новогодним мотивом, именные новогодние шары. Символы года: тематические сувениры, украшения, брелоки.

Уютные подарки: ароматизированная свеча, набор чая или кофе, теплый мягкий плед или подушка антистресс.

Подарочные новогодние наборы: композиция из орехов и сухофруктов, набор специй.

Оригинальные подарки

Это может быть персонализированный фотоальбом с новогодним дизайном и неожиданными коллажами из совместных фотографий.

Полезная подписка на какой-то сервис — удачный цифровой подарок.

Умный горшок с растением – высокотехнологичный цветочный горшок с автоматическим поливом и мониторингом состояния цветка. Его можно украсить новогодними элементами.

Полезные подарки

Вот несколько идей полезных новогодних подарков на 2026 год:

Товары для здоровья – массажер для шеи и спины, спортивная бутылка с термоэффектом или увлажнитель воздуха.

Бытовая техника – компактный блендер или небольшая кофемашина.

Для спорта – спортивная бутылка с термоэффектом, фитнес-коврик премиум-класса или набор для йоги

Для работы – эргономичная клавиатура, Power Bank, внешний жесткий диск.

Для гурманов – набор специй, кофемолка с регулировкой помола или набор для приготовления коктейлей.

Что подарить коллегам на Тайного Санту

«Тайный Санта» — это праздничная игра по обмену подарками. Участники случайным образом тянут имена друг друга, и каждый становится «тайным Сантой» для того, чье имя ему выпало.

В «Клерке» уже много лет существует традиция играть в «Тайного Санту» — когда каждый покупает только один подарок для кого-то из сослуживцев. Тайному Санте можно слегка намекнуть, что именно вы хотите получить в подарок на Новый год, для этого организатор игры, должен создать список пожеланий. Каждый человек знает только того, кому он выбирает подарок, но не знает, кто преподнесет, поздравит его самого. Например, в прошлом году дарила молд для свечей, а два года назад книгу Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» на английском языке. Получала в подарок от коллег: теплые носки с новогодним принтом и двухметровую гирлянду росу.

Совет: чтобы не ставить никого в неудобное положение, есть смысл установить сумму, которая будет удобна всем.

Что подарить коллегам на Тайного Санту. Скрин из рабочего чата Клерк.ру

Какие подарки не стоит дарить коллегам на Новый год